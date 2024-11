Alejandro Gaviria responde al mensaje del ministro de Educación sobre el Icetex: “Pretende es la destrucción de la universidad privada”

Alejandro Gaviria arremetió en contra del ministro de Educación, Daniel Rojas y del Gobierno nacional - crédito Mariano Vimos/ Colprensa

En sus redes sociales, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, abogó por una transformación radical del Icetex. Propuso convertirlo en una entidad financiera directa que priorice el bienestar integral de los jóvenes estudiantes y profesionales endeudados, velando por su dignidad y salud mental.

Dicho anuncio provocó todo tipo de reacciones en contra de la propuesta puesto sobre la mesa por parte del ministro Rojas. Entre quienes no vieron con buenos ojos esto, se encuentras un antiguo integrante del Gabinete del actual Gobierno, Alejandro Gaviria, quien por medio de su cuenta de X dijo que dicha acción tenía como objetivo “la destrucción de la universidad privada”

Antes de dar su anuncio, el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro comentó lo siguiente: “No queremos más jóvenes endeudados hasta el cuello al punto de pasar por encima de su dignidad a costa de su propia salud mental. La deuda no es la salida”.

El jefe de la cartera educativa adelantó que en la primera mitad del año 2025 se radicará una iniciativa legislativa para reestructurar el Icetex como un organismo autosustentable. Según su planteamiento, la renovada “banca del conocimiento” operaría mediante el ahorro público, nutriéndose de recursos provistos por ahorradores, incluidos grandes empresarios dispuestos a evidenciar su compromiso con la formación en la nación.

“En coherencia con el programa de gobierno, alistamos un proyecto de ley para buscar convertir al ICETEX en banca de primer piso. Será la banca del saber. No será el presupuesto nacional la fuente de recursos para acceder al crédito estudiantil, crédito que la banca del saber debe expandir hasta la primera empresa cooperativa de las y los egresados. Será el ahorro del público la fuente de financiación. Los grandes empresarios pueden demostrar su compromiso con la educación, ahorrando sus ganancias en el banco del saber. En el primer semestre del 2025 llevaremos el proyecto al congreso”, informó el ministro en su cuenta de X.

El ministro de Educación anunció que la reforma al Icetex sería presentada en febrero de 2025 - crédito @DanielRMed/X

Es debido a esto que Alejandro Gaviria, exministro de la misma cartera que Daniel Rojas, dio a conocer que no ve con buenos ojos que se le reduzca el presupuesto al Icetex.

“Esta propuesta lo que pretende es la destrucción de la universidad privada. No vamos a dejar que los estudiantes se endeuden, dice primero; paso seguido, anuncia que le van a quitar el presupuesto público al Icetex y lo convertirán en un banco. Una mezcla de confusión y perversidad. Como dicen ellos: no pasarán”, comentó el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro.

Alejandra Gaviria cuestiona mensaje del ministro de Educación - crédito @agaviriau

Frente a esta publicación, el usuario de la red social X, Javier Guzmán le contestó que “la educación debe ser pública gratuita universal de calidad y con enfoque étnico La educación no es un servicio, es un derecho”. A lo que el exministro le respondió “Quieren destruir el sistema mixto de educación superior. Ya no lo esconden. No podrán”.

Además de Alejandro Gaviria, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien también es un fierro opositor al Gobierno nacional, habló de estas palabras del ministro de igual manera. El político comentó que la propuesta le parecía algo “muy grave”.

“Después de negarlo durante toda una semana el ministro Daniel Rojas confirma que si quieren acabar el ICETEX y convertirlo en una banca de primer piso que si financiará con los ahorros que los colombianos tenemos en los bancos y a través de la inversión forzosa. Muy grave”, comentó el servidor público por medio de su cuenta de X.

Daniel Briceño cuestiona al ministro de Educación - crédito @Danielbricen

En cuanto al ministro Daniel Rojas en otra de sus publicaciones, explicó la iniciativa y los reparos a esta de la siguiente manera “El Icetex (aunque muchos no lo sabían) ya es una entidad financiera vinculada al ministerio de hacienda y es vigilada por la superintendencia financiera (decreto 492/20) . Lo ideal es que además de sus inversiones también obtenga recursos captando ahorro del público como banca de primer piso para apalancar créditos que además, se dirijan a financiar la creación de nuevas empresas”.