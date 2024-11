Hermanos de la pareja de Brayan Campo, el confeso asesino de Sofía Delgado, amenazaron a la familia de la menor: “Esto no se va a quedar así”

Dos sujetos se acercaron a la vivienda de la familia de Sofía Delgado para intimidarlos con amenazas - crédito Jay Alarcón- True Stories / Facebook/Captura de Pantalla Séptimo Día/YouTube

El caso de Sofía Delgado, una menor de 12 años que fue hallada sin vida en un cañaduzal del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, en el mes de octubre de 2024, tras permanecer un mes desaparecida, sigue generando todo tipo de reacciones en el país.

En esta oportunidad, el caso gira en torno a familiares de Evelyn Rodas, pareja de Brayan Campo, el confesó asesinado de la menor de edad en el suroccidente colombiano, quienes habrían ido a la casa de la niña Sofía Delgado, en la que, al parecer, habrían lanzado amenazas contra la familia de la menor.

En un video de cámaras de seguridad, que fue revelado por el programa Séptimo día, de Caracol Televisión, se observan a dos personas que se encuentran circulando por la vivienda en bicicletas y con armas cortopunzantes tipo machetes, donde se preguntan por la residencia de la familia de la menor asesinada.

No obstante, al llegar al sitio, iniciaron a lanzar los comentarios intimidatorios. “¿Por qué mierdas le están echando la hijueputa (sic) a mi hermana?”, dice uno de los sujetos que increpó a la familia de la menor asesinada en Candelaria, Valle.

De igual forma, en el audiovisual se escucha que los sujetos advirtieron que la captura de Rodas no iba a quedar impune.

“A mi hermana la sapearon y fueron ustedes. Esto no se va a quedar así. Ustedes son los culpables de lo que le pasó a la niña y les echan la culpa a los demás. Están advertidos, ¿no? Nos la van a pagar”, mencionaron los tipos, que minutos después, huyeron de la vivienda.

Según informó la Policía en el programa de televisión, el mismo día en el que los dos sujetos habrían intimidado a la familia de Sofía Delgado, la mujer Evelyn Rodas recobró su libertad, ya que no se encontraron evidencias que probaran su participación en el crimen de la menor de edad.

La versión de Evelyn Rodas sobre el crimen de Sofía Delgado

El 24 de octubre de 2024, días posteriores al hallazgo de la menor Sofía Delgado por parte de las autoridades, Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, se refirió a los instantes que compartió con el confeso asesino, desde la desaparición hasta la captura de la pareja.

En una entrevista al influencer Jay Alarcón en redes sociales, la mujer aseguró que no tenía nada que ver con el crimen, y mencionó que el hoy condenado a la justicia siempre le negó que haya sido el responsable de la muerte de la pequeña Sofía Delgado.

“Yo no me había enterado ni siquiera el día de la captura. Fue hasta las audiencias cuando lo dijo. No me cabía en la cabeza cómo podía estar involucrada. Cuando comenzaron a investigar, le pregunté si él sabía algo o tenía algo que ver con esto. Él siempre, mirándome a los ojos, me lo negaba”, expresó Rodas.

Igualmente, Rodas narró que el comportamiento de su esposo tuvo cambio drástico días previos a su captura, e incluso, mencionó que, tras conocer la desaparición de Sofía Delgado, compartió imágenes en sus redes sociales y pedía por su pronta ubicación.

Sin embargo, cuando Campo le reveló que cometió el crimen, Evelyn Rodas aseguró que estuvo a punto de golpearlo. “Cuando estábamos detenidos, le pregunté una vez más y esta vez ya no me miró a los ojos. Le dije: ‘Brayan, vos tenés algo que ver con lo de la niña’. Y simplemente miró al suelo y hacia un lado. Me puse a llorar y le dije al investigador que me separara de él porque lo iba a golpear”, narró con lágrimas.

Finalmente, la mujer pidió a las autoridades que le garanticen protección para ella y su familia, ya que asegura haber recibido amenazas tanto en redes sociales como en su vivienda. “Simplemente, yo ya quiero que dejen tantos ataques contra mí y contra mi hija, que me brinden protección porque realmente la necesito”, concluyó.

Por su parte, Brayan Campo fue trasladado hasta la cárcel La Tramacúa de Valledupar, Cesar, mientras se define su situación ante la justicia. Se espera que este sujeto reciba una condena entre 30 a 50 años de prisión.

