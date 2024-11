Marcelo Cezán se perfila como principal candidato para presentar ‘La casa de los famosos Colombia’

Marcelo Cezán se perfila como el principal candidato para acompañar a Carla Giraldo en la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia'. De momento, el valluno no confirma los rumores - crédito @MarceloCezan/Instagram

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se perfila con cambios significativos respecto a lo visto en la primera entrega. Además de presentar un elenco completamente nuevo de participantes, en los últimos días se informó que el Canal RCN no continuará su alianza con la plataforma ViX para la transmisión 24 horas de lo que ocurre dentro de la casa. Por esta razón, ya no se realizarán la previa ni el after show que eran presentados en dicha plataforma por Lina Tejeiro y Robert Velásquez.

Otro cambio pendiente de confirmación involucra a las presentadoras. Todo indica que Cristina Hurtado no retomará su lugar en la segunda temporada, aparentemente debido a las diferencias que mantuvo con su compañera Carla Giraldo durante las grabaciones de la temporada inaugural. Aunque ambas aseguraron que ya no existían problemas entre ellas, al parecer la experiencia no fue satisfactoria para Hurtado, lo que llevó a la producción a barajar posibles nombres para sustituirla.

Inicialmente, se especuló sobre otra mujer para ocupar su lugar, destacándose el nombre de Carmen Villalobos. Sin embargo, en los últimos días, la información dio un giro y todo apunta a que la producción podría decantarse por un viejo conocido de Carla Giraldo: el actor y presentador Marcelo Cezán, actualmente vinculado al programa Bravissimo, del canal CityTV.

Ariel Osorio, conocido como ‘el Gordo Ariel’, se refirió al rumor de Cezán mientras era entrevistado por este en 'Bravissimo' - crédito @arielosorio1/Instagram

La información fue revelada por Ariel Osorio, presentador del recién estrenado programa de chismes La Corona TV, transmitido en el mismo canal. Precisamente por el lanzamiento del programa, Osorio, conocido como “El Gordo”, fue invitado a Bravissimo, donde puso a Marcelo Cezán en una situación incómoda al referirse a los rumores que lo ubican como presentador de La casa de los famosos Colombia en 2025.

Mientras hablaban sobre su primer día de trabajo en La Corona TV, Osorio comentó: “¿Usted quiere saber cuál fue la joya de la corona del primer día?”. Acto seguido, ratificó lo dicho durante la semana: “¿Quién va a ser el presentador que se le medirá a juntarse con Carla Giraldo presentando ese reality? ¡Marcelo Cezán!”.

Mientras Cezán, sorprendido, intentaba disimular, Ariel Osorio aseguró que su posible participación habría sido por petición directa de Carla Giraldo. Además, señaló que este fichaje marcaría el reencuentro de ambos tras protagonizar juntos en 1999 la telenovela Me llaman Lolita.

Al respecto, Cezán respondió: “Me declaro impedido para dar cualquier tipo de declaraciones en este momento”, acompañando sus palabras con una risa nerviosa y evitando comprometerse. Por su parte, Osorio añadió picante al chisme al afirmar: “Marcelo tiene contrato de confidencialidad, pero el Gordo Ariel no”.

Según reveló Osorio, la presencia de Cezán era una solicitud expresa de Carla Giraldo, ya confirmada como presentadora para la segunda temporada - crédito @carlagiraldo/Instagram

Poco antes de la conversación con Osorio, Marcelo Cezán dio declaraciones a la revista Vea sobre estos rumores. Aunque nuevamente se abstuvo de confirmar cualquier vínculo con el reality show, reconoció que ha estado participando en el proceso de selección.

“La verdad no puedo decir nada acerca de ese tema. Sí ha habido acercamientos, hay más postulados, pero no puedo ni afirmarte al 100 % ni negarte al 100 %. Eso está ahí en desarrollo y no estoy autorizado para decir nada. Esperemos a ver qué decide el canal como estrategia, no sé, no sé nada”, comentó, sin ocultar su sorpresa por la filtración y afirmando sentirse “abrumado”.

“No te lo puedo confirmar al 100 %, pero tampoco puedo ser tan ingenuo de negar que hay una posibilidad altísima”, añadió.

Entre 2006 y 2010, y desde 2016 hasta la fecha, Marcelo Cezán se desempeñó como presentador en 'Bravissimo - crédito @JuanpisGonzalez/YouTube Captura de pantalla

A lo largo de la semana se dio a conocer que se tuvieron en cuenta otros nombres como Juan Pablo Llano, actualmente participante de Masterchef Celebrity, pero al parecer no pudieron llegar a un acuerdo. También se habló de Alejandro Estrada, que tuvo protagonismo en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia por su sonada ruptura con Nataly Umaña, pero en su caso particular podría tener un papel secundario, no como presentador principal.