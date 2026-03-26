Colombia

Ministro de Defensa se refirió a la polémica frase de Petro sobre el avión Hércules que se accidentó: “Compremos cosas nuevas”

Tras la polémica frase del presidente, en que llamó “chatarra” al avión de la Fuerza Aérea, Pedro Sánchez insistió en que la prioridad es que los uniformados vuelen en aeronaves seguras y modernas

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- crédito Ovidio González/Presidencia
El ministro de Defensa asegura que el presidente Gustavo Petro mantiene una preocupación constante por la seguridad de los militares - crédito Ovidio González/Presidencia

La tragedia del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo (Putumayo), ocurrida la mañana del 23 de marzo con 126 personas a bordo, en su mayoría militares, y que hasta ahora ha dejado cerca de 69 víctimas fatales, reavivó el debate sobre la seguridad de la flota militar y las polémicas palabras del presidente Gustavo Petro, que calificó la aeronave como “chatarra”.

Ante la polémica que provocó el propio jefe de Estado, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, ofreció su opinión sobre este asunto durante una entrevista con la revista Semana, en la que aseguró que la preocupación del mandatario es genuina y constante.

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Sánchez resaltó que la prioridad del Gobierno nacional era garantizar la seguridad de los uniformados y que la edad de los aviones no define su operatividad: “Él se preocupa y fue uno de los motivos por los cuales se compraron aviones nuevos. Ha sido enfático en comprar aeronaves nuevas, capacidades nuevas y que seamos autónomos en esto”.

Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X
El presidente Gustavo Petro calificó como "chatarra" el avión Hércules que se accidentó en Putumayo - crédito @MinMedio/X

Pedro Sánchez defendió flota aérea y se refirió a las intenciones del presidente Gustavo Petro

El titular de la cartera de Defensa explicó que el presidente Petro conoció de primera mano las condiciones de la aeronave accidentada y que estaba lista para volar según los estándares requeridos.

“En aviación, las aeronaves se miden principalmente por las horas de vuelo más que por los años que tienen. Incluso en conflictos internacionales, como en Irán, se siguen utilizando aviones de los años 50 y 60”, señaló Sánchez, al enfatizar en la importancia del mantenimiento y la inspección constante.

El ministro recordó que la preocupación del presidente por el bienestar de los militares no es nueva ni surgió a raíz del accidente ocurrido tras el despegue en la pista La Tagua. Sánchez destacó —en ese sentido— que el aumento del salario mínimo para el personal de la FAC permitió dignificar su labor y mejorar las condiciones económicas de miles de familias.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, precisó que la edad de los aviones no determina su operatividad; lo importante son las horas de vuelo y el mantenimiento - crédito Ronald Wittek/EFE
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, precisó que la edad de los aviones no determina su operatividad; lo importante son las horas de vuelo y el mantenimiento - crédito Ronald Wittek/EFE

“En ese enfoque de preocuparse por la vida, él ha manifestado con sus expresiones este tipo de tragedias y lo que ocurrió”, comentó durante su intervención en el medio en mención.

Además, el ministro de Defensa también se refirió a la inversión en la modernización de la flota, destacando un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que es el instrumento de política pública del Gobierno nacional para autorizar y financiar la compra, renovación o mantenimiento de aeronaves de la fuerza pública.

En este caso, Pedro Sánchez busca la aprobación de $13 billones de pesos destinados a mejorar la capacidad aérea del país y renovar aviones, sumándose a otros recursos ya asignados para fortalecer la infraestructura: “El mensaje que nos ha dado el señor presidente es que compremos cosas nuevas y en ese enfoque es que nos hemos dirigido nosotros”.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
El ministro de Defensa defendió al presidente Gustavo Petro, al señalar que él se preocupaba por toda la fuerza pública - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Pedro Sánchez habló sobre el accidente y el respaldo del Estado

El ministro se refirió, además, a la especulación que surgió tras el accidente: “Otra de las cosas que aprovecha esta gente es a decir, a especular (...) Eso es especulación. Yo fui piloto de helicóptero, de avión, y si hay algo que uno debe respetar es que avance la investigación. Por eso no me atrevo a decir absolutamente nada de qué pasó, nada por qué pasó y cómo pasó, pero sí los hechos que hay”.

“Era una aeronave que estaba aeronavegable, con una tripulación entrenada, en una pista que podía operar, con condiciones meteorológicas buenas, pero ocurrió esta tragedia”, especificó el jefe de cartera en sus declaraciones.

En cuanto a la atención a las familias de las víctimas, Pedro Sánchez aseguró que todos los costos funerarios están cubiertos por el Estado y que se ofrece acompañamiento psicosocial y jurídico. “Aquí se va a aprovechar muchísima gente para, en medio del dolor, sacar algo. Por eso el Estado actúa con responsabilidad”, aseveró.

- crédito Ovidio González/Presidencia
La inversión aprobada por el Conpes busca modernizar la flota y garantizar autonomía aérea, de acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito Ovidio González/Presidencia

El ministro recalcó que la prioridad del Gobierno era garantizar que los militares operen con aeronaves seguras y modernas; de alguna manera con esto mostró apoyo a la preocupación del presidente Gustavo Petro, pero no necesariamente a las palabras que el jefe de Estado empleó para referirse a la flota aérea ni implicar que esa fuera la causa del accidente.

“La preocupación del presidente es que nos montemos en lo más seguro que podamos hacerlo. Y su enfoque es que sean aeronaves nuevas, ese es el único enfoque”, puntualizó.

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