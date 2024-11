La actriz Laura de León confesó tenerle pánico a la maternidad por esta razón: “Me da miedo absoluto tener hijos”

La actriz no tiene planes de convertirse en madre - crédito @lauradeleonc / Instagram

La actriz Laura de León, recordada por su participación en Rojo carmesí, aseguró en medio de una entrevista para La sala de Laura Acuña que dentro de sus planes de vida y de pareja no está convertirse en madre, pues confesó que le tiene miedo a la maternidad.

La barranquillera, quien está casada con el también actor Salomón Bustamante, explicó que ser padres no está dentro de sus planes como pareja. Esta decisión la tomó en la adultez, ya que, cuando era más joven, tenía en mente formar una familia numerosa, una idea que cambió con el tiempo.

“No tenemos mucha intención de tener hijos, no es el sueño, es decir, no soy como esas mujeres que esperan ser mamás, no lo estamos intentando... Para mí es como difícil el tema de los hijos, al principio pensaba en una familia numerosa, porque mi familia es así... Crecí y el mundo el muy difícil, me da miedo absoluto tener hijos”, explicó.

Aunque confesó no descartar del todo la idea en un futuro, aseguró que las realidades que se viven en la actualidad la asustan para convertirse en madre, decisión que no solo respeta Salomón, sino que también comparte.

“Es una decisión de ahorita, no puedo decir que estamos súper cerrados al tema, pero no es el sueño, es mentira que yo diga que lo estoy buscando o que lo estoy intentando por todos los medios, el comienzo lo pensaba porque en mi familia somos cuatro hijos que también nos hemos apoyado, pero eso ya cambió”, añadió la actriz.

Laura de León habló de los proyectos para su vejez

La barranquillera no solo se ha desempeñado en ante las cámaras de televisión, sino que también ha demostrado en varias oportunidades su talento vocal, pues hace parte del grupo de mujeres Planchando el despecho, un show de música de plancha.

Tras recordar esto en la entrevista junto a Laura Acuña, la artista confesó que ha pensado en los proyectos que quiere hacer cuando llegue a una edad avanzada, “aunque yo pienso en futuros cercanos, siempre he tenido ganas de tocar piano, pero tengo que aceptar que muy pocas veces planeo las cosas, trabajo por metas cercanas, como una casa o cosas así, pero creo que a los 50 tendré más claro ese tema”, dijo.

Aunque prefiere esperar a que la edad le dé señales de lo que quiere hacer en el futuro, confesó que la música y el canto la hacen sentir viva, por lo que espera seguir en los escenarios por la conexión que puede mantener con el público.

“Quiero seguir cantando, me encanta cantar y estar con el público, es un momento en el que te olvidas de los problemas, es algo que me gusta mucho y uno se desconecta del mundo un rato, por eso siempre agradezco a Dios los dones que me dio”, añadió Laura.

Laura confesó que fue obligada a ser reina de belleza

Colombia ha demostrado un profundo interés por los concursos de belleza a lo largo de los años, razón por la que Laura mencionó en el pódcast que en su hogar era una tradición ver estos certámenes, aunque fue en ese contexto cuando decidió que no quería ser valorada solo por su apariencia física.

“Me parece que las reinas son bien admirables... Yo crecí en Cartagena y en el periódico me llegaban los chismes de la niña Dulia, y yo no entendía como le veían celulitis en la rodilla de la reina, me parecía demasiado fuerte que te definieran por un puntaje”, explicó.

A pesar de sus preferencias personales, la madre de la actriz fue quien la inscribió en el Reinado del Café. No obstante, confesó que tuvo dificultades para ser maquillada como las demás concursantes y aseguró que las reinas consumían muy poco. Esto se convirtió en un motivo adicional para resistirse a los deseos de su madre.

“Mi mamá me dijo que era su sueño verme en eso, pero yo le dijo que no me veía en eso ni caminando en esos zapatos tan altos y me hicieron 15 millones de propuestas y mi mamá contra todo me llevó al reinado del café y me metió en eso, ellas se tenían que ir a maquillar a las 7 de mañana... Ninguna comía nada y yo comía un montón, no puedo pasar hambre”, explicó.