Naren Daryanani se despachó contra ‘La casa de los famosos’ y pidió verificar las votaciones en la nueva temporada: “Hay cosas muy extrañas”

A medida que avanza la llegada de una segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, comienzan a conocerse nuevos detalles de lo que ocurrió en su primera versión con el Canal RCN.

Aunque varios de los participantes que resultaron eliminados no quisieron hablar sobre el tema, a casi seis meses de haberse terminado el reality, comienzan a surgir nuevas teorías sobre las votaciones.

Este es el caso del actor Naren Daryanani, que recientemente estuvo como invitado en un programa que aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre sus proyectos y cómo fue el paso por el formato de convivencia.

De acuerdo con la versión del recordado Federico Franco, en el seriado Padres e hijos, hubo un hecho que le pareció extraño, revelando un dato que pocos sabían de su eliminación.

Según dijo Daryanani, al lado del confesionario en el que se grababan las interacciones que salían en televisión, el actor ingresó tres horas antes de que se llevara a cabo la gala de eliminación, para hablar con los productores. En la conversación, aseguró que una de las productoras le dijo que él no salía esa noche en que resultó anulado de la competencia.

“Una de las productoras me dice: ‘Tú no sales esta noche, síguete vistiendo así todo rockero que me gusta’ … Me dice eso y a la hora de salir, salgo yo, hay cosas muy extrañas y sabiendo que ahí no hubo el tan conocido ‘rifas, juegos y espectáculos’ que chequeara qué era lo que estaba pasando”, afirmó el actor y modelo.

El famoso no dudó en enviarle un sablazo a la producción del programa, pidiendo que las entidades correspondientes estén verificando cómo se da el resultado de las votaciones y “que no puedan pasar cosas así ya, que no es fácil tapar el sol con un dedo y decir ‘sí había alguien’ cuando cosas así es muy descabellado que pasen”.

Pero esto no fue lo único que dijo el actor, pues pidió al canal que las votaciones sean transparentes y no se beneficien a algunos participantes con favoritismos personales, recordando lo que ocurrió con una de las participantes: “Porque creo que con La Segura también pasó, que nadie dice nada, que nadie chequea … Espero que para esta aprendan, concluyó.

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron comentarios en las publicaciones como, por ejemplo: “Por fin alguien que habló sin pelos en la lengua, dejó a más de uno seco con la verdad detrás de los votos”; “estará ardido o querrá sonar de nuevo”; “un secreto a voces que, incluso, la misma Segura denunció cuando salió Ornella de la competencia”, entre otros.

La Segura también se fue contra la producción del ‘reality’

Después de la salida de Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, la creadora de contenido continuó con la defensa de sus compañeros que quedaban en La casa de los famosos Colombia. Ornella fue una de las que quedó en riesgo y resultó eliminada, por lo que la vallecaucana se despachó en contra de la producción amenazando que iba a contar todo lo que pasaba detrás de cámaras.

“¡Acaben esto ya! Pues si ya sabemos quién va a ganar (…) Que sentido tiene, entró Ornella antes que Karen y yo. Siento que literalmente perdí tres meses de mi vida en un lugar en donde me quedo con personas en mi corazón que voy a llevar por siempre, pero como tal toda esa mi**** no valió la pena, estar allá para qué”, expresó la creadora de contenido caleña en el video que compartió con sus seguidores en el que además, manifestó estar “hervida”.