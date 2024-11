Ricardo Bonilla advierte posible recorte de $33 billones: ¿cómo están las cuentas del presupuesto?

Ricardo Bonilla anuncia decreto de ajuste económico en respuesta a la crisis financiera de la Dian - crédito Luisa González/REUTERS

El Gobierno nacional enfrenta un gran reto para equilibrar el presupuesto de 2024 ante un bajo desempeño en el recaudo fiscal, que afectó considerablemente los ingresos proyectados. Durante su intervención en el congreso de AsoExport, celebrado en Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló que la administración planea introducir un decreto de ajuste al Presupuesto General de la Nación, en respuesta a las dificultades financieras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) este año.

Aunque aún no se determina el monto exacto de este recorte, el funcionario mencionó que se está considerando una reducción de hasta 33 billones de pesos. “Dadas las dificultades de recaudo estamos examinando si llevamos el recorte hasta los 33 billones de pesos”, puntualizó Bonilla, destacando la necesidad de medidas urgentes para mitigar el déficit.

El contexto de esta situación viene marcado por el Marco Fiscal de Mediano Plazo que el Ministerio de Hacienda presentó en junio, cuando se había establecido la suspensión de 20 billones de pesos del presupuesto de 2024 debido a que las metas de recaudación no se estaban alcanzando. Ahora, con mayor claridad en los resultados del recaudo, el Ministerio concluyó que esta suspensión de recursos deberá convertirse en un recorte definitivo. “Hoy ya sabemos que el recaudo no se va a conseguir, por lo que la suspensión por 20 billones de pesos hay que volverla un recorte efectivo”, añadió Bonilla.

Hasta octubre, el país comprometió recursos por 364,1 billones de pesos, equivalentes al 72,3% de las apropiaciones vigentes en el Presupuesto General, fijado en 503,5 billones de pesos. Del monto total, se ejecutaron 316,8 billones de pesos (62,9% del presupuesto) y se pagaron 312,6 billones de pesos (62,1%). Sin embargo, el desfase entre compromisos y obligaciones está principalmente en el presupuesto de inversión, el cual, según el ministro, “tiene que esperar unos meses” para completarse debido a los tiempos de ejecución.

Las preocupaciones no se limitan a este año. El presupuesto de 2025, proyectado en 523 billones de pesos, también está en riesgo si no se aprueba una ley de financiamiento o la reforma tributaria en curso. Para el próximo año, existe un vacío de 12 billones de pesos que depende de esta reforma, pero los tiempos juegan en contra del Gobierno, ya que cuenta con menos de dos meses para su trámite y el ambiente en el Congreso no es favorable.

El senador Mauricio Gómez Amín, presente en el congreso de Camacol en Barranquilla, expresó su oposición: “Hace unas semanas hundimos el presupuesto y la noticia ahora es que 7 ponentes de la Comisión Tercera de Senado estamos en oposición y la ponencia la vamos a radicar negativa porque la gente no aguanta más”.

Aun si la reforma tributaria fuera aprobada, analistas advierten sobre riesgos significativos en el financiamiento para 2025. Según Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, el faltante podría llegar hasta los 26,6 billones de pesos. Además, César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, estima que sería necesario un ajuste cercano a 40 billones para cumplir con la regla fiscal, lo que complicaría aún más la situación de las finanzas públicas.

“Esta situación se suma a otros proyectos delicados como el que avanza en el Congreso que busca aumentar la proporción de las transferencias que el Gobierno le gira a los departamentos y municipios a través del Sistema General de Participaciones (SGP)”, explicó Pabón.

En este escenario, el Gobierno enfrenta decisiones críticas para garantizar la estabilidad de las finanzas nacionales tanto en el corto como en el largo plazo, con desafíos que abarcan desde la recaudación hasta el manejo de las transferencias regionales.