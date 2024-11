Erika Zapata podría ganar importante premio por su trabajo en ‘Noticias Caracol’: le pidió ayuda a sus seguidores para votar

La periodista Erika Zapata está nominada en los premios Instafest - crédito @erika_zava / Instagram

La periodista antioqueña Erika Zapata, corresponsal en Medfllín de Noticias Caracol, se ha ganado el respeto de los televidentes por su particular forma de presentar los informes, no solo ante la cámara, sino también en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El talento de la comunicadora social le ha hecho sumar más de 225 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde comparte su trabajo y parte de su vida personal.

Recientemente, Zapata apareció en redes sociales para pedirles ayuda a sus seguidores para ganar importante premio por su trabajo en el noticiero y en sus redes sociales, pues se trata de una nominación que recibió de los premios Instafest, gala encargada de premiar a los creadores de contenido digital.

Erika Zapata fue nominada a mejor periodista - crédito @erika_zava / Instagram

Según lo compartió Erika, está nominada en la categoría Mejor Comunicadora Social o periodista con influencia digital del año, tal como se lee en la publicación oficial de los premios, en los que se puede votar dejando un me gusta y comentando la publicación.

La comunicadora compartió la publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde pidió la ayuda de sus seguidores para ganar la categoría.

Tras el anuncio de Erika, sus seguidores no dudaron en reaccionar a la importante nominación e incluso destacaron su buen trabajo como periodista. “Muy merecido por su trabajo y dedicación”, “siempre la mejor”, “toda Colombia te ama Erika”, “única y auténtica”, “te admiro mucho, eres original, auténtica y una mujer inteligente” fueron algunos de los cientos de comentarios.

Erika se encuentra nominada junto a la periodista Juanita Gómez de la revista Semana, Tatiana Gordillo de Noticias Caracol, Catalina Vargas de Blu Radio, entre otros nominados. Los premios Instafest Awards se llevarán a cabo el 18, 19 y 20 de diciembre en el hotel Hilton de Cartagena.

La periodista se convirtió en la favorita de las votaciones para los Instafest - crédito @erika_zava / Instagram

Erika recordó los duros momentos por los que pasó antes de tener éxito en televisión

Recientemente, Erika apareció en redes sociales para compartir un recuerdo de su vida antes de llegar al informativo de Caracol Televisión, momento en el que confesó que atravesaba por dificultades debido a la falta de empleo.

“Foto de hace unos años, después de entregar varias horas de vida porque estaba desempleada. Hoy recuerdo esa persona llena de ilusiones y acompañada de su papá que iba para todos lados pidiendo una oportunidad buscando salir adelante. Dios se acuerda siempre de uno”, escribió la periodista en su cuenta de X.

La antioqueña confesó que duro mucho tiempo sin trabajo antes de llegar a Caracol - crédito @ericayasmin4 / X

El conmovedor mensaje de superación fue acompañado por una foto en la que se ve a Érika con un gesto triste. La publicación generó numerosas reacciones de sus seguidores, quienes le agradecieron por compartir la anécdota.

“Erika, gracias por compartirlo y no dejarte llevar por los comentarios de las personas que rechazaron tus hojas de vida”, “tu forma de presentar noticias es única, y estás ahí por tu profesionalismo y carisma”, “Dios te seguirá bendiciendo porque lo mereces”, “y hoy eres grande”, “Dios debe tener cosas muy lindas para ti”, fueron las reacciones de sus seguidores.

Erika ha sido víctima de bullying en redes sociales

Aunque el desempeño de la periodista en Noticias Caracol la ha posicionado como una de las comunicadoras más recordadas en los últimos años, la antioqueña también ha sido blanco de comentarios negativos de varios internautas que critican su apariencia en redes sociales.

“Aunque la mona se vista de seda, Erika se queda”, fue uno de los comentarios más despectivos que llegaron a sus publicaciones después de haberse sometido a varios retoques estéticos, por lo que eligió responder a las críticas.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me han hecho sentir remal” escribió Erika en su cuenta de X.

Érika Zapata fue criticada por su cambio físico - crédito @ericayasmin4/X

Pese a que la comunicadora social ha sido víctima de malos tratos en redes sociales, la base de seguidores que ha conformado por su carisma se han encargado de defenderla y destacar sus cualidades.