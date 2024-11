Mujer habría hecho que grúa se llevara su carro tras descubrir a su esposo en zona de moteles: “No me va a ver la cara”

Mujer habría descubierto infidelidad en Bogotá - crédito maria.paula.hurta5/ TikTok

En una escena que generó miles de comentarios en redes sociales, una mujer llamó a una grúa para que se llevara su propio carro a los patios en medio de un momento de rabia con la que sería su pareja.

Y es que, según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, esta mujer se habría percatado de que su esposo le habría estado siendo infiel. Muestra de ello sería que ella se enteró de que el carro que ellos compartían estaba estacionado en medio de una zona en la que hay múltiples moteles.

Al parecer, este vehículo permanecía en frente de uno de estos establecimientos, ubicado en Chapinero, en el nororiente de Bogotá, siendo uno de los sectores más reconocidos de la capital colombiana por albergar lugares de este tipo.

“¿Si ven ese carro que está ahí? Ese carro es mío. Mi marido lo utilizó para venirse acá a la zona de los moteles con la moza”, decía la mujer con la voz temblorosa.

Así las cosas, como una forma de tomar “venganza”, esta mujer optó por llamar a una grúa para que se llevara el carro. A pesar de que en la zona no se veía ninguna señalización de que no se podía parquear, en el video se ve cómo este vehículo, de color gris, ya estaba preparado para ser trasladado hacia otra zona de la ciudad.

Al parecer, el sujeto estaba dentro de un establecimiento comercial cuando se llevaron el automóvil - crédito @maria.paula.hurta5/ TikTok

“Me tocó pedirle una grúa porque no me va a ver la cara y no más y no me lo aguanto más esto. De verdad, ya no más, no puedo creerlo, es un descarado”, concluyo la mujer entre lágrimas.

A pesar de que no es confirmado que la escena sea completamente verídica, en redes sociales hubo quienes se burlaron de la situación cuestionando el porqué el supuesto “marido” dejó estacionado su carro en frente del motel.

“Pero su marido muy dormido, hay moteles con parqueadero”, “yo quiero ver la reacción del man a salir y no ver el carro”, “No es más fácil menos traumático y showcero solicitar el divorcio?”, “Disfrutando con la mosa pero a qué costo! 😞 jajajaj”, “Ya las esposas no lo dejan a uno tener novia (sic)“, fueron algunos de los comentarios que dejó la escena.

Es importante recordar que la multa por mal parqueo equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, $650.000 según las cifras de 2024. Sin embargo, esta infracción puede ser menor, si el infractor realiza el curso pedagógico en las fechas estipuladas por la Secretaría de Movilidad.

Bogotá cuenta con 450 agentes de tránsito y 700 policías de tránsito - crédito Secretaría de Movilidad

Se han impuesto más de 40.000 comparendos por mal parqueo en Bogotá

Además, para comienzos de septiembre del presente año, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer que se habían llevado a cabo 14.707 operativos de control del espacio público, que resultaron en la imposición de 40.187 comparendos por estacionar en zonas prohibidas.

No es para menos; esta es una de las principales causas de congestión y desorden en las calles.

Alcalde Galán anunció medidas contra quienes parqueen mal - crédito Alcaldía de Bogotá

Frente a ello, desde la administración distrital implementaron la campaña “En Bogotá nos Mueve el Respeto”, iniciativa que busca combatir el mal parqueo en la capital y que invita a los conductores a utilizar zonas autorizadas para estacionar, como las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) y estacionamientos fuera de vía, para evitar sanciones.

Precisamente, el día del lanzamiento de la campaña, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, dio a conocer que se han llevado a cabo múltiples iniciativas para crear conciencia sobre el mal uso del espacio público.

“Hemos tenido un compromiso con estos sectores en las áreas donde hemos identificado el problema de mal parqueo”, aseguró la funcionaria a comienzos de septiembre del presente año.