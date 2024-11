La Segura reveló, indignada, el alto precio de un desayuno en Miami: “Me está saliendo sangre del bolsillo”

La caleña se quejó del alto precio de la comida que compró para iniciar el día, asegurando que "me hicieron sangrar la billetera" - crédito @la_segura/Instagram

Natalia Segura, conocida popularmente como La Segura, fue una de las protagonistas en el ámbito del entretenimiento durante 2024. Su paso por La casa de los famosos Colombia no dejó indiferente a los televidentes entre las medidas extremas a las que recurrió para lidiar con una dolencia crónica en su espalda mientras se encontraba en el reality show, su estrecha relación con Karen Sevillano –ganadora de la primera temporada– y sus constantes diferencias con Martha Isabel Bolaños.

La caleña llegó a colarse entre los 10 finalistas, pero ni el impulso de su fanaticada bastó para salvarla de la eliminación luego de tres meses y medio. Una vez abandonó el programa del Canal RCN retomó su relación con el chef uruguayo Ignacio Baladán, se comprometió en matrimonio y ahora está embarazada.

La influenciadora se encuentra por estos días en Miami juntó a Baladán, pero en las últimas horas obtuvo resonancia luego de que no ocultara su indignación por el alto precio de un desayuno que consumió el lunes 11 de noviembre, en la Ciudad del Sol. Así lo dio a conocer en sus historias en Instagram, mientras una manicurista le arreglaba las uñas.

La Segura contó a sus seguidores, indignada, que le cobraron $168.000 pesos (poco menos de 40 dólares) por un desayuno en Miami - crédito @la_segura/Instagram

“Hermana, me están haciendo las uñitas, pero yo solamente tengo algo por decir. Mami, yo salí temprano de la casa hoy. Por ende, yo no desayuné, sino que me pedí mi desayuno acá. ¡¿$168.000 un desayuno?! ¡Miami… $168.000! Marica, yo no lo voy a superar. ¡Una arepa con huevo perico y un jugo de naranja $168.000! Cuando yo me pedí eso y a mí me llegó el cobro, yo dije: Dios mío, ¿yo qué estoy comiendo? ¿Arepa de oro o qué? Bien dicen que uno viene acá a Estados Unidos, respira y se gasta”, relató.

Sin embargo, y pese a sentir que el cobro fue exagerado, la caleña admitió que por lo menos lo que ordenó estaba muy bien preparado.

“¡No, no, no! Vea, que usted me diga que me pedí un almuerzo, listo. Yo no sabía que acá en Miami todo es caro. ¡$168.000! Me está saliendo sangre del bolsillo, de la tarjeta (…) Mis ahorros, mi crédito (…) Pero, rico sí está pa’ qué (…) Te lo juro que estoy impresionada. Mami, hágase su fuerte mercado y cociné acá en Miami. ¿Oyó?”, apuntó la creadora de contenido.

La historia de La Segura no dejó indiferentes a los usuarios en redes sociales, entre los que no ocultaron su risa y quienes se mostraron de acuerdo con lo que denunció. “Y le salió barato…”, “Y ahora que hacemos? Le giramos?”, “Pero es que también cómo se le ocurre convertir la moneda de allá con la de acá”, “Pero si los pagó es porque los tiene, de qué se queja?”, “Desayunese en su casa, para que no le pase esto!” “Uy no, pero qué cosa tan exageradamente caro” y “Si eso vale el desayuno, ni me quiero imaginar cuánto serán las uñas jajajaja”, son algunas de las reacciones que predominaron en la publicación de la influenciadora.

La Segura aseguró que “les vale mondá” a sus seguidores

Natalia Segura confirmó a sus seguidores que está en la dulce espera de su primogénito - crédito @la_segura/IG

Fuera de su indignación con los precios de un desayuno en Estados Unidos, buena parte de la atención que despierta por estos días se debe a su embarazo, al punto que en una dinámica de preguntas y respuestas la caleña se “quejó” de que ahora era más importante el bebé que esperaba que ella misma para sus seguidores.

“O sea, yo ya valgo mondá, yo ya no les importo. Ya no preguntan: ¿Dónde está La Segura? Si no, ¿dónde está mi bebé? O sea, las tías atacadas porque no les he aparecido durante dos días, pero mami aquí estoy”, comentó.