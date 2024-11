Bienestar Familiar rechazó letra de la nueva canción de Karol G y reguetoneros colombianos: esto dijo la entidad

Icbf rechaza canción de Karol G - crédito Icbf

A través de las redes sociales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar envió un contundente mensaje reaccionando en contra de la letra de la nueva canción que lanzaron Karol G, Feid, J Balvin, Ryan Castro, Blessd y DF.

Luego de que el tema +57 fuera publicado en las redes sociales, se ha desatado una ola de reacciones solicitando la eliminación de este, criticando algunas partes de la letra y asegurando que es la forma negativa de referirse a la cultura colombiana.

Lo que se esperaba que fuera una colaboración icónica porque tenía a los más grandes cantantes del género urbano en el país, terminó siendo una polémica mediática en la que se han visto envueltos los autores de la canción, políticos, colegas, seguidores y en las últimas horas se involucró el Icbf.

Feid, Maluma, J Balvin, Karol G, Dfzm, Dfzm, Ryan Castro y Ovy on the drums sacaron juntos la canción '+57' - crédito @karolg/Instagram

Luego de escuchar la letra de la nueva interpretación que sería una oportunidad para consolidar lo que se conoce como “el sonido de Medellín” y dejar en alto la cultura de Colombia, la entidad también habría leído los comentarios de los famosos que están reaccionando de manera negativa en las redes sociales por lo que dicen los artistas en el tema.

Además, usó la reseña que hizo la revista Rolling Stone en Español, en donde atacó varios conceptos de la colaboración de los colombianos.

“Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones”, dice el medio especializado en una parte de la crítica.

“Sin importar de que género musical se trate, cantar sobre niñas que “están buenas” no está bien y en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa la sexualización de menores. Más teniendo en cuenta que, en efecto, la prostitución y tráfico de menores en Medellín es un problema que viene empeorando en los últimos años”, expresó Rolling Stone.

El medio especializado arremetió contra los reguetoneros colombianos - crédito @rollingstonecolombia/Instagram

Esto porque en una estrofa de la nueva canción, Maluma y Feid hacen referencia a que las mujeres desde los 14 años, cuando todavía son niñas, se pueden ver de una manera física llamativa y pueden entrar a las discotecas.

“Una mamacita desde los fourteen, entra a la disco y se le siente el kit”, dice el verso que ha sido visto como una referencia problemática.

A partir de esto, el Instituto Colombiano Bienestar Familiar salió a dar su opinión al respecto, y en un texto publicado en su perfil de X rechazaron las palabras que dicen los artistas en la nueva canción que promovió la colombiana Karol G, lo cual hizo junto a la fotografía y enlace de la nota que sacó la revista estadounidense mencionada.

“Rechazo a la canción ‘+57′ y lamentamos que talentos de nuestro país promuevan contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad. Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes. #57″, escribió la entidad.

ICBF rechazó la canción +57 de Karol G y reguetoneros colombianos - crédito @ICBFcolombia

Por otro lado, uno de los productores más famosos de Colombia reaccionó también en contra de la canción e incluso hizo una contundente petición.

“Ustedes son una berraquera, ¿pero qué es eso de +57? Un bodrio de canción, ustedes pueden ser mejores reguetoneros colombianos. Traten, lean las letras y tomen conciencia. Señores, por favor, le cambian el nombre a esa canción, dizque + 57, no señores. Colombia es bella, mujeres camelladoras, paisajes, músicas, bailes. No, no, ese +57 debe ser el número de la casa donde grabaron eso, porque Colombia no es”, escribió Julio Correal en su perfil de la red social X (antes Twitter).