Apareció el hijo de Karina, la habitante de calle que trabajó para Stock Models durante 10 años

La activista conocida en redes como Andreiitha Moreno encontró a Karina en las calles de Medellín y decidió compartir su historia - crédito montaje realizado con fotografías de @ingridkarinamodelo y @andreiitha_moreno9 / TikTok

La historia de la modelo santandereana Ingrid Karina y cómo terminó en las calles de Medellín por su adicción a las drogas estaría por abrir un nuevo capítulo en las redes sociales, luego de que su hijo mayor, Juan Antonio, decidiera abrirle una cuenta en la plataforma de entretenimiento china TikTok.

Tras acumular 30.000 seguidores en apenas 48 horas, el joven se presentó y explicó por qué decidió crear el perfil de su madre y cuándo pasará a manejarlo: “Soy Juan Antonio, el hijo de Ingrid Karina y le creé esta cuenta hasta que ella tenga celular y pueda manejarla”.

La misma intención se encuentra consignada en la descripción del perfil, al que miles de personas llegaron gracias al video compartido por la activista Andreiitha Moreno, en el que habló con la ocañera.

Explicó que en algún punto espera entregarle la cuenta con miles de seguidores a su madre - crédito @ingridkarinamodelo / TikTok

Desde que abrió el perfil al público en general, Juan Antonio ha estado publicando fotografías de su madre cuando trabajaba en la industria del modelaje y aclaró las dudas de quienes se preocuparon por su estado actual:

“Quería aclararles algunas dudas. He leído muchos comentarios y en varios de ellos me preguntan por qué cree esta cuenta (de TikTok). Lo hice para que cuando mi mamá se recupere tenga de que vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y nadie que les dé trabajo”.

El joven que, de acuerdo con su madre viviría en Francia, explicó que las salidas a una vida moldeada por la adicción son limitadas, pero conociendo a Karina, las redes sociales podrían ser una oportunidad para que genere ingresos y se mantenga alejada del basuco:

Karina en su faceta de modelo - crédito montaje realizado con fotografías de @ingridkarinamodelo / TikTok

“Ella podría dedicarse a las redes, después de todo es algo que siempre le ha gustado. Entonces, me gustaría darle esta cuenta, apenas se recupere, con un número importante de seguidores para que tenga cómo mantenerse y pueda contar su vida”.

La modelo admitió que prefería que sus hijos no se entraran de su condición actual, pero el video que grabó junto a Andreiitha Moreno alcanzó las 43 millones de vistas en tan solo 72 horas; lo que llevó a que, incluso estando del otro lado del Atlántico, lo vieran.

Un antes y un después que motivo a Juan Antonio a buscarla en la distancia, hasta pactar una llamada por medio de terceros: “Me han preguntado si he podido hablar con ella o si la he buscado y, hasta ahora, no he podido, pero lo más seguro es que hoy (lunes 11 de noviembre) lo logre y por acá (en redes) les contaré como está”.

Karina contó su historia como habitante de calle en Medellín - crédito @andreiitha_moreno9/Tiktok

El joven que recién cumplió la mayoría de edad se limitó a explicar su relación con Karina, pero dejó que la ocañera comparta el resto de la historia, una vez consiga un celular y pueda retomar su vida: “Muchos me han pedido que cuente su historia, pero me parece que la única que puede contar su historia es ella y creo que así lo preferiría. Apenas puede, le daré el control sobre esta cuenta para que pueda hacerlo”.

En la dinámica de preguntas y respuestas no mencionó que fuera a viajar a Medellín, pero se mostró entusiasta sobre el proceso de recuperación de su madre, que, en días pasados, dijo haber sufrido todo tipo de atropellos en las calles, como ser golpeada por los carros; discriminada en comercios, aunque tuviera dinero, y maltratada por quienes se cruzan con ella.

“Hay que tener en cuenta que recuperarse de una adicción es un camino muy difícil, que espero que mi mamá pueda lograr con nuestra ayuda. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y por su interés en la difícil situación que está atravesando mi mamá. Espero que todo esto se pueda resolver favorablemente”, insistió, antes de dar por finalizado el video.