Elizabeth Loaiza confesó la razón por la que se quiere encontrar con Melissa Gate dentro de LCDLF: “Me le voy a parar en frente”

La modelo y creadora de contenido Elizabeth Loaiza ha sido noticia en los últimos días después de haber aparecido en la placa de nominadas de la tercera ronda de votaciones para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

En medio de su campaña para ser la más votada y confirmar el tercer puesto dentro del programa, Loaiza estuvo en una entrevista en La Mega Colombia, en donde reveló detalles del proceso para su nominación, pero también aprovechó el espacio para confesar su deseo por encarar a la influencer Melissa Gate dentro de la casa.

Como se conoció hace unas semanas, Melissa fue la primera confirmada por votaciones para integrar la segunda temporada, por lo que Elizabeth espera ser confirmada también para enfrentarla.

En medio de la entrevista, la paisa confesó que no le molestaría encontrarse con algún famoso en específico dentro del programa, y que, por el contrario, le gustaría hablar con Melissa por algunos comentarios que ha hecho del cuerpo de varias mujeres.

“Me quisiera encontrar a Melissa Gate, no me ha tirado hate, pero me encanta, me encanta mucho”, dijo entre risas, “mentiras, es que ella dice: ‘a mí que no me hablen los tamales mal embutidos y si van a hablar de mí tiene que tener buen cuerpo’, entonces me le quiero parar en frente a que mire mi cuerpo”, dijo la modelo.

“Dónde estás, que te quiero ver Melissa ‘Hate’”, añadió Elizabeth en el video, declaraciones que desataron los comentarios de redes sociales, en donde varios internautas le demostraron su apoyo a la modelo, mientras otros lo catalogaron como un acto inmaduro.

“No es por nada, pero Elizabeth es mucho más linda que Melissa”, “lo más chistoso de esto es que lo de Melissa es un personaje”, “la verdad si prefiero a Elizabeth”, “ay que oso lo que acaba de hacer Elizabeth”, “Melissa usa humor negro y Elizabeth se acabe de meter en una polémica innecesaria”,”Melissa le va a responder a la homofóbica esa”, fueron algunos de los comentarios.

El domingo 24 de noviembre se darán a conocer el resultado de las votaciones de la tercera ronda, y se revelará si Elizabeth logrará entrar a la casa como lo tiene planeado.

Así van las votaciones en la tercera ronda para La casa de los famosos Colombia

El domingo 17 de noviembre, en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 p.m. se conoció que el creador de contenido, Emiro Navarro, fue el segundo confirmado por votación para entrar a la casa, misma fecha en la que se compartió la tercera placa de famosos que pueden entrar al reality.

En la reciente placa compartida por el Canal RCN se puede ver que está conformada por Alejandra Pinzón, Juliana Gómez, Margarita Reyes, Nanis Ochoa, Yaya Muñoz y Elizabeth Loaiza.

Las votaciones se abrieron desde la noche del 17 de noviembre y se revelarán los resultados, como es costumbre, en la emisión de noticias de las 7 de la noche en la sección de entretenimiento RCN, por ahora se conoce que los datos preliminares son:

Juliana Gómez - 2%

Alejandra Pinzón - 5%

Nanis Ochoa - 9%

Elizabeth Loaiza - 17%

Margarita Reyes - 18%

Yaya Muñoz - 49 %

Al momento, la aspirante que tiene su puesto más asegurado dentro de la segunda temporada del programa es Yaya Muñoz, quien en una entrevista, al igual que Elizabeth confesó que podrían existir rivalidades con Melissa Gate.

Elizabeth no es la única que tiene rivalidades con Melissa

En una entrevista para RCN Radio, Yaya Muñoz confesó que puede haber cientos roces dentro del programa por cuanta de Gate, pues son conocidas y asegura que eso puede causar rivalidad, sin embargo, asegura que no entrará a pelear desde el inicio con ella.

“Esto es de bastante rivalidad, pero no puedo decir que ya nos vamos a mechonear, porque yo siento que cada día trae su afán y claro, nosotras fuimos rivales por mucho tiempo en otro reality, por eso la conozco bien, entonces sabré como manejar ese pececito”, explicó.