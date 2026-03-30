Colombia

Víctima de acoso en un supermercado Carulla de Bogotá narró su experiencia: “Seguía mirándome y diciendo cosas”

La víctima fue hostigada por su vestimenta por un hombre, mientras ella realizaba compras en una sede de Carulla, en la localidad de Chapinero

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Violencia contra la mujer en Colombia
Valentina Díaz denunció hostigamiento verbal reiterado por parte de un hombre dentro de la panadería de Carulla, hecho registrado en video - crédito Jesús Áviles / Infobae

El incidente ocurrido en el supermercado Carulla de la 63, de Bogotá desató una ola de reacciones en redes sociales y reavivó la discusión sobre acoso sexual en espacios públicos. La joven, identificada como Valentina Díaz, grabó el momento en que enfrentó a un hombre que, según su relato, la hostigó por su vestimenta al salir del gimnasio.

El video muestra un intercambio tenso en el que el hombre repite: “Vístase si no quiere que la miren. Vístase, vístase”. Ante esto, la joven solicita ayuda: “Seguridad, venga, por favor”, mientras el sujeto insiste: “Vístase o desvístase, una de las dos”.

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La grabación se difundió rápidamente, generando indignación y un amplio debate sobre el derecho de las mujeres a circular sin ser objeto de hostigamiento.

En entrevista con el medio regional Citytv, la mujer reconstruyó lo sucedido en el interior del local. Contó que el comportamiento del hombre fue persistente desde el primer momento: “Yo decidí correrme para el otro lado de la panadería, y ese señor seguía mirándome y diciendo cosas. Todas las señoras que estaban en frente se dieron cuenta también. Recibí mi pan y ahí fue cuando empecé a grabar porque él seguía insistiendo con el acoso”.

Presuntamente el hombre le dijo cosas y la miró de manera lasciva dentro del establecimiento - crédito @ColombiaOscura / X
Presuntamente el hombre le dijo cosas y la miró de manera lasciva dentro del establecimiento - crédito @ColombiaOscura / X

La joven señaló que el sujeto intentó justificarse y que la situación escaló no solo por las miradas, sino por “una forma de expresarse de él para excusarse”.

Díaz explicó que el episodio la afectó emocionalmente y agradeció la intervención de otras personas: “En el vídeo se puede ver que yo estaba temblando, tenía mucho miedo. De hecho, creo que al último también dije que tenía miedo de irme a mi casa porque normalmente me voy a pie”.

Este episodio ha puesto en discusión nuevamente la necesidad de enfrentar el acoso sexual en Colombia y el papel de los establecimientos comerciales en la protección de sus clientas.

En palabras de la afectada al medio mencionado: “Este video es un llamado a las autoridades y a las personas responsables de seguridad de este tipo de establecimientos porque si una mujer les está haciendo este llamado de ayuda, es para que realmente presten atención y hagan algo al respecto”.

Una joven que se encontraba en un supermercado fue víctima de acoso por parte de un hombre que la increpó por su forma de vestir, diciéndole que se cubriera si no quería ser mirada. La mujer lo grabó y lo confrontó - crédito @ColombiaOscura / X

Su testimonio en las redes sociales

En sus redes sociales, Díaz explicó el motivo de la denuncia pública el sábado 28 de marzo: “Quiero compartir este video y usar mis redes para difundir y exponer a este ‘señor’, Francisco, quien el día de hoy, en Carulla de la 63 en Chapinero, me insultó después de que le advertí que lo iba a grabar si seguía diciéndome cosas”.

La joven detalló que el acoso verbal se prolongó hasta que otras personas intervinieron para defenderla. “Me acosó verbalmente simplemente por mi forma de vestir (acababa de salir del gimnasio), a tal punto que personas que estaban presenciando la situación tuvieron que intervenir y defenderme”, relató en su publicación.

La situación expone una problemática recurrente: la incomodidad y el temor de muchas mujeres al transitar espacios públicos y comerciales. Díaz lo expresó así: “Estamos cansadas de tener que soportar este tipo de acosos y comportamientos inadecuados en contra de nosotras, las mujeres”.

Enseguida, cuestionó: “No es justo que no podamos caminar libremente sin ser miradas de forma morbosa. No es justo que no podamos ir tranquilas al supermercado. No es justo que personas como esta se crean con el derecho de intimidarnos, agredirnos y acosarnos de esta manera”.

El testimonio de la víctima critica la normalización del acoso y exige mayor acción de autoridades y empresas para garantizar la seguridad femenina - crédito valentinadzc/Instagram
El testimonio de la víctima critica la normalización del acoso y exige mayor acción de autoridades y empresas para garantizar la seguridad femenina - crédito valentinadzc/Instagram

La joven también respondió a las críticas sobre su vestimenta deportiva: “No es justo que yo no pueda ir al gimnasio en licra porque para algunos eso significa que estoy ‘desnuda’ o ‘desvestida’, y que por el simple hecho de vestirme así tenga que aguantar miradas y comentarios”.

De acuerdo con una usuaria de X, identificada como @tinticoparados, el presunto acosador “se llama Francisco Torres y es de la Armada, lo enfrentamos en los grupos de Teusaquillo porque ya ha sido acosador y grosero con más mujeres, incluyéndome. Justo esta mañana nos despertamos con la noticia y la respuesta fue amenazar a las chicas que lo enfrentamos”.

De igual manera, se conoció a través de las redes sociales que el individuo cuenta con antecedentes de violencia reiterada hacia mujeres, incluidas sus parejas, según la información divulgada por el portal Colombia Oscura. El medio reveló un video de cámaras de seguridad que evidenciaron la agresión física contra una mujer dentro de un conjunto.

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