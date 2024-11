La mejor primera vez en Rock al Parque: joven que ‘perdió una pierna’ contó cómo la recuperó con autógrafo incluido

Por fortuna, el dueño de la pierna artificial pudo recuperar este objeto - crédito @CSRCROSS/TikTok

El 11 de noviembre, en el cierre de Rock al Parque, el show estelar fue protagonizado por la banda española Mago de Oz; sin embargo, una prótesis transfemoral se convirtió en el centro de atención durante varios minutos en el que múltiples asistentes buscaron al dueño de la pierna artificial.

Los videos en los que se escuchaba a los fanáticos decir “se perdió una pierna” se hicieron virales y de esa forma se conoció de mejor forma el caso de Daniel Felipe Martínez, un joven de 24 años que además de recuperar su prótesis, logró que los integrantes de Mago de Oz la autografiaran este elemento.

En diálogo con Infobae Colombia, Martínez reveló detalles inéditos de la travesía que vivió en su primer Rock al Parque, pero primero expuso la historia de su infancia, cómo perdió su extremidad y lo difícil que fue tener esta discapacidad en el colegio.

“Nací con el estómago abierto y mi pierna no se formó bien, nací con una malformación congénita porque mi madre usaba faja para ocultar la barriga y eso ayudó a mi complicación; el cordón se enredó en la pierna y no la dejo formar. A los cuatro años me la amputaron porque no crecía a diferencia del resto de mi cuerpo, eso afectaba la postura y las caderas, por lo que optaron por amputármela desde muy joven”.

A Daniel le amputaron una de sus piernas cuando tenía cuatro años - crédito Cortesía Daniel Martínez

Al hablar de su infancia, el joven recordó que en el colegio sufrió maltratos y pensó que así transcurriría el resto de su vida, pero en su adolescencia entendió que su discapacidad no iba a impedir que pudiera hacer las cosas que los demás hacían con normalidad.

“Cuando era niño sufría mucho bullying por mi condición, era duro ver a los chicos correr y jugar, me ponían muchos apodos y me molestaban, me sentía incomprendido por la sociedad, pero a los 12 años empecé a manejar bicitaxi en San Mateo (Soacha) y eso fue un plus en mi vida, mi apodo “patepalo” seguía vigente y le tomé cariño. Entendí que eso no sería un obstáculo para mí, a medida que iban pasando los años hice varias cosas como estudiar, tomar cursos, trabajar y fueron cosas que me dieron moral para siempre seguir adelante”.

Es por ello por lo que Daniel asegura que se siente orgulloso de su condición, con la que ha podido enseñarle a sus allegados que no hay barreras que no pueda superar.

“Estoy demasiado orgulloso de lo que me ha pasado, como me desenvuelvo con mis muletas, me han ayudado a enfocarme más en mí, he sido panadero, pastelero, promotor, asesor comercial y próximamente seré funcionario público. Mis caídas me ayudaron a llegar a donde estoy”.

Martínez logró que los integrantes de la banda española firmaran su prótesis - crédito Cortesía Daniel Martínez

Sobre lo registrado en Rock al Parque, Martínez reveló que era la primera vez que asistió al festival musical más grande de Bogotá, al que tenía planeado llegar con sus amigos, pero no fue posible y terminó solo en el evento.

“Fui porque me gusta mucho Doctor Krapula y Mago de Oz por mi infancia; llegue al evento a las 5:30 p. m., hable con varios amigos, pero no pude encontrarme con ninguno por la multitud y la falta de señal”.

En exclusiva para Infobae Colombia, el joven reconoció que no perdió su prótesis, sino que varios sujetos le dieron la idea de quitarse la pierna artificial para poder terminar en primera fila, lo que logró luego de varios minutos.

“Una pareja me mira y me dicen que por qué utilizaba las muletas, al mostrarles la pierna quedaron sorprendidos y me dicen que las use para pasar. Era muy chistoso ver como los que estaban al frente mío miraban hacia arriba la prótesis y la gente me hacía barra, esa es la parte del video”.

El joven reconoció que durante varios años tenía frustración por su condición - crédito Cortesía Daniel Martínez

Luego de llegar adelante, aún debía pasar por la zona vip, lo que fue imposible, pero una mujer que estaba allí le hizo el favor de pasar la prótesis hasta la tarima, haciendo que la perdiera de vista hasta que terminó el concierto.

“Una chica de open la tomó y la gente la iba pasando, Llego un punto en el que deje de verla y me preocupe. Cuando se acabó el evento y no supe nada de mi pierna, ahí sí me preocupe, la gente se reía y fue cuando vi a Andrés (guitarrista de Mago de Oz) levantado la prótesis para que yo la viera, él fue hasta los camerinos y luego me la entregó el de prensa con la firma de todos”.