Colombianos quieren huirle al frío en Semana Santa: destinos de playa dentro y fuera del país lideran las reservas

Turistas colombianos irán a destinos caribeños nacionales como Cartagena e internacionales como Punta Cana y Cancún - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las preferencias de los viajeros colombianos para Semana Santa 2026 se centran en destinos de sol y playa, de acuerdo con los indicadores de reservas analizados desde la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

De acuerdo con la publicación más reciente emitida desde la asociación, a solo unos días de la Semana Santa, sondeos sobre las confirmaciones en hoteles y aerolíneas dejaron ver que los viajeros colombianos tuvieron una preferencia contundente por las ciudades de Cartagena, San Andrés y Santa Marta, en Colombia.

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Según Anato, que consultó a sus afiliados sobre las proyecciones de ventas para la temporada, La Heroica concentra el 29,3% de las reservas nacionales, y es en definitiva la opción preferida para la Semana Mayor.

San Andrés, por su parte, registra el 20,4% de las reservas, mientras que Santa Marta el 16,2%, cifras que confirmaron una vez más la tendencia hacia destinos costeros.

Cartagena de Indias será la ciudad más visitada por turistas nacionales en Semana Santa - crédito Colprensa

Pero los destinos alternativos a la playa no se quedaron atrás. Aunque los viajeros prefieren casi en su totalidad centros turísticos de climas cálidos, los ambientes tropicales y montañosos también cuentan con miles de reservas. El Eje Cafetero figura como la principal alternativa de naturaleza, con el 11% de la intención de compra.

Medellín, Bogotá y Boyacá también integraron la lista de destinos destacados, y regiones como Amazonas, Guaviare y el Pacífico están ganando la atención entre los viajeros.

Los destinos internacionales más reservados por los colombianos para Semana Santa

En el ámbito internacional, el Caribe está liderando las preferencias. Los colombianos planean viajar a Punta Cana (25,3%) y Cancún (20,5%) como principales opciones.

Incluso, ciudades soleadas de Estados Unidos también mantienen una alta demanda, especialmente, urbes playeras o cercanas a las costas como Miami, Fort Lauderdale y Orlando, en el estado de Florida.

Punta Cana es el destino favorito de los colombianos en el exterior para Semana Santa 2026 - crédito Turismo de la República Dominicana/página web oficial

Otros destinos mencionados por las agencias incluyen Curazao, Panamá y algunos países de Sudamérica —como Perú y Ecuador—. Entre las opciones de larga distancia destacaron Japón, Corea y Egipto.

Las conclusiones del sondeo de Anato señalaron que el 36,3% de las agencias de viajes espera mantener sus ventas en comparación con la Semana Santa de 2025, el 35,4% proyecta incrementos y el 28,3% anticipa disminuciones. Entre quienes prevén crecimientos, el 22,2% estima aumentos superiores al 20%.

La presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, destacó que el sector muestra señales positivas en la demanda, pese a un contexto internacional desafiante por el clima político en Medio Oriente, la situación migratoria en Estados Unidos y el panorama electoral nacional.

Los resultados del estudio también expusieron el interés por frentes del sector como el turismo gastronómico, de aventura y experiencias en destinos específicos, que siguen posicionándose entre las opciones más solicitadas por los colombianos.

Autoridades insistieron en el esquema de vacunación para viajeros en Semana Santa

Desde el Ministerio de Salud reiteraron la advertencia previa a Semana Santa de verificar y actualizar el esquema de vacunación previo a cualquier viaje.

La alerta fue difundida el 25 de marzo de 2026, ante el incremento de casos de la fiebre amarilla, que representa un fuerte riesgo especialmente para quienes se desplacen a zonas endémicas como algunos municipios turísticos del departamento del Tolima.

Las autoridades pidieron que los colombianos tengan al día su esquema de vacunación, antes de viajar - crédito Secretaría de Salud

Las autoridades sanitarias nacionales detallaron que, desde 2024, se confirmaron 179 casos de fiebre amarilla y 79 muertes, en su mayoría entre personas no vacunadas que viajaron desde diferentes regiones hacia áreas de transmisión. Por este motivo, insisten en la necesidad de refuerzo para quienes recibieron la vacuna hace más de una década y planeen visitar municipios con casos notificados, con al menos 10 días de anticipación.

El sarampión también está despertando preocupaciones ante la aparición de cuatro casos importados en Colombia en 2026.