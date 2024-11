Maluma, Ryan Castro y Blessd celebraron que obtuvieron la posición número 1 en Spotify con la canción ‘+57’

Los reguetoneros obtuvieron el primer lugar en el "top canciones" global en Spotify - crédito @maluma/Instagram

La letra de la canción +57, una colaboración de destacados artistas del género urbano en Colombia, como Karol G, Feid, Blessd, Ryan Castro, Dfmz, Maluma y J Balvin, ha sido altamente criticada en las redes sociales desde su lanzamiento el 7 de noviembre de 2024.

A pesar de la polémica y debate, que ha involucrado a políticos y otros cantantes, el sencillo logró superar vistas y reproducciones. Ante esto, los cantantes involucrados en el tema Blessd, Ryan Castro, Ovy On The Drums y Maluma compartieron en sus redes sociales una publicación oficial de la plataforma de música Spotify.

La canción +57 es top 1 global en Spotify - crédito @maluma - @blessd - @ryancastrro/Instagram

La plataforma musical compartió el listado semanal de las canciones más escuchadas y +57 se encuentra el número 1 del Top canciones debut global, es por esa razón con los reguetoneros celebraron publicando este logro en sus redes sociales. Asimismo, el sencillo también logró ser número 1 en tendencias de música en YouTube y el videoclip tiene más de 22 millones de visualizaciones.

No es primera vez que los cantantes involucrados hacen una publicación acerca del nuevo tema. En respuesta a las críticas, Blessd y Ryan Castro defendieron su trabajo, sugiriendo que aquellos a quienes no les guste la canción simplemente no la escuchen: “Sabe qué, caravana, si no le gusta el tema, ‘paila’, no lo escuche, que yo me siento con él bien así. No estoy pendiente del que dirán”, expresó Blessd en un video y Castro agregó: “Desde que yo esté bien que gire el mundo a mi alrededor. Nada asara parcero, pienso lo que quiera que eso a mí no me importa”.