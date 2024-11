A declarar Laura Sarabia y Armando Benedetti: la Fiscalía los citó por audios sobre financiación de la campaña Petro Presidente

En los audios filtrados de Benedetti, se escucha que amenaza al Gobierno con entregar detalles que puedan impactar severamente su imagen, igual que habla de posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial - crédito Jesús Aviles/Infobae

Avanzan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la campaña presidencial con la que Gustavo Petro llegó al poder. En junio de 2023, el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Armando Benedetti, generó polémica por la revelación de audios en los que se le escucha mencionar una inyección millonaria de dinero, presuntamente, para favorecer al hoy presidente en el proceso electoral.

Entonces, empezó una investigación en torno a la campaña del primer mandatario, para identificar presuntas inconsistencias en la financiación de la misma. El 9 de junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado al respecto.

“El frente investigativo está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Aquí se establecerán posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar”, indicó.

La Fiscalía anunció que investigará a la campaña de Gustavo Petro - crédito Fiscalía/X

Tras más de un año de pesquisas, la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia decidió citar a declarar a Benedetti, que en 2023 fungía como embajador de Colombia en Venezuela, y a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), puesto que también está involucrada en los audios.

Ambos funcionarios ya habían sido citados para dar información sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro, hubo inconvenientes para llevar a cabo las diligencias. En el caso de Sarabia, el encuentro había sido programado para el 29 de octubre, pero no fue posible llevarlo a cabo; en el de Benedetti, la cita había quedado establecida para el 28 de octubre, pero el embajador no se conectó a la reunión presencial.

A estos se suma que Benedetti se ha negado a hablar sobre la campaña y la presunta inyección de recurso. Así lo hizo en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en agosto de 2024; un mes antes informó, mediante su defensa, que no respondería al cuestionario que le envió la Comisión para tomar una declaración juramentada, amparándose en el artículo 33 de la Constitución Política.

En los audios se escucha una conversación entre Armando Benedetti y Laura Sarabia en relación con la campaña de Gustavo Petro en la Costa - crédito Jesús Aviles/Infobae

Los polémicos audios de Benedetti: $15.000 millones inyectados a la campaña

La revista Semana divulgó en 2023 algunos audios que ponen en evidencia una conversación que mantuvo Benedetti con Sarabia, en la que se escucha el embajador quejarse por el trato que estaba recibiendo por parte del Gobierno, lo cual, desde su perspectiva, no merecería teniendo en cuenta todo lo que hizo para impulsar la campaña del presidente.

“Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo, hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, aseveró el embajador.

Armando Benedetti aseguró que la cifra de $15.000 millones inyectados a la campaña de Gustavo Petro fue una exageración - crédito Luisa González/Reuters

Según indicó, el dinero habría servido para conseguir votos para el entonces candidato presidencial en la Costa colombiana. Además, aseguró que parte de los recursos fueron aparar al Pacífico. “Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa (...) ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”, añadió.

En conversación con W Radio, el funcionario aseguró que las grabaciones corresponden a una conversación privada en la que se le escucha alterado porque suele ser “muy vulgar al hablar”. Asimismo, indicó que la cifra millonaria que menciona en los audios no es verdadera. “Esos 15.000 millones de pesos son una exageración y una rabieta mía, como lo he dicho y sostenido siempre. La rabia es algo que va en la piel, no va en la capacidad de análisis”, aseveró.