Fan de Mago de Oz que perdió la prótesis de su pierna en Rock al Parque ya la recuperó, pero firmada por la banda

El fin de semana del 9 de noviembre se llevó a cabo Rock al Parque en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, atrayendo a más de 300 mil personas que disfrutaron de sus bandas favoritas. El evento dejó numerosos momentos memorables compartidos en redes sociales, destacando la historia viral de un hombre que perdió la prótesis de su pierna.

Según se ve el video en el que se hizo tendencia en varias plataformas, el joven fanático de la banda Mago de oz, se dejó llevar de euforia cuando grupo musical subió al escenario, al punto que se quitó la prótesis y la empezó a pasar entre las manos de los asistentes hasta que se perdió.

Aunque muchos aseguraron que la historia había terminado ahí, uno de los asistentes del evento subió un video a su cuenta de TikTok donde relató el momento cuando se encontró la prótesis y como un gesto entre amantes del rock, hizo que esta fuera firmada por los integrantes de la banda.

“Vine a los camerinos de Mago de Oz porque un fanático envío su pierna entre el público y se perdió... Recuperamos el pie y lo vamos a entregar en video, esto se perdió en medio de la cantidad de gente que había, pero antes de entregarla trajimos la pierna a los integrantes de la banda”, dijo el hombre en el video.

El también fanático confesó que por un momento pensó que iba a ser imposible que la banda accediera a firmar la prótesis, pero después de insistir por algunos minutos lo consiguió, por lo que después tuvo que buscar al dueño para darle la sorpresa.

“Esto sí es un buen gesto con los fanáticos del Rock”, dijo el hombre antes de entregar la prótesis firmada. “¡No, qué crack, que genial!, gracias Mago de Oz”, dijo el hombre que no pudo aguantar la alegría por el detalle.

“Mucho gusto, mi nombre es Daniel, soy de Bosa, tengo 24 años y estudio aquí en el SENA del 7 de agosto”, dijo el hombre y además confesó que aun sin su pierna pudo disfrutar de la presentación de Mago de Oz. “Disfruté mucho de concierto, me toco quitármela desde que llegué para poder pasar bien, y para que, la gente me ayudó mucho”, confesó.

El fanático del rock aprovechó el momento para agradecer al hombre que lo ayudó a recuperar su pierna firmada. “De verdad esta pierna vale oro, no creo que me vuelva a poner esta pierna, tengo otra en la casa, esta que está formada es para enmarcar, esta es como un trofeo, de verdad gracias Mago de Oz por eso, soy fue fan desde muy pequeñito, tengo que llegar a estudiar a las 4 de la mañana, pero no me importa porque la pasé muy bien”, concluyó Daniel.

El video que ya cuenta con más de 12 me gusta en TikTok generó cientos de reacciones de los fanáticos y asistentes a Rock al Parque que celebraron el gesto de la banda.

“Cosas que solo pasan en mi bello país“, “genial la historia de Daniel”, “parcero muy chimba esa historia”, “Daniel reaccionó como un niño todo feliz, gracias por hacerlo feliz“, “qué súper recuerdo de Mago de Oz”, “para el sí aplica nunca más lavarse la pierna”, “te amo Bogotá”,”el realismo mágico de nuestro país”, fueron algunas de las reacciones.

Además de la historia viral de Daniel, el resto del festival de rock tuvo un buen desempeño pese a los problemas climáticos que se presentaron en el puente festivo del 9 de noviembre.

El evento, que presentó a más del de 750 músicos en vivo de 58 bandas de 12 países diferentes, dejó los mejores comentarios entre los fanáticos del rock.

Además, el festival contó con un espacio para emprendedores llamado Zona de Arte, que contó con 40 stands en donde vendían pines, camisetas y productos relacionados con las bandas que se presentaron, espacio que según Idartes logró recaudar más de 201 millones de pesos.