Lina Tejeiro dejó ver el regalo que le dieron sus compañeros al finalizar las grabaciones de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

A mediados de mayo de 2024, Lina Tejeiro confirmó a sus seguidores que volvería a la actuación, después de años de haber protagonizado sus últimas producciones La ley del corazón y Chichipatos.

Con una publicación en sus redes sociales en las que se mostró bastante emocionada, la llanera dejó un sentido mensaje por este nuevo logro en su carrera, después de haber pensado en abandonar la actuación.

La actriz escribió que “por eso no me canso de esperar… ♥️ Esta fue la razón por la que hace unos días mi familia y amigos se emocionaron junto a mí. Luego de 22 años de un largo camino, de mucho esfuerzo y donde muchas veces sentí ganas de abandonar mi sueño por recibir tantos NO, hoy te puedo contar que se hace realidad otro de mis sueños más anhelados”.

Han pasado cinco meses desde que iniciaron las grabaciones y a través de una publicación que reposa en su cuenta de Instagram, la actriz confirmó que se llevó a cabo la última filmación en la que ella aparece. Tejeiro compartió con sus seguidores el emotivo presente que recibió de parte de sus compañeros, así como del equipo de producción que consistió en un ramo de flores.

Del mismo modo, Lina dijo sentirse nerviosa, pero feliz de haber podido concluir con éxito este proyecto que le dio por primera vez un papel protagónico en una producción, que fue originalmente emitida entre 2007 y 2008, y es la historia de dos hombres cuyas vidas son intercambiadas por un error en el hospital al nacer. La actriz apareció vestida con un atuendo particular compuesto por una falda de boleros, una camiseta blanca y una chaqueta de jean, además, un accesorio en su cabeza.

Qué más dijo sobre su protagónico

Cuando se enteró de que formaría parte de la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, la actriz no dudó en compartir unas emotivas palabras sobre un sueño más que le faltaba por cumplir. Agradeció, además, el apoyo que recibió de su familia, amigos que la han acompañado en sus más de 20 años de carrera actoral.

“Mi primer protagónico. 🥹 (estoy llorando) Nunca dejes de soñar, no importa que tan grande sea tu sueño y no importa si para los demás es muy pequeño, es tu sueño y si alguien no lo entiende es por qué su mente es muy pequeña. A mi Mami, a mis hermanos, a mi Tata que esta en el cielo, a mi Tato que aún pregunta donde puede ver todos mis proyectos, a mi familia que me apoyan de cualquier manera, a mi manager por todos estos años juntas, a mis amigos por su amor y amistad, y a todos los que me siguen y se emocionan junto a mí Gracias, Gracias, Gracias”, agregó Tejeiro en su publicación en las redes sociales.

Qué ha sido lo más difícil de volver a la actuación

Mientras realizaba una pausa para almorzar, la actriz decidió interactuar con sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas, en la que respondió algunas inquietudes, como, por ejemplo, el hecho de volver a la actuación después de tantos años.

“Tengo que contarles algo. Por estos días me he sentido como conflictuada, como que revuelta, porque ya estamos en la recta final de este proyecto y a mí me está dando como guayabito, como tusa. Aunque estoy muy cansada porque vengo muy cansada desde febrero que hice La casa de los famosos Colombia con Vix, pues yo no descansé, a las dos semanas de terminar allá me vine a trabajar aquí y no he tenido descanso, por eso hay días que digo: ‘Quiero descansar’, pero en este momento, a pesar de ese cansancio, tengo tusa. Hay algo que me está doliendo en el pecho, no quiero que se acabe”, confesó Tejeiro.