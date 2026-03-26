María Claudia Tarazona dedicó sentido mensaje a su esposo Miguel Uribe Turbay tras revelaciones de la Fiscalía: “Me desgarra el alma”

María Claudia Tarazona pidió a Miguel Uribe Turbay que le dé fuerza desde el cielo - crédito @maclaudiat/Instagram

El 21 de marzo de 2026, Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, confirmó que la Segunda Marquetalia ordenó el magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, del barrio Modelia en Bogotá.

La suma que ofrecieron como pago por cometer el hecho, según reveló Semana, fue de $1.000.000.000, y $600.000.000 adicionales habrían sido destinados a sobornos dentro del sistema judicial, relató alias el Viejo ante la Fiscalía General de la Nación.

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Tras conocerse estos detalles, María Claudia Tarazona, esposa del político asesinado, compartió un mensaje en Instagram en el que expresó el sufrimiento de la familia y la gravedad de los hechos. En su publicación, Tarazona lamentó: “Qué dolor tan horrible oír que el peor de los males pronuncie el nombre de nuestro hijo, lo más sagrado.”

Tarazona pidió que la muerte del senador “no haya sido en vano, que su nombre sirva para unir a Colombia”, y destacó el vacío dejado en su familia a raíz del asesinato. Además, solicitó a Dios que “aleje el mal de Colombia y guíe el rumbo del país”, al pedir que hechos como el de Uribe Turbay no se repitan.

La viuda del fallecido precandidato presidencial y senador expresó que espera volver a ver a Colombia con seguridad y en paz - crédito @maclaudiat /X

“Me desgarra el alma saber todo lo que se estaba gestando a nuestro alrededor y no pudimos protegerte. Qué dolor, mi Y amor. Hoy quisiera sentir la seguridad de tus brazos y saber que todo va a estar bien; quisiera oír tu voz diciéndome que todo va a pasar… Qué vacío hay en mi alma”, expuso.

La pareja del precandidato presidencial también señaló que espera poder vivir una vida pacífica junto a sus hijos, además de que tiene fe en que la muerte de Uribe Turbay cambie las conductas violentas en el país.

“Hoy me aferro a Dios y a la esperanza de que esta pesadilla quedará atrás y podremos tener una vida en paz, como la que soñabas para nosotros y para todos los colombianos. Que tu muerte no haya sido en vano, que tu nombre sirva para unir a Colombia, que tu sacrificio, el de Alejandro, el de nuestra familia, no sea en vano y podamos volver a ver a Colombia con seguridad y en paz, valores por los que diste tu vida y que fueron tu más grande propósito”.

A renglón seguido, María Claudia manifestó en la red soial : “Que el amor que sienten los colombianos por ti, que el dolor de tu partida, nos una para recuperar a Colombia, para que nunca más un niño tenga que volver a sufrir porque su padre haya sido asesinado”.

Para finalizar, Tarazona hizo una plegaria: “Dios, guía el rumbo de Colombia; aleja el mal de nuestro país. Amor, no me desampares; hoy, más que nunca, te necesito. 🙏🤍🦋”.

María Claudia Tarazona aseguró que Gustavo Petro e Iván Cepeda “instigaron” a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona aseguró que Gustavo Petro e Iván Cepeda “instigaron” a Miguel Uribe Turbay - crédito Marckinson Pierre/ Reuters - Luisa González/Reuters

La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, calificó de “infamia” el asesinato del senador y precandidato presidencial y señaló la necesidad de esclarecer responsabilidades penales en torno al crimen, incluidas posibles instigaciones públicas atribuidas a funcionarios de alto nivel.

Tarazona formuló estas declaraciones en entrevista con Caracol Radio el día posterior al pronunciamiento de Iván Cepeda, aspirante a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico, que rechazó cualquier vínculo de él o del presidente Gustavo Petro con el homicidio.

Respecto a Iván Cepeda, la mujer sostuvo que también tiene responsabilidad por instigación dentro de los hechos investigados- crédito Colprensa

En ese mismo sentido, subrayó que las investigaciones judiciales serán determinantes para definir el grado de implicación de los actores políticos señalados. Desde su perspectiva, existen elementos de instigación continuada durante tres años por parte de Gustavo Petro, que habría mantenido una confrontación pública con el senador Uribe Turbay.

“Sabemos que el presidente Gustavo Petro instigó de manera directa y pública a Miguel durante tres años consecutivos, y la responsabilidad penal frente al asesinato de Miguel también debe esclarecerse en ese sentido”, afirmó Tarazona.

En relación con el senador Cepeda sostuvo que “existe una responsabilidad por instigación y eso es de conocimiento público. El señor Iván Cepeda, a su vez, también tiene una responsabilidad por instigación. Más adelante se determinará qué tipo de responsabilidad adicional pueda haber en estos hechos”.