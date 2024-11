Armando Benedetti habría ofrecido falsa oferta laboral a Marelvys Meza para que no denunciara a Laura Sarabia: esto dijo la exniñera

Según la exniñera, Armando Benedetti la contactó por una oferta laboral tras el escándalo de la maleta robada - crédito Efe/Redes sociales

La exniñera del hijo de Laura Sarabia, Marelbys Meza, se encuentra en el centro de un complejo entramado judicial tras el presunto robo de una maleta con dinero en efectivo en la residencia de Sarabia, que después de más de un año y medio, desde que se destapó este escándalo, no ha sido resuelto.

Según declaraciones a revista Semana, Meza relató un episodio en el que Armando Benedetti la contactó para ofrecerle trabajo nuevamente, asegurando que Sarabia había solicitado su traslado a Venezuela para evitar una posible denuncia en su contra.

“Un día me entró una llamada de don Armando (Benedetti). Entonces, me dijo: “Necesito hablar con usted”. Mi relación con ellos (Armando y su esposa) es buena, no tengo inconvenientes con nadie. Me dijo: “Laura dice que usted está hablando con los medios de comunicación”. Le expresé: “Eso es falso””, relató Marelbys Meza.

Más adelante, Meza explicó que Benedetti la invitó a trabajar con él, ofreciéndole un salario superior al que percibía.

Me dijo: “Y que usted está hablando mal de mí”. Y yo le dije: “Eso es falso, no he hablado con nadie y no necesito hablar mal de usted”. Estoy agradecida con esos señores, con el señor y la esposa. Entonces, él me dijo: “¿Quiere ir a trabajar conmigo nuevamente?”. Como no tenía inconveniente de nada, le dije que sí. Él me respondió: “Le pago tanto”. Era un poco más de lo que estaba ganando”, añadió.

Aunque inicialmente pensó que se trataba de una broma, la propuesta se concretó cuando la secretaria de Benedetti le pidió preparar su pasaporte y documentos para los tiquetes. Meza viajó sola en una avioneta desde Bogotá a Barranquilla, donde se encontró con Benedetti antes de partir hacia Venezuela.

“Pasó el tiempo y dije: “Eso, de pronto, era mamadera de gallo”. Pero ya después me pasó a la secretaria, quien me afirmó: “Aliste el pasaporte y los papeles para hacer el tema de los tiquetes”. Me fui porque iba a trabajar con la persona que conocía hace siete años. Cuando me monté en la avioneta, solamente iba con el piloto, con nadie más”, le dijo la mujer a Semana.

Durante el encuentro en Barranquilla, Benedetti le preguntó sobre su situación con Sarabia. Meza le explicó los eventos recientes, a lo que Benedetti respondió que no la necesitaba en Venezuela, ya que en la embajada había suficiente personal.

“Era la avioneta en donde trasladaban al presidente cuando estaba en campaña, pero era alquilada. Es que se ponen a inventar cosas que no son. Me la puso don Armando porque quedé de encontrarme con él en Barranquilla, porque él estaba allá. O sea, imagínese cómo fue ese viaje de Bogotá a Barranquilla sola. La avioneta arrancó de Guaymaral hacia Barranquilla. Y allá me encontré con don Armando y de ahí sí nos fuimos hacia Venezuela”, añadió.

Según Meza, Benedetti le confesó que la había llevado a Venezuela a petición de Sarabia, para evitar que ella presentara una denuncia.

“En esa misma. Él estaba con su familia en Barranquilla. Entonces, cuando estaba allá, él me preguntó: “Mija, ¿qué fue lo que le pasó con Laura?”. Entonces, le dije: “Mire, pasó esto, pasó esto otro”. Me dijo: “Mire, le voy a decir la verdad, yo a usted acá no la necesito”. Allá había un chef, la señora del aseo, es decir, en la embajada tienen todo el personal. Me dijo: “Yo la traje a usted porque Laura me pidió el favor de que me la trajera para acá para que no la denunciara”, relató la exniñera.

De inmediato la niñera asombrada le respondió al entonces embajador de Colombia en Venezuela. “Le dije: “¿Eso le dijo ella? Pues me da mucha pena, pero me devuelvo”. “¿Usted cuándo se devuelve?”, me dijo. “Yo tengo una cita la otra semana”, me aseguró. Entonces, le dije: “Me voy con usted”. Benedetti me dijo: “No, mija, quédese acá, mire, allá corre peligro”. Y le dije: “No, señor, porque no debo nada. No tengo por qué esconderme”. La que tomó la decisión de venir a denunciar fui yo. Sentía que ella me estaba dando la puñalada trapera”, relató.

Meza decidió regresar a Colombia, a pesar de las advertencias de Benedetti sobre posibles peligros. Afirmó que no tenía motivos para esconderse, ya que no debía nada. Finalmente, aprovechó un fin de semana festivo para regresar a Colombia en la misma avioneta, coincidiendo con el regreso de la familia de Benedetti.

Este relato se suma a la serie de eventos que pusieron a Meza en el foco de la atención pública y judicial, en medio de acusaciones y declaraciones contradictorias. La situación sigue siendo objeto de investigación y análisis por parte de las autoridades competentes.