Estados Unidos podría retirar a Gustavo Petro de la Lista Clinton antes de terminar su mandato, aseguró la canciller Rosa Villavicencio

La ministra de Relaciones Exteriores y canciller Rosa Villavicencio junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito Cancillería

La canciller Rosa Villavicencio confirmó en Blu Radio que el Gobierno colombiano ha iniciado gestiones diplomáticas ante Estados Unidos para que se levanten las sanciones impuestas al presidente Gustavo Petro, incluida su inclusión en la llamada Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), y expresó su esperanza de que la medida se concrete antes de que termine su mandato.

Villavicencio explicó que, desde que se conoció la decisión estadounidense de sancionar al mandatario, la Cancillería de Colombia actuó de inmediato a través de los mecanismos formales, pero que hasta ahora no ha recibido una respuesta concreta sobre la solicitud.

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“Desde Cancillería hicimos una nota verbal solicitando que se levantaran, porque consideramos que son sanciones injustas, basadas en un planteamiento político, filosófico de los principios del presidente. No hemos recibido respuesta aún, pero confiamos en que se actuará con justicia”, declaró la canciller.

La solicitud diplomática se presentó ante las representaciones permanentes de Colombia ante Estados Unidos y Naciones Unidas, y no ha incluido comunicaciones formales a través de contactos directos con funcionarios estadounidenses como el encargado de negocios en Bogotá.

El presidente Gustavo Petro, quien busca el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos y su exclusión de la Lista Clinton antes de finalizar su mandato - crédito Luisa González/Reuters

Villavicencio subrayó al medio citado que, aunque no ha habido una respuesta oficial de Washington sobre la solicitud para retirar a Petro de la Lista Clinton, el Gobierno mantiene la esperanza de que “efectivamente se obre en justicia y que así sea” antes de que termine el periodo presidencial.

Visa y visitas oficiales

En la misma entrevista, la canciller también se refirió a la situación de la visa estadounidense del presidente Petro, que ha sido otorgada hasta el 7 de agosto, fecha de finalización de su mandato. Villavicencio indicó que, si se solicita posteriormente, la visa podría extenderse, especialmente si se trata de compromisos oficiales.

“Nosotros en razón de que tenemos que ir a Estados Unidos como miembros también del Consejo de Seguridad y miembros de Naciones Unidas pues solicitamos la visa para el presidente la cual ha sido otorgada hasta el 7 de agosto. Seguramente si la solicita posteriormente pues igual se la dar pero ahora es con fines oficiales”, afirmó.

La canciller añadió que es muy posible que Petro visite nuevamente Estados Unidos antes de que termine su gobierno, dado que Colombia asumirá en junio la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el mandatario deberá hacer una presentación e intervenir en eventos internacionales.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración incluyó a Gustavo Petro en la Lista Clinton de la Ofac en 2025 - crédito Kylie Coope/Reuters

“Sí, es muy posible porque debemos hacer una presentación y una intervención en el Consejo de Seguridad. En junio Colombia lleva la presidencia del Consejo de la Seguridad y hay unos eventos muy importantes que tenemos que hacer como eventos insignia de lo que ese país que lleva la presidencia propone a la comunidad internacional”, detalló Villavicencio.

Estrategia legal internacional

Como parte de la estrategia para gestionar la salida de Petro de la Lista Clinton, el Gobierno colombiano contrató a la microempresa británica Amadeus Consultancy, cuyo contrato asciende a 10.000 millones de pesos (aproximadamente 2,7 millones de dólares).

La consultora, integrada por solo dos empleados, tiene como objetivo brindar asesoría técnica y jurídica sobre el impacto institucional y legal de las sanciones, sin incluir representación judicial ni litigio internacional.

La canciller Rosa Villavicencio, responsable de las gestiones diplomáticas ante Estados Unidos para solicitar el levantamiento de las sanciones a Petro - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El contrato contempla la presentación de informes periódicos supervisados por el secretario jurídico de la presidencia, Augusto Ocampo, y ha sido objeto de controversia por la magnitud del monto frente al patrimonio declarado de la empresa, así como por haberse adjudicado mediante selección directa, sin licitación pública.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para evaluar la legalidad y pertinencia del acuerdo.

Amadeus Consultancy, fundada en 2017 por la abogada Maryna Pogibko, de nacionalidad británica y origen ucranio, cuenta con experiencia en asesoría internacional, incluyendo casos de alto perfil como el del enviado especial venezolano Álex Saab. Además, el contrato involucra al abogado estadounidense Daniel Kovalik, quien ha representado a Petro en Estados Unidos.