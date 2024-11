Esposa de policía asesinado en Catatumbo envió un duro mensaje al presidente Petro: “¿Qué hace usted?”

La esposa de la víctima hizo un llamado al Gobierno - crédito @MariaFdaCabal/X

El patrullero de la Policía Duván de Jesús Perdomo Aguilar fue asesinado en la mañana del 7 de noviembre en un atentado en el municipio de Convención, Norte de Santander. Durante el ataque también resultó herido el patrullero Anderson David Sánchez Betin, que fue trasladado al Hospital Emiro Quintero Cañizares en el municipio de Ocaña y su estado es reservado.

“El señor patrullero fue asesinado mediante modalidad “plan pistola” al momento que se encontraba de servicio como centinela de las instalaciones policiales y sale a atender un requerimiento ciudadano”, indicaron las autoridades. De acuerdo con las primeras informaciones, alrededor de las 2:30 a. m., los policías del municipio recibieron una alerta sobre un hecho de orden público, coincidiendo con la celebración de los 195 años de fundación de la población. Al dirigirse al lugar para atender la situación, los uniformados fueron atacados por un grupo de hombres armados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Perdomo Aguilar falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. En cuanto al patrullero Anderson David Sánchez Betin, se informó que recibió siete impactos de bala y permanece bajo atención médica en el hospital de Ocaña.

Por su parte, Lorena Gómez, esposa del policía asesinado, se pronunció en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales. “Señor presidente, ¿cuándo se va a pronunciar?, nunca, usted no ve lo que sucede en cada pueblo, ¿qué hace usted?, solo está interesado en el cambio climático, pero no veo que se pronuncie por la Policía Nacional, en qué momento lo va a hacer, no sabe cómo me siento, prácticamente las Fuerzas Militares están abandonadas”, indicó.

La esposa de la víctima lo recordó entre lágrimas - crédito @MariaFdaCabal/X

Gómez rompió en llanto, asegurando que su esposo “era una persona dedicada al trabajo, pendiente de su familia. Nosotros nos ayudábamos mutuamente, yo soy enfermera y lo ayudaba quincenalmente a sus gastos porque sinceramente a veces la policía no cubre todos los gastos necesarios para estar en otros municipios a los que no pertenecen”.

El reclamo fue dirigido no solo al presidente Gustavo Petro, sino también al alcalde de Convención, a quien se le cuestionó por autorizar la celebración en el pueblo, a pesar de que se han registrado múltiples ataques y se mantiene activo un plan pistola.

“No entiendo por qué hay tanta maldad, acabaron con una familia, acabaron con mi esposo, acabaron conmigo, ¿dónde está la seguridad del pueblo, dónde está el Ejército?, por qué no estaba en el pueblo, por qué todo se lo quieren dejar a la Policía, no voy a descansar hasta que haya justicia con mi esposo”, agregó la esposa de la víctima.

En el ataque, otro de los uniformados resultó gravemente herido - crédito archivo Colprensa

Además, también se dirigió a los delincuentes que atentaron contra la vida de Perdomo Aguilar y Sánchez Betin. “Ustedes son unos criminales, acabando con vidas inocentes, que tienen familia, cómo es posible que no tengan corazón con nadie, no me importa si me están viendo, acabaron con mi familia”, aseguró.

Por otro lado, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, dio a conocer detalles de este lamentable suceso. “Esta acción criminal se cometió en medio de una festividad del aniversario del municipio de Convención, con gran presencia de niños que en ese momento compartían en el parque principal. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas. Seguiremos investigando y vamos a llegar contra las personas que cometieron este hecho criminal y las llevaremos a la justicia”, aseguró.

Aunque aún no se han identificado oficialmente a los responsables, las autoridades no descartan que este incidente esté vinculado con la serie de ataques crecientes que la guerrilla del ELN ha llevado a cabo contra la fuerza pública.