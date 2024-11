Tatiana Franko reveló cómo conoció a su novio brasileño: “Era su paciente”

La presentadora contó cómo conoció a su novio - crédito @tatiana_franko/Instagram

La periodista caleña Tatiana Franko es conocida por su trayectoria en medios de comunicación y por la creación del pódcast Vos Podés.

Inició su carrera en el programa Muy buenos días, del Canal RCN, donde trabajó junto al fallecido presentadora Jota Mario Valencia.

La presentadora se ha destacado en las redes sociales por su trabajo y también por su vida personal. Franko mantiene una relación sentimental con Wendel Gnoatto, un quiropráctico brasileño radicado en Colombia. Su relación se hizo pública en febrero de 2020, cuando fue sorprendida en el programa Lo sé todo con videos en los que aparecía junto a Gnoatto.

Sin embargo, esta vez la caleña quiso compartir cómo conoció a Wendel a través de sus redes sociales. Tatiana en un video afirmó que muchos de sus seguidores le estaban preguntado por su historia de amor y ella comenzó contando que pudo conocer a su novio porque la contrataron para una publicidad en el consultorio que él trabajaba.

“Nos conocimos siendo yo su paciente, la verdad que me había contratado para hacer una publicidad para el consultorio donde él trabajaba antes, pero no me había contratado él, fue alguien del área de marketing. Hicimos el negocio para hacer unas acciones, para hacer la publicidad, hasta ahí todo normal, y llegó el día de la cita. Yo entré normal a hacer como el acuerdo de la publicidad y cuando me dice el gerente del consultorio, que lo mejor era que el quiropráctico me viera y me atendiera para ver cómo estaba mi espaldita”, explicó la periodista.

Tatiana reveló que su pareja en ese momento tan solo tenía un mes y medio viviendo en Bogotá, entonces todavía hablaba poco español.

Franko contó que entró al consultorio y él le dice que se acueste en la camilla, pero ella se quitó la blusa: “Se lo juro que ese día fue inolvidable, porque lo mejor del asunto fue que, o sea, de verdad, yo me quite la blusa, no por él, sino porque yo asumí pues ‘este señor me va a tratar la espalda’, yo me imagino que tiene que ver, y él me dice: ‘no es necesario, no es necesario’ y bueno, me atendió y ya”.

Para la periodista fue un momento de risas ese momento, así que le preguntó a sus fanáticos, si ellos hubieran actuado como ella: “Yo les quiero dejar una pregunta aquí, si a ustedes este señor, bueno, cualquier quiropráctico les dice frente a la camilla, por favor, pasa, acuéstate ¿ustedes se hubieran quitado la blusa? Es lo único que quiero saber, ¿sí o no? Muchas gracias”.

La respuesta de su comunidad de fanáticos no se hizo esperar: “No, obvio no Jajajaja o, ante la duda, primero pregunto! Jajajaja.. pero no me le empeloto”; “Yo creo que también hubiese asumido lo mismo 😂 pero por los nervios de tener a ese hombre enfrente😍 con todo respeto Tati🤣 tú preguntaste 😅”; “Tati....si te apoyo era verano quiropractiano!”; “Me quito la blusa y el pantalón jajaja”; “Si, claro, porque va a ver mi espalda. Normal”; “Podrán cuestionar tus métodos pero no tus resultados Tati😂”; “Yo me quito hasta el apellido de casada 🤣”.

Asimismo, en junio de 2024, durante una entrevista con Diva Rebeca, la periodista compartió detalles íntimos de su relación con Gnoatto, destacando aspectos que la hicieron “volver a creer en el amor”. Además, expresó su deseo de tener un hijo con él en el futuro cercano: “Espectacular, feliz. Es un hombre maravilloso, adorado, honesto, fiel”.

Antes de su relación con Wendel, la presentadora estuvo vinculada sentimentalmente con el cantante Cristian Better. La relación terminó en 2019, en medio de rumores de infidelidad por parte de Better.

En 2020, durante la pandemia de covid-19, Franko lanzó Vos Podés, un pódcast que rápidamente ganó popularidad en plataformas como Spotify y YouTube. En este espacio, entrevista a mujeres que comparten experiencias de vida importantes y transformadoras.