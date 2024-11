Ministro del Interior le respondió fuerte a tesis del expresidente Duque sobre un plan para reelegir a Gustavo Petro: “Toca explicarles con plastilina”

Juan Fernando Cristo contestó duramente a quienes insisten en que el Gobierno Petro está buscando prolongarse en el poder - crédito Presidencia y EFE/ Elvis González

El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, respondió al expresidente Iván Duque y otros miembros de la oposición, luego de que aseguraran que con la llegada del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Miguel Efraín Polo, el presidente Petro tendría la potestad de extender su Gobierno por dos años más.

El ministro también se refirió al tema de la constituyente, que volvió a ser tendencia, pese a que el tema ya había sido cerrado.

En medio de una declaración a medios, Cristo enfatizó que no habrá reelección ni constituyente, y los instó (a la oposición) a prepararse con propuestas concretas para las elecciones de 2026.

Cristo aseguró que las próximas elecciones serán seguras y tranquilas, garantizando que todos los participantes tendrán las mismas oportunidades.

En su declaración, el ministro resaltó la importancia de que los partidos políticos se enfoquen en desarrollar propuestas realistas y no en “ciencia ficción”, en referencia a las ideas de modificar la constitución o extender los mandatos presidenciales.

“Ya sobre ese tema con plastilina toca, no reelección, no constituyente. Prepárense para las elecciones del 26, sepan que van a tener todas las garantías, vamos a tener unas elecciones tranquilas y seguras y pues parecen con propuestas y no conciencia ficción”, fueron las palabras de Cristo para la oposición.

El contexto de estas declaraciones se da en un clima político donde algunos sectores dicen que el Gobierno actual quiere modificar el sistema político actual.

Según Duque, con Miguel Polo como magistrado, Petro puede extender su tiempo en la presidencia

Sin embargo, la administración Petro y el mismo presidente han dejado claro que no se contemplan cambios en la estructura constitucional vigente.

Cristo, al dirigirse a la oposición, reiteró que el camino hacia el poder debe basarse en propuestas sólidas y viables que puedan ser presentadas a los votantes en el próximo ciclo electoral.

La discusión sobre la reelección y la constituyente ha sido un tema recurrente en el debate político colombiano, pero las declaraciones del ministro buscan cerrar la puerta a estas posibilidades, al menos en el corto plazo. Con su mensaje, Cristo pretende enfocar la atención en el proceso electoral de 2026, instando a los actores políticos a trabajar dentro del marco democrático establecido.

Lo que piensa la oposición

En más de una oportunidad el presidente Petro ha defendido la necesidad de actualizar la Constitución de 1991, asegurando que cualquier modificación se realizaría dentro de los parámetros legales vigentes, si bien en algún momento se habló de constituyente, esa idea quedo completamente descartada cuando Cristo asumió como ministro del Interior.

Sin embargo, la oposición ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que una asamblea constituyente sea utilizada para consolidar el poder del mandatario y alterar la estructura política del país. Este debate se intensifica en un contexto donde también se discute la posibilidad de una reelección presidencial, un tema que ha generado inquietud entre los opositores, esto pese a que el mismo presidente ha aclarado que no busca reelegirse.

La oposición asegura que cada una de las cosas que hace el presidente busca mantenerlo en el poder

El tema de la asamblea constituyente ha sido igualmente polémico. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, ha criticado las intenciones de Petro, sugiriendo que una constituyente podría amenazar las instituciones democráticas del país. La oposición teme que este mecanismo sea empleado para modificar la Constitución de manera que favorezca al actual Gobierno, debilitando así la democracia colombiana.

A pesar de las críticas, Petro ha insistido en que cualquier cambio constitucional se haría respetando el marco legal vigente. La discusión sobre la reelección y la Asamblea Constituyente refleja las tensiones políticas actuales en Colombia, donde la oposición se mantiene vigilante ante cualquier intento de modificar la Constitución o extender el mandato presidencial.