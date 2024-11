‘Alerta’, el humorista de ‘Sábados felices’, ahora quiere estar en ‘La casa de los famosos’: arrancó punteando las votaciones del grupo 4

El humorista Juan Ricardo Lozano, mejor conocido como 'Alerta' se animó a participar en 'La casa de los famosos' - crédito La Casa De Los Famosos Colombia/Youtube y @audienciastvcol_/Instagram

El humorista Juan Ricardo Lozano, mejor conocido por su personaje de Alerta, dejó boquiabiertos a sus seguidores al aceptar someterse a la votación del público para ingresar a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

‘Alerta’, El también abogado de profesión, arrancó liderando la contienda que en esta ocasión adelantó el inicio de las votaciones. Con un 72%, desde ya el comediante bogotano de 59 años se perfila como el elegido del grupo 4, entre los seis aspirantes que hacen campaña por entrar al reality de convivencia en su versión 2025.

Tras casi treinta años en el programa de humor Sábados felices en el que Juan Ricardo Lozano deleitó al público con sus interpretaciones de Alerta, El refresco, Echeverry, Tontoniel y el Cuentahuesos, ahora el comediante le apunta a que sus seguidores se enamoren de él y no de sus personajes.

“Siento que la gente no me conoce, todos tienen la idea de que los humoristas somos amargados, esta es la oportunidad para conocerme como en realidad soy y de que me conozcan”, aseguró.

En cuanto al desafío de la convivencia, advirtió que aportará mucho humor y sacará sonrisas en la casa, pero no va dispuesto a tolerar el desorden ni situaciones incómodas y, dirá lo que no le parezca en el momento que lo considere.

“Soy casado, tengo cuatro hijos, ya soy abuelo, soy abogado. También soy licenciado en lingüística y literatura. He aprendido a hacer tolerante y a ampliar la mentalidad. La casa de los famosos para mí es un reto en el que quiero saber en realidad, quién soy yo ahí me conoceré y me conocerán” con estas palabras inició su presentación el comediante que pese a su trayectoria y reconocimiento no le dio temor enfrentarse a la contienda para ver si en verdad sus fanáticos los apoyan.

Aunque ha estado en otros concursos de comedia, este programa sería la oportunidad para que la audiencia se acerque más a su personalidad real y no a la de sus personajes de ficción con los que hace reír, por esto adelantó un poco de lo que podría ocurrir si consigue ingresar a la segunda temporada de esta competencia de convivencia.

" Vengo a ganar, verán un poco de locura, relaciones raras en cuanto a mi comportamiento y sobre todo un poco de humor. Adán fue tentado con una fruta que le dio una mujer desnuda, cualquier hombre se dejaría tentar con que una mujer le pasara una fruta desnuda, así que todo puede pasar. Mi señora tiene que entender que yo estoy trabajando”, añadió asegurando que va dispuesto a dejarse tentar si es el caso, eso sí, dejó la salvedad de que está casado, pero que, hará todo por el show.

Estos son los candidatos que enfrenta Alerta en el grupo 4 que aspira a la ‘La casa de los famosos’ 2

Luego de la apretada y polémica elección de Yaya Muñoz, el Canal RCN presentó la nueva tanda de candidatos compuesta por seis hombres en la que el Cuentahuesos está arrasando con el apoyo de los seguidores del programa.

“Yo en la convivencia dependo de cómo me traten, me esfuerzo por ser buena gente ‘buena papa’, pero a veces soy muy alterado. Cuando veo que algo no está funcionando bien me descontrolo. El desorden, creo que es un problema que me afectaría impresionantemente y no me gustaría encontrarme a personas egoístas”, detalló el comediante Lozano en el video con el que hace campaña.

El comediante aparece en el panel de candidatos junto a un exfutbolista y cuatro actores que al igual que él prometen emoción, polémica y ven en este formato la excusa perfecta para aclarar varias impresiones que se han dicho sobre sus vidas y que afirman no son verdad.

Andrés Fierro: Recordado pro su papel de Esteba en Padres e hijos y su controversial relación con la también actriz Zulma Rey. Desde los 8 años en la televisión, Andrés busca ajustar cuentas morales dentro de la casa y demostrar su verdadera esencia. Promete tranquilidad, hermandad y energía positiva, pero advierte que tiene límites claros cuando algo lo incomoda.

Benjamín Herrera: Entró a los hogares colombianos como “Ramoncito” con la serie Dejémonos de Vainas, producción con la que se ganó el cariño de la audiencia, él aporta integridad y autenticidad. Este vendedor de sueños no tolera la hipocresía ni el engaño, mostrando su lado más humano y directo.

Ricardo Gómez: se dio a conocer en la versión original de Los Victorinos, donde actuó junto a Ramiro Meses con el hermano rico. Se define como un observador estratégico y obsesivo con el orden. Con su lealtad inquebrantable, está listo para poner a prueba sus habilidades en este desafío mediático.

David Guerrero: También conocido como el “gato” curioso, combina sencillez y temperamento. Soltero y con una hija de 21 años, David no soporta la mentira ni la traición. Aunque es tranquilo, puede explotar cuando algo le molesta.

Hamilton Ricard: Exfutbolista profesional, apuesta por la disciplina como su carta fuerte. Alegre y sin conflictos, promete imponer respeto y orden en la casa, destacando su filosofía de convivencia basada en valores.

Y, por último Juan Ricardo Lozano que desde ya aclaró sus no negociables: “No estoy dispuesto a negociar bases morales, los principios no se pueden negociar, ustedes lo que van a ver es mamadera de gallo decente, alguien que va a poner un poquito de orden respeto la gente puede elegirme y será una buena opción, si no votan por mí ustedes se van a perder y yo también”, agregó.