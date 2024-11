Víctima del presunto abuso sexual contra congresista Modesto Aguilera en Barranquilla: entregó nuevos detalles

Modesto Aguilera es acusado por presunto abuso sexual - crédito Cámara de Representantes

El congresista Modesto Aguilera, del partido Cambio Radical, enfrenta serias acusaciones por parte de Guisella del Carmen Mejía Viana, una joven de 23 años de Barranquilla.

La víctima dio detalles a Noticias Caracol sobre el presunto incidente de agresión sexual que involucra al legislador, ad portas de un juicio por este delito.

Según el testimonio de Mejía, en 2020, su primo, Jonatan Torregrosa, amigo cercano de Aguilera, la invitó a una supuesta reunión política para jóvenes organizada por el congresista. Sin embargo, al llegar al Hotel Vallclaire, ubicado en la capital del Atlántico, la situación tomó un giro inesperado.

Luego de ingresar a una suite acompañada de su primo y la novia, se retiraron del lugar con la excusa de buscar a otros asistentes. Fue entonces cuando el representante a la Cámara por el Atlántico la agredió sujetándola por los hombros, besándole el cuello y tocándole los senos contra su voluntad, según Guisella.

Guisella Mejía dijo que estaba convencida de que su primo y el parlamentario Aguilera se pusieron de acuerdo para tenderle una trampa y abusarla sexualmente - crédito jonatantorregrosa/Instagram

“Al momento de cerrar la puerta, lo primero que hace es abalanzarse sobre mí y todo después cuando yo le digo que me respetara todo. No sé qué pasaba por su mente y lo que hizo fue sacar su miembro y masturbarse delante mío, ¿yo qué podía hacer? Como vuelvo y le digo, ¿qué hacía?, para dónde cogía yo sin plata en el bolsillo”, contó la joven de 23 años diciendo que tuvo miedo de pedir ayuda y bajar a la recepción, por temor a perder su vida.

Guisella en medio de su confusión y pánico, solo tuvo fuerzas para alejar al congresista, sin embargo, no logró salir de la habitación, y vio cuando Aguilera bajó sus pantalones. De acuerdo con su relato, su familiar y la acompañante regresaron poco después a la suite, por lo que salieron del hotel en camioneta de su primo Jonatan.

Durante el recorrido, la víctima quedó en shock al ver que su familiar sabía lo que el parlamentario había hecho en la habitación: “Yo me monto en la camioneta de mi primo. Él se monta conmigo y al yo ver que él (Modesto Aguilera) se saca de su bolsillo dos condones y se los pasa a mi primo, y mi primo le dice a la novia: ‘veo que no se concretó nada’, ahí es cuando yo caigo en cuenta de que mi primo sabía lo que él iba a hacer”, confesó la barranquillera.

Modesto Aguilera fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por presunto abuso sexual - crédito @modestoaguilera/Instagram

Guisella sostuvo al medio mencionado que su primo, quien actualmente ocupa el cargo de jefe jurídico en la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, conspiró con Aguilera para tenderle una trampa. Según su testimonio a Noticias Caracol, el objetivo de Torregrosa era congraciarse con su jefe político.

“Él era su mano derecha de todo. Yo acá digo que mi primo Jonatan Torregrosa, él es una persona muy avarienta, se le nota ambicioso. Y yo digo que me puso en bandeja de plata por ese fin, de querer estar más con él, ganarse como más su confianza, tener más su mano derecha, tener potestad y todo eso”, afirmó la víctima.

En el 2021, Guisella decidió romper el silencio y contarle a su madre, Tatiana Viana Martínez, quien es una líder política y social de Barranquilla y Soledad. Este relato, que permaneció oculto por temor a represalias de un poderoso congresista, finalmente salió a la luz, desencadenando una serie de eventos que afectaron profundamente a su familia.

La denuncia formal se presentó en 2022, un año después de que Guisella compartiera su historia con su madre. La demora en la presentación de la denuncia se debió a la dificultad para conseguir un abogado que asumiera el caso. Tras la denuncia, tanto la madre como un hermano de Guisella perdieron sus empleos en el sector público, y la familia ha enfrentado amenazas para que abandonen el proceso legal.

Guisella Mejía entregó detalles del presunto abuso sexual por parte del congresista Modesto Agullera en manos de su primo - crédito jonatantorregrosa/instagram

Finalmente, ladre de Guisella, expresó su incredulidad ante la posibilidad de que su sobrino más querido, Jonatan Torregrosa, pudiera haber causado tanto daño a su familia: “Quiero decirle a Modesto Aguilera que lo perdono como persona sentimentalmente y lo mismo a mi sobrino, pero que no es justo que ellos me hayan hecho lo que me le hicieron a mi hija, que nos han destruido familiarmente. Unos le creyeron a él, otros me creen a mí. Otros están imparciales, pero me derrumbaron. Él lo sabe cuánto me derrumbaron y cuánto me duele en el corazón lo que me hicieron”.

Un proceso judicial se avecina para el representante a la Cámara por el Atlántico, quien enfrenta acusaciones de acto sexual violento. El parlamentario ha mantenido su inocencia respecto a los hechos que se le imputan. El jueves 21 de noviembre, la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia dará inicio al proceso en su contra.