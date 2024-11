Claudia Dangond, candidata que perdió contra Miguel Polo, había tildado a Petro de “loquito”: “Tiene su raye”

Congresistas apoyaron a la abogada Claudia Dangond por pensar que garantizaría la independencia de la Corte Constitucional con respecto al Gobierno de Gustavo Petro - crédito @senadogovco/X y Colprensa

Claudia Dangond, la candidata a magistrada de la Corte Constitucional que fue apoyada por partidos políticos de la oposición, no logró superar en la votación a su contendiente Miguel Efraín Polo, que, se cree, sería el preferido del Gobierno nacional. La abogada obtuvo 47 votos a favor, frente a 57 que ganó Polo, que finalmente fue elegido magistrado del alto tribunal por el Senado de la República.

De acuerdo con el senador David Luna, del partido Cambio Radical, Dangond era la persona ideal para ocupar el cargo de magistrada, en reemplazo de Antonio José Lizarazo, porque podía garantizar la independencia de la Corte y “la estabilidad democrática” de Colombia. Esto, teniendo en cuenta que el tribunal debe ser imparcial en sus decisiones, rigiéndose conforme a lo establecido por la ley colombiana y la Constitución Política.

“Me parece una persona sensata, con una experiencia enorme en lo jurídico, pero, adicionalmente, que ha señalado con contundencia que ella jamás permitiría el cambio de la Constitución para autorizar la reelección o para disminuir la capacidad que tienen las cortes o, en su defecto, el legislativo, frente al presidente, el ejecutivo”, explicó el congresista de la oposición, en conversación con el periodista Luis Carlos Vélez.

Miguel Polo Rosero será el nuevo magistrado de la Corte Constitucional - crédito @SoniaSBernalS/X

Las críticas de Dangond al presidente Petro

No obstante, en medio de la incertidumbre que se generó por la elección del nuevo magistrado, La Silla Vacía divulgó un video del panel público Foro de Presidentes, llevado a cabo en mayo de 2024. Claudia Dangond participó en el evento y aprovechó para dar a conocer su rechazo hacia el presidente Gustavo Petro y hacia las propuestas que ha tramitado durante su administración. La abogada aseguró que el jefe de Estado está loco, pero que ha sabido actuar de manera estratégica.

“Yo creo que hay que pararle bolas, porque a veces uno oye decir que el presidente está loquito y tal. Y sí, tiene su raye importante, pero esos globos que vota no son no pensados, no son no planeados, los efectos son buscados”, afirmó.

Claudia Dangond aseguró que Gustavo Petro suele votar “mil ideas” de manera simultánea para que sean discutidas, mientras él se enfoca en hacer “otras cosas”, desviando así la atención de la opinión pública - crédito Presidencia de la República

En seguida, explicó que el jefe de Estado suele votar “mil ideas” de manera simultánea para que sean discutidas, mientras él se enfoca en hacer “otras cosas”, desviando así la atención de la opinión pública. Asimismo, criticó las reformas e iniciativas que han llegado al Congreso de la República –tramitadas por miembros del Gobierno nacional–, indicando que podrían ser inconvenientes para el país en múltiples aspectos.

“El Congreso ha sido, de alguna manera, un muro de contención frente a todas estas ideas perversas para nuestro sistema jurídico, político, para nuestro Estado de derecho”, precisó.

Uno de los proyectos que mencionó es el proyecto de ley estatutaria de educación, que se hundió en junio de 2024 en el Congreso: “Sabemos qué significa la educación para cualquier proyecto político y sabemos lo que ha sido la educación y la cultura para los proyectos autoritarios en el mundo, esta no es la excepción”, aseveró la abogada.

Críticas por apoyo de Petro a la elección de Miguel Polo

Por otro lado, el jefe de Estado ha sido blanco de críticas por celebrar la elección de Miguel Efraín Polo como magistrado de la Corte Constitucional, descartando así que Dangond llegara al cargo. “Felicito a Miguel Polo Rosero. Un gran triunfo”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro celebró como un “gran triunfo” la elección de Miguel Polo Rosero - crédito @petrogustavo/X

Algunos congresistas se pronunciaron al respecto, alertando por la presunta falta de independencia y de parcialidad del nuevo magistrado, que parece tener el respaldo del presidente de la República. Así lo afirmó la representante a la Cámara Katherine Miranda, asegurando que el Gobierno nacional ha estado ejerciendo presión sobre el Congreso.

“¿Cómo puede ser independiente un magistrado electo por los chantajes y presiones del gobierno nacional a los senadores? Se desvanece la separación de las ramas del poder”, señaló la funcionaria.

Katherine Miranda cuestionó la elección de Polo Rosero, señalando presuntas presiones del Ejecutivo en el proceso - crédito @MirandaBogota/X