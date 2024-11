ELN descongelará los diálogos de paz si el Gobierno Petro asume sus “incumplimientos” y “fallas”: “Repasemos”

El jefe negociador de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, aseguró que se está trabajando sobre la idea de hacer un acuerdo e implementarlo, para poder continuar con nuevas negociaciones - crédito Chepa Beltran/Long Visual Press

En la Tercera Asamblea por la Paz, llevada a cabo el 23 de noviembre de 2024 en Caracas (Venezuela), el jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Pablo Beltrán, aseguró que existe la posibilidad de descongelar la mesa de diálogos, que atraviesa una crisis debido a varias problemáticas. Pues, considerando el tiempo en el que las conversaciones se han mantenido estáticas, el ELN planteó la idea de continuar los diálogos, pero firmar un acuerdo de paz con el siguiente gobierno.

“Estamos tratando de dar un paso adelante en cuanto a procesos anteriores que se refieren por el principio de que nada está acordado hasta que todo está acordado, que, como ha visto el país, ha servido para un poco de problemas. Entonces nos fuimos por otra vía de: acuerdo hecho, acuerdo implementado”, afirmó el jefe negociador desde Caracas.

Así las cosas, aseguró que para poder descongelar los diálogos, es necesario que el Gobierno nacional asuma los “incumplimientos” y las fallas en las que ha incurrido, puesto que, desde su perspectiva, el ELN ha cumplido con todo lo que se ha pactado hasta el momento.

El ELN espera avanzar en los diálogos de paz con el Gobierno Petro y poder continuar en ese proceso con otros gobiernos - crédito Brasil de Fato/Flickr/Europa Press

“Les hemos dicho: repasemos las fallas, los incumplimientos y sobre una asunción de responsabilidad de ustedes, nos avenimos a descongelar la mesa y a que haya nuevos acuerdos. En síntesis, habrá nuevos acuerdos cuando tratemos el incumplimiento de los viejos acuerdos, porque, si no, comenzamos a movernos en una mesa que trabaja sobre pies de barro, sobre cosas falsas”, aseveró.

Según precisó, lo que busca el ELN es que la paz no sea entendida únicamente como la desmovilización de una guerrilla, sino el acuerdo y la ejecución de transformaciones. De esta manera, se busca evitar resultados que poco contribuyen a la construcción de paz en Colombia, en los que el grupo armado firmante sigue siendo blanco de señalamientos y, mientras tanto, las problemáticas del país se mantienen. “Ese camino no lo va a seguir el ELN”, aseguró Beltrán.

En consecuencia, la delegación de la guerrilla y la del Gobierno nacional han llegado a acuerdos parciales, pero no todos han funcionado. Lo que pide la guerrilla entonces es poder evaluar los motivos por los cuales algunos de esos pactos no se han ejecutado. “En cada parte asumamos responsabilidades de pro qué esto no funciona”, dijo.

Los diálogos de paz con el ELN pasan por una crisis debido a desacuerdos e incumplimientos - crédito Delegación de Paz del Gobierno de Colombia

“¿Qué esperamos del Gobierno? Que no tenga dos políticas frente al ELN, que haya una parte del Gobierno que obstruye y destruye, y aquí tenemos aquí al frente, construye (...). Eso le estamos pidiendo al Gobierno, que tengamos una cabeza al frente y, por tanto, responsabilidad sobre lo que ahí se hace. Si eso ocurre, cuenten con el EN para avanzar”, precisó.

Hizo un llamado entonces a que se tenga coherencia entre el propósito que se tiene y los medios que se disponen para cumplir con ese objetivo, apelando siempre a los principios de buena fe, el cumplimiento de lo firmado y confianza legítima. “Todos estos problemas e incumplimientos han destruido la confianza entre las dos partes”, aclaró.

¿La firma de un acuerdo en otro gobierno?

El presidente Gustavo Petro aseguró que el ELN tiene la opción de tomar el camino de Carlo Torres o de Pablo Escobar - crédito Colprensa

De acuerdo con Beltrán, el ELN procurará avanzar lo más posible en los diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, de manera que en las próximas administraciones puedan retomar las negociaciones. Sin embargo, según el primer mandatario, probablemente no haya otro gobierno que quiera acordar la paz con la guerrilla.

“Todos y todas las combatientes del ELN saben hoy, precisamente por que (sic) la historia es un río con muchas derivas, que se escoge el camino del padre Camilo Torres Restrepo y su amor eficaz, o el camino de Pablo Escobar. El pueblo colombiano los quiere en el camino del padre que ofreció su vida por los demás. Esto mismo me lo dijo personalmente el mismo Pablo Beltrán y se lo escuché al comandante Pizarro”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no habrá otros gobiernos que adelanten la paz con el ELN - crédito Gustavo Petro/X