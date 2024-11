Polo Polo explotó contra las críticas por negar los Falsos Positivos:”La izquierda me discriminó por mi color de piel y nadie ha hecho nada”

El congresista Miguel Polo Polo aseguró que las madres de las víctimas de falsos positivos ensuciaron la Plaza Núñez con las botas que representan sus asesinatos - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @JahelUp/X

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo ha estado en el centro de la polémica por sabotear la exposición artística del colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo), que se llevó a cabo en la plaza Núñez de Bogotá. Asimismo, negó de manera categórica la existencia de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, mal llamadas falsos positivos, lo que generó una tormenta mediática en su contra.

El congresista protagonizó una acalorada discusión con las madres de los jóvenes asesinados por el Ejército de Colombia durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, que desaprobaron su manera de actuar, lo que solo aumentó el rechazo a la situación.

- crédito @TimoComunes/X

Frente a las expresiones del representante, políticos de la bancada de izquierda rechazaron sus acciones, entre ellos Rodrigo Londoño del Partido Comunes, que en su cuenta de X lanzó una fuerte crítica al acto de Polo Polo: “La ignorancia y la descomposición moral de quienes niegan los crímenes del Estado, jamás podrán detener la justa lucha por la verdad, justicia y reparación”.

En la misma tribuna, Polo Polo se defendió de las críticas por la discriminación que ha sufrido en los últimos días. A propósito, sostuvo que en reiteradas oportunidades la izquierda colombiana lo ha insultado por su color de piel y también lo han calumniado.

Miguel Polo Polo se defendió de críticas por hablar sobre los falsos positivos - crédito: @MiguelPoloP/X

“La izquierda me ha discriminado por mi origen económico, por mi color de piel, me han lanzado ataques homofóbicos me han perseguido judicialmente con calumnias y denuncias falsas, me han insultado, amenazado de muerte y hasta me han agredido físicamente, el tema es que a diferencia de los izquierdosos yo no me victimizo ni salgo a lloriquear, solo enfrento y actúo, punto.

A su vez, explicó que ni el Gobierno nacional o la Fiscalía General de la Nación han tomado acciones sobre el asunto ni le ha brindado la protección adecuada, pese a que ha radicado peticiones y demandas para ello.

“¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la Nación? NADA. He radicado denuncias desde hace más de un año y aún NADA. Fuera a Francia Márquez la que le hubiera pasado todo lo que me han hecho a mí, y ya hubiera condenados. Esa es la justicia de este país”, agregó.

