Millonarios tuvo cambios en horarios de Copa Sudamericana y Liga BetPlay: la Dimayor también reprogramó otros partidos

Desde abril, Millonarios tendrá doble competencia y un calendario apretado para el manejo de la plantilla - crédito Colprensa

Abril será un mes apretado para varios equipos en el fútbol colombiano, pues inicia la fase de grupos en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, que tiene a seis clubes en competencia, así como en las fechas finales para definir los clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay.

Uno de esos conjuntos es Millonarios, al que le modificaron dos compromisos de abril, uno por el certamen internacional y el otro en el campeonato colombiano, casualmente en la misma semana y con el clásico frente a Santa Fe, que puede ser clave para llegar a la otra ronda.

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Además, la Dimayor aprovechó para presentar la programación de algunos partidos que no tenían horario, a uno de ellos le cambió la fecha y esperando que no se tenga mayores modificaciones al calendario, pues el objetivo es acabar el primer semestre a inicios de junio, previo al mundial.

Los horarios para Millonarios

Los azules se preparan para una serie de partidos seguidos entre abril y mayo, pues en caso de avanzar a los playoffs, no tendrán muchos días de descanso entre la Liga BetPlay y la fase de grupos en la Sudamericana, enfrentando a Sao Paulo de Brasil, Boston River de Uruguay y O’Higgins de Chile.

Para empezar, cambiaron uno de los partidos de Millonarios en la Copa Sudamericana, que fue en la segunda fecha contra Boston River, que ahora quedará en medio de otros dos compromisos internacionales de clubes colombianos como América de Cali y Santa Fe.

Millonarios solo tuvo un cambio en la programación de sus partidos en la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

El encuentro, que estaba programado para el martes 14 de abril, ahora será el miércoles 15 del mismo mes, a las 9:00 p. m. en el estadio El Campín, a la misma hora de América vs. Alianza Atlético y poco después del duelo de Corinthians recibiendo a Santa Fe en el Neo Química Arena.

Sumado a eso, la Dimayor informó que el partido Millonarios vs. Santa Fe quedó para el domingo 12 de abril a las 2:00 p. m., aplazándose un día porque estaba previamente pactado para el sábado 11 del mismo mes, recordando que ambos están en certamen internacional.

Santa Fe y Millonarios se verán por primera vez en la temporada 2026, el domingo 12 de abril - crédito Colprensa

Una de las razones para el cambio de horario en la Liga BetPlay fue porque no le daba suficiente descanso a los rojos, pues el jueves 12 de abril se medían con Peñarol por la Libertadores, así que debía tener las 72 horas reglamentarias de preparación entre un juego y otro.

Los otros partidos en Liga BetPlay

De otro lado, la División Mayor del Fútbol Colombiano publicó los horarios de cinco partidos, tres de ellos por la fecha 16, otro aplazado de la jornada cinco y uno de la 18, que se acomodaron en un mes lleno de compromisos pospuestos durante varias semanas por distintas razones.

Para empezar, se programaron los juegos de Pasto vs. Tolima, el de Junior recibiendo a Águilas Doradas y el clásico de Millonarios contra Santa Fe, todos con el fin de ayudarlos con el descanso por la Copa Libertadores, en el que participan los pijaos, rojiblancos y cardenales.

Cinco partidos de la Liga BetPlay tienen programación para mediados y finales de abril - crédito Dimayor

De otro lado, definieron el horario para el encuentro de Fortaleza y América de Cali, que era de la quinta fecha, disputada a inicios de febrero, y debió esperar hasta más de dos meses para que las dos escuadras tengan calendario completo en el primer semestre de 2026.

Finalmente, Santa Fe conoció la programación de otro partido, esta vez contra el Deportivo Pasto de la jornada 18, que quedó para el viernes 24 de abril, que le ayudará para tener más días antes de su viaje a Argentina, donde enfrentará a Platense por la Libertadores el miércoles 29.