José Obdulio Gaviria lanzó pullas a Roy Barreras y las Farc tras dura revelación: “Víctimas con nombre y apellido”

El exsenador José Obdulio Gaviria se desató en contra del embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras - crédito Colprensa

En medio de la controversia por los hechos que protagonizó el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, por el saboteo a una de las manifestaciones de la organización Madres de Falsos Positivos (Mafapo), que tenía lugar en la plaza Núñez, entre la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional, el exsenador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, que además es considerado uno de los ideólogos de este colectivo político, hizo hincapié en lo que es, desde su perspectiva, una escandalosa cifra sobre el conflicto armado.

Gaviria, que es cercano al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, habló de los relatos de 951 víctimas, menores de edad, del reclutamiento forzado hecho por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), de los 18.677 niños que hicieron parte de sus filas de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En contraste con la cifra de la que también habló este tribunal transicional, relacionadas con las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, que sería de 6.402.

“951 víctimas con nombre y apellido; no las 6.402 que inventó Roy y que las bodegas petristas y las Farc convirtieron en grito de guerra”, expresó el excongresista, que llegó al legislativo de la mano de Uribe Vélez, durante el periodo entre el 20 de julio de 2014 y el 20 de julio de 2022, como una de las fichas fuertes del hoy partido de oposición. Con ello no solo arremetió contra Barreras, sino a otros personajes del Ejecutivo, incluidos el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Con este mensaje, el exsenador José Obdulio Gaviria hizo duros señalamientos contra miembros del Gobierno, como el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras - crédito @JoseObdulio/X

José Obdulio Gaviria también habló del caso de Santiago Uribe Vélez

En sus redes sociales, José Obdulio Gaviria también se refirió a la decisión del Juez Primero Especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, de absolver al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que era acusado de los delitos de concierto para delinquir y homicidio, por sus presuntos nexos con el grupo paramilitar ‘Los Doce Apóstoles’, que operaba en Yarumal y otros municipios de Antioquia, y que habrían dejado durante su accionar delictivo 553 víctimas. Al respecto, el ideólogo recibió con beneplácito el fallo judicial.

“Un montaje atroz que no tiene perdón de Dios. He ahí un personaje en busca de autor, de un guionista que se luzca describiendo el bien, encarnado en Santiago Uribe, y el mal, encarnado en ‘el uso alternativo del derecho’ o ‘guerra jurídica’ contra el uribismo, contra las ideas de la libertad”, indicó el exsenador en su perfil, con lo que se unió a las voces de júbilo de quienes son cercanos a la familia del exmandatario, en relación con un proceso que se extendió por más una década y del que se emitió sentencia en primera instancia.

Con esta publicación, el excongresista José Obdulio Gaviria se refirió a la decisión del Juzgado Primero Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez - crédito @JoseObdulio/X

Es válido precisar que el juez Herrera Niño, que tomó determinación tras tres años, 9 meses y cuatro días, mencionó en su fallo que Uribe Vélez no fue hallado responsable de haber pertenecido o participado de algún modo en la conformación y crímenes del grupo ‘Los Doce Apóstoles’, que operó en Antioquia en la década de los 90; como tampoco de haber cometido el asesinato de Camilo Barrientos Durán, crimen que ocurrió en Yarumal; el mismo municipio en donde quedaba la finca La Carolina, propiedad del ganadero.

“En lo que tiene que ver con este cargo de homicidio agravado el despacho no tiene alternativa, sino la de absorber el procesado Santiago Uribe Vélez, pues la confusión es de la Fiscalía frente a la forma de intervención en los hechos y lo probado en el proceso, no guarda ningún tipo de relación”, se leyó en el fallo del togado, de 218 páginas y que desvirtuó las acusaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación y de los múltiples testigos en contra del hermano del ex jefe de Estado.