Abelardo De la Espriella propuso a Álvaro Uribe como candidato a Vicepresidente para que la derecha gane las elecciones en el 2026: “Cualquiera que sea la fórmula”

Abelardo de la Espriella habló de las elecciones de 2026 y propuso a Álvaro Uribe como vicepresidente - crédito DE LA ESPRIELLA Style/YouTube

El abogado Abelardo De la Espriella declaró recientemente por medio de su cuenta de X que, para las elecciones de 2026, sería clave considerar la inclusión de Álvaro Uribe Vélez como candidato a la vicepresidencia para aumentar las posibilidades de éxito.

De la Espriella enfatizó que esta opción es jurídicamente viable, sugiriendo que esta fórmula podría ser determinante para lograr buenos resultados.

Además, De la Espriella puso en duda si las elecciones se fueran a desarrollar “de manera libre”, ya que en su opinión el actual primer mandatario colombiano “intentará lo mismo que Nicolás Maduro, robarse las elecciones”.

Y es que los comicios en Venezuela fueron controversiales ya que para muchos hubo irregularidades por parte del Gobierno de Maduro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Para ganar en el 2026, si es que hay elecciones libres o para NO perder, como dice el Presidente Uribe en este video, hay que tener claro que, cualquiera que sea la fórmula, esta debe llevar al Gran Colombiano, @AlvaroUribeVel, como Vicepresidente; esa posibilidad es jurídicamente viable. No nos digamos mentiras: el jefe de la mafia, Gustavo Petro, intentará, como lo hizo Maduro, robarse las elecciones y torcer conciencias para atornillarse al poder”, escribió en su cuenta de X Abelardo De la Espriella.

Abelardo De la Espriella también expresó en su mensaje que para enfrentar al líder político Gustavo Petro, es necesario recurrir a las figuras más destacadas y populares de la política.

Según De la Espriella, solo formando un equipo con los principales líderes, sin dar cabida a segundas opciones, se podrá asegurar una victoria contundente en el escenario electoral.

“Tenemos que sacar la artillería pesada: a Petro solo lo derrotamos poniendo a jugar a toda la titular (sin tanto segundón), con el más importante y popular de todos directamente en el equipo”, opinó.

Asimismo, Abelardo De la Espriella compartió un video en el que el expresidente Álvaro Uribe está hablando en un evento con respecto a las elecciones de 2026 e instando a “mirar hacia arriba” de cara a dichos comicios.

Abelardo de la Espriella dice como cree que se podrán ganar las elecciones en el 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA

En el metraje el expresidente comentó que “Pensemos en mayo o junio del año 26 y asumamos desde ya que ganamos. Entonces, hagamos un recorrido mental, un ejercicio intelectual y de planeación: ¿qué vamos a hacer desde ahora para que el resultado sea exitoso en mayo del 26? O hagamos ese ejercicio al revés: supongamos que perdimos. Supongamos que perdimos, entonces hagamos un ejercicio que nos sitúe en mayo del 26 y analicemos qué errores cometimos. Anticipemos esos errores desde ya para no cometerlos y poder establecer una cadena de aciertos que nos permita ganar. Se lo ruego, la victoria es muy grata, pero obtenerla es muy difícil”.

Abelardo de la Espriella subió un video de Álvaro Uribe hablando de las elecciones de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA

Y concluyó diciendo: “Tantos cuentos míos... ya veo que me volví viejo con todos estos cuentos nostálgicos. No hay que mirar hacia abajo. Aquí intentaron hacerme un gritico; me levanté para que nosotros no miremos hacia abajo y digamos “abajo” o “fuera”, sino que digamos “arriba” y “para adentro”. Un compañero, César, me decía: “Mi papá me enseñó siempre a mirar hacia arriba y me habló de dos palabras claves: empujar y jalar”. Nosotros empujemos y jalemos hacia arriba, no empujemos hacia abajo. La victoria es más generosa con quienes miran hacia arriba y empujan hacia arriba, de frente al 26, el 30, en Bogotá. Gracias, Barranquilla”.

Por otro lado, con respecto a las elecciones, el abogado Abelardo De La Espriella, compartió su opinión concreta sobre los precandidatos y otras figuras relevantes en el país.

En diálogo con la agencia de investigación de mercados Emporia, el abogado resaltó a la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial Paloma Valencia, calificándola como una persona culta. Comentarios similares fueron dirigidos a la congresista María Fernanda Cabal, quien también forma parte de la misma agrupación política - crédito Jesús Aviles/Infobae

En diálogo con la agencia de investigación de mercados Emporia, el abogado resaltó a la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial Paloma Valencia, calificándola como una persona culta. Comentarios similares fueron dirigidos a la congresista María Fernanda Cabal, quien también forma parte de la misma agrupación política. “Maravillosa. Una mujer de principios, valiente, fuerte, aguerrida”, dijo.

En cuanto al excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien aparece en las encuestas a pesar de no haber oficializado su candidatura, señaló que es “aguado, como él solo”.