Valeria Gutiérrez también se refirió a la salud de su exnovio Dj Exotic, a quien dieron por muerto: “Tengan empatía con sus familiares y amigos”

Daniel Alejandro Salinas, conocido en el mundo de la música como Exotic DJ, se encuentra en pronóstico reservado después de ser víctima de un violento incidente ocurrido en el motel Rey de Corazones, en la vía Cali-Jamundí.

El Dj fue víctima de un tiroteo durante una presentación en el lugar mencionado, lo que dejó a sus seguidores conmocionados. Sin embargo, en las redes sociales hubo varios rumores acerca de que Salinas había fallecido. Ante esto, su expareja y mamá de su hijo Valentino Marcela Reyes salió en redes sociales para aclarar la situación real de su exnovio .

“A través de este medio queremos aclarar de manera oficial que Exotic DJ NO ha fallecido. Lamentablemente, han circulado rumores y especulaciones falsas que han causado gran angustia, especialmente a su madre y a su hijo”, escribió la también Dj y empresaria a través de un comunicado oficial.

Varias personalidades de la industria del entretenimiento han alzado su voz, apoyando a Marcela y Exotic en estos difíciles momentos. Una de ellas fue la modelo, empresaria y diseñadora de modas Valeria Gutiérrez, expareja del Dj hospitalizado, que habló del estado de salud de Salinas a través de sus redes sociales.

“Para todas las personas que me están preguntando por la situación de Exotic, solo quiero decirles que dejen de difundir información que no es real, que tengan empatía con sus familiares y amigos. Para las personas que de verdad lo quieren, les pido muchísima oración, eso es lo que en realidad él necesita en este momento, de Dios”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Gutiérrez es conocida en las redes sociales porque ella fue la mujer que provocó el ataque de celos de Marcela Reyes que la llevó golpear fuertemente una puerta con sus tacones, ese video se volvió viral en las redes sociales. “Yo escuché a Ferney diciéndole al celador que no podía dejarme subir a ese apartamento por nada del mundo (...) Me desmayé después de esas patadas en la puerta y caí en el ascensor. Mi mejor amiga me grabó, se lo envié a él y a la mamá de ella, luego se hizo viral”, contó Reyes en una pasada entrevista en la emisora La Kalle.

Después de ese escandalo, Valeria y Exotic se hicieron pareja públicamente, en ese momento el DJ compartió una foto en sus historias de Instagram, donde aparecía sosteniendo la mano de la modelo, acompañada del mensaje “Y sigan hablando”. Sin embargo, tiempo después esa relación termino.

A pesar de los escándalos mediáticos, Valeria Gutiérrez ha continuado con su carrera profesional. Actualmente, se dedica a su negocio de moda y estilo personal, donde ha logrado establecerse como una empresaria exitosa. Además, su participación en eventos de alto perfil y colaboraciones con marcas reconocidas han consolidado su posición como una influencer destacada en las plataformas digitales.

Mientras que DJ Exotic se encuentra batallando por su vida en una clínica de Bogotá, donde recibe atención médica especializada. Su estado de salud sigue siendo reservado, según un comunicado emitido por Marcela Reyes: “Se encuentra en la ciudad de Bogotá, recibiendo atención médica en la mejor clínica, con el respaldo de los mejores especialistas. Su pronóstico sigue siendo reservado, por lo que pedimos comprensión y respeto en este momento tan delicado”.

La empresaria, que comparte un hijo con el DJ, también pidió respeto y comprensión en este momento delicado. En su comunicado, Reyes expresó: “Agradecemos a todos aquellos que se han mostrado preocupados por su bienestar, pero solicitamos que cesen las especulaciones, ya que el respeto hacia su familia es fundamental en estos momentos. Es particular, hago un llamado al respeto hacia nuestro hijo, Valentino, quien es menor de edad y está atravesando un momento emocionalmente difícil (...) Como madre de su hijo, pido que se tenga empatía hacia esta situación y hacia su familia”.