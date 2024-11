En video quedó la propuesta de matrimonio en concierto de Andrés Cepeda que no salió como se esperaba: “Soldado caído”

Así inició la propuesta de matrimonio que se viralizó en redes sociales - crédito @cerchar.22/TikTok

Un momento que quedó registrado en video durante uno de los conciertos del artista colombiano Andrés Cepeda, que se celebró la noche del sábado 9 de noviembre de 2024 en el centro vacacional Los Trupillos, en Santa Marta (Magdalena), tuvo como protagonista a un hombre que decidió proponerle matrimonio a su pareja, con el cantante bogotano como cómplice del momento.

Para algunas personas que asistieron al evento y que dejaron sus impresiones en redes sociales, la noche fue “maravillosa”, pero para una mujer parece que fue todo lo contrario, debido a la propuesta que recibió por parte de su pareja, que en medio de la presentación del cantante, recibió el micrófono de parte del mismo Cepeda, y acto seguido sacó el cofre donde guardaba el anillo de compromiso.

Sin embargo, la reacción de la mujer se volvió viral en redes sociales, porque en medio de la aglomeración de espectadores que observaban a su alrededor expectantes, y con celulares en mano grabando su respuesta, la reacción fue de todo, menos de alegría, y los usuarios no perdonaron con sus comentarios, luego de que se difundió el video de la situación.

El motivo que generó tantas reacciones durante la noche del sábado y el domingo 10 de noviembre fueron todos los mensajes que acompañaron los videos en los que quedó registrado el hombre, al que se le borró la emoción de su rostro en principio. Todo tras la reacción por parte de la mujer con la que llegó al evento, y quien, por sus gestos, aseguraron los internautas, se veía bastante “nerviosa” e “incómoda”, luego de ver cómo su acompañante se preparaba con micrófono y sortija para hacerle la proposición.

La respuesta de la mujer dejó sin palabras al hombre que esperaba recibir un sí rotundo como respuesta - crédito @cerchar.22/TikTok

El ciudadano, que pensó que su gesto terminaría con un final feliz, y como ha ocurrido en veces anteriores durante conciertos del mismo artista, famoso por éxitos como Déjame ir, Magia (junto a Sebastián Yatra), Besos usados o Tengo ganas, entre otros, se llevó una terrible sorpresa al notar la incomodidad de su compañera. En medio de los nervios, el hombre no podía hacer más que mirar a Cepeda, como buscando una respuesta ante lo que estaba sucediendo.

Pese a que en principio recibió el anillo, luego lo devuelve y esto hizo suponer a los usuarios en las redes que la mujer declinaría, y con ello, se generaron todo tipo de comentarios asegurando de todo. Desde que el hombre era el “mozo” de la mujer, hasta que el hombre “no entendió la señales que le hicieron”. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada.

Esto no se pasó por alto en las redes sociales, donde muchos de los mensajes fueron de apoyo para el hombre tras esta decepción que se llevó en medio del concierto del cantante bogotano. “Ay, amigo no te valoraron ,ahí no es”; “No se ponga triste, acuérdese de cuando le pide a Dios lo que libre de todo mal”; “Por ahí no es mi primo”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió el hombre.

“Ayer fue un buen día para estar soltera en el concierto de Andrés Cepeda, desde la cantidad de parejitas peleadas hasta la propuesta de matrimonio fallida”, contó una de las asistentes al concierto a través de su cuenta en X.

Sin embargo, varias mujeres dejaron sus impresiones en apoyo a la ciudadana, por no ceder a la presión del momento. “Felicito a la dama tiene personalidad y por presión no iba a dar una respuesta para después arrepentirse más adelante”; “Bueno si ella lo dudo, es porque ahí no es, ni para él ni para ella”, escribieron.

Varios artistas ofrecen por elevadas cifras de dinero el poder realizar propuestas de matrimonio en medio de sus conciertos - crédito @andrescepeda/Instagram y @cerchar.22/TikTok

El caso puso en debate este tipo de espacios donde algunas personas, en su mayoría hombres, utilizan espacios como conciertos o sitios turísticos para realizar propuestas de matrimonio, dejando en claro que no a todas las personas les gusta estar expuestos de esta forma, y más, en una época donde la inmediatez y los videos en redes sociales están a la orden del día.

Cuánto cobran Andrés Cepeda y Felipe Peláez por propuestas de matrimonio en medio de sus conciertos

Felipe Peláez, el reconocido cantante de vallenato, ha decidido ofrecer un nuevo servicio a sus seguidores más románticos: la posibilidad de pedir matrimonio durante uno de sus conciertos. Sin embargo, esta experiencia única no será gratuita. El artista ha establecido un costo de 8.644.321 pesos colombianos para aquellos que deseen subir al escenario y hacer la propuesta en presencia del cantante.

Por su parte, Andrés Cepeda, cobra 5.834.916 pesos colombianos, casi 2 millones de pesos menos que Peláez, motivo por el cual en redes sociales sugieren que el precio del vallenatero está un poco exagerado.

Este servicio, que ha generado diversas reacciones en redes sociales, se encuentra disponible en la página famosos.com, donde los artistas publican los precios de sus servicios. La opción, denominada “Pedir la mano durante un concierto”, permite a las parejas compartir un momento especial con Peláez mientras se entregan el anillo de compromiso.

El cantante invita a sus seguidores a “hacer su sueño realidad” en su próximo show, aunque aclara que el precio no incluye el valor de la entrada al concierto.

Internautas compararon el precio del vallenatero con lo que cobra Andrés Cepeda - crédito captura de pantalla / famosos.com

El proceso de contratación del servicio está claramente detallado en el perfil del cantante. Una vez realizada la inscripción, el artista tiene un plazo de siete días para aceptar la solicitud.

Tras la confirmación, se dispone de 30 días para llevar a cabo la experiencia. Este nuevo servicio busca capitalizar la tendencia de las parejas que eligen los conciertos de sus artistas favoritos como el escenario ideal para comprometerse.