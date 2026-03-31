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Álvaro Uribe desmintió acusaciones en su contra y volvió a arremeter contra Iván Cepeda: “Candidato del terrorismo”

Álvaro Uribe afirmó que Iván Cepeda se ha dedicado a lanzar acusaciones en su contra y señaló que, en el proceso por presunta manipulación de testigos, el candidato “no presentó pruebas”

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Álvaro Uribe e Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Nathalia Angarita/REUTERS
Álvaro Uribe e Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Nathalia Angarita/REUTERS

No cesan las críticas de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010), al candidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En su más reciente comunicado, titulado “El minuto Cepeda”, el líder natural del Centro Democrático respondió a las críticas de Cepeda, relacionadas con el proceso judicial que involucra a ambos.

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Álvaro Uribe calificó nuevamente a Cepeda como el “candidato del terrorismo” y afirmó que en varias regiones le han informado que grupos “narcoterroristas” han obligado a los ciudadanos a votar por el candidato del Pacto Histórico.

Álvaro Uribe calificó nuevamente a Iván Cepeda como el “candidato del terrorismo” - crédito Sergio Acero/REUTERS
Álvaro Uribe calificó nuevamente a Iván Cepeda como el “candidato del terrorismo” - crédito Sergio Acero/REUTERS

El exmandatario colombiano afirmó que Iván Cepeda se ha dedicado a lanzar acusaciones en su contra y señaló que, en el proceso por presunta manipulación de testigos, el candidato “no presentó pruebas”.

“Cepeda, el candidato del terrorismo, me acusa. He sido notificado directamente en regiones que los grupos narcoterroristas obligan a votar por Cepeda. Acusaciones contra mí, ni en el juicio presentó pruebas”, expresó Uribe.

En su comunicado, el exmandatario mencionó cuatro acusaciones que, según él, Iván Cepeda ha presentado en su contra.

“Me quiso vincular con una empresa cuyo dueño habría pagado a los sicarios de don Guillermo Cano. Presenté ante el Senado la plena prueba de la mentira”, afirmó Uribe Vélez.

La segunda acusación, según el exmandatario, son las pruebas en su contra sobre una supuesta amistad y negocios con Santiago Gallón. El líder natural del Centro Democrático ha negado estas afirmaciones en más de una ocasión.

La tercera acusación es sobre los supuestos vínculos de Uribe Vélez con el paramilitarismo, acusaciones que volvió a mencionar Cepeda en su discurso del 28 de marzo de 2026 en Medellín.

“Ninguna prueba de relaciones de narcotráfico o de paramilitarismo con los Villegas Uribe ni con los hermanos Ochoa. Extradité cerca de 1.200 personas, suma que incluyó a 13 paramilitares”, indicó,

Y la cuarta acusación, según Álvaro Uribe, es la referencia al hijo de Palo Escobar y el supuesto atentado contra él por parte del narcotraficante.

El líder natural del Centro Democrático citó las palabras del hijo de Pablo Escobar de su libro: “Consulté lugartenientes y amigos de confianza de mi padre y me sorprendieron sus respuestas porque en realidad mi padre llegó a ofrecer quinientos millones de pesos por la cabeza de Álvaro Uribe. ¿La razón?: durante buena parte de su gestión como director de la Aerocivil, Uribe le hizo la vida más difícil en el aeropuerto Olaya Herrera porque ordenó incrementar controles, requisas y procedimientos para la entrada y salida de las aeronaves. La intención de acabar con la vida de Uribe no se quedó solo en el ofrecimiento de ese dinero, sino que los hombres de mi padre fallaron en al menos tres atentados contra él”.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe mencionó cuatro acusaciones que, según él, Iván Cepeda ha presentado en su contra - crédito @AlvaroUribeVel/X

Recientemente, Álvaro Uribe afirmó que Iván Cepeda es un “pésimo” senador y “ausente en el 40% de las sesiones”.

Uribe Vélez también acusó al candidato presidencial de supuestamente sobornar testigos para que presentaran acusaciones en su contra.

“Cepeda ha sido pésimo senador. Ausentista del 40% de las sesiones. Se dedicaba a sobornar testigos para que me acusaran, ni así pudo sustentar su afán de afectar mi reputación”, aseveró Uribe Vélez.

El líder natural del Centro Democrático se refirió a la aspiración presidencial de Iván Cepeda y afirmó que es el “candidato del narcoterrorismo”. Según Uribe Vélez, el candidato del Pacto Histórico supuestamente brindó impunidad y “ayudó” a aumentar de 48.000 a más de 300.000 hectáreas.

“Cepeda es candidato del narco-terrorismo que benefició con impunidad. Ayudó a pasar de 48 mil hectáreas de coca a más de 300 mil”, expresó el expresidente Uribe.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe se refirió a la aspiración presidencial de Iván Cepeda y afirmó que es el “candidato del narcoterrorismo” - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda se han enfrentado recientemente, tras el discurso del candidato del Pacto Histórico en Medellín, en el que lanzó acusaciones contra el exmandatario colombiano.

“Él y su hermano Santiago Uribe, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallina Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa quienes eran de las entrañas de las estructuras de Pablo Escobar y los paramilitares”, indicó Cepeda.

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