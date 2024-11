Este es el futbolista que pasó por América, Medellín y Deportes Tolima y jugó en Argentina, México y Catar y ahora organiza rumbas en Santa Marta

El futbolista habló acerca de su nueva vida alejado de las canchas - crédito @charlesmonsalvo / Instagram

El futbolista Charles Monsalvo, que jugó en Argentina, Catar, Armenia, México y Colombia, antes de retirarse por una lesión mientras jugaba en Perú, ahora tiene un oficio muy diferente.

Por esa nueva actividda alejada del balón, el portal del Gol Caracol habló con el futbolista samario el 7 de noviembre de 2024, en la capital del Magdalena, en donde se recupera de una lesión que sufrió del tendón de Aquiles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Estoy haciendo todo tipo de eventos musicales”: Charles Monsalvo

El más recién equipo en el que jugó el colombiano fue el Alianza Universitario del fútbol Inca - crédito @charlesmonsalvo / Instagram

En la charla que tuvo con el periodista Óscar Javier Ostos Mayorga, del Gol Caracol, el futbolista explicó a detalle a lo que se dedica en la actualidad.

“Ahora que no estoy en mi profesión, por lo de la lesión, me estoy desempeñando con otro socio, que es mi tío, organizando toda clase de eventos de música. Acá hay mucho de la cultura picotera y más ahora que viene diciembre. De estos recursos que me llegan, destino un dinero para darles regalos a niños en Navidad y, también, para entregar mercados a algunas personas”.

“CM Turbo, el goleador del vacile”: el nombre del negocio de Charles Monsalvo

El futbolista tiene un parlante picó para las fiestas y actualmente vive de ello - crédito @charlesmonsalvo / Instagram

También dentro de la misma conversación explicó los orígenes de su nueva actividad con el ‘CM Turbo, el goleador del vacile’, su negocio de consolas de sonido, y detalló sobre lo que necesitan para sostener y poner en marcha su interesante lugar.

“Los costos dependen del lugar a donde vayamos. De igual manera, yo también traigo picós ( pick-up) de Barranquilla, que son más grandes, se requiere transporte, de personal para operarlo y demás. Entonces, esos negocios sí pueden costar mucho más”.

Además, explicó que esta actividad nació gracias a su gusto desde toda la vida: la música.

“Siempre fue de mi gusto la música, eso lo hago en mis tiempos libres. Como DJ no he hecho presentaciones como tal, ni me he subido; pero en la casa pongo la música. Yo soñaba de niño de tener un picó y, bueno, ahora hace un tiempo lo conseguí y ahí vamos”.

Lo más importante para Charles Monsalvo en su carrera

En adición a lo que habló con Gol Caracol, le consultaron al futbolista sobre el mejor momento que vivió en su carrera profesional y explicó que en los comienzos de su carrera y haber pasado por equipos importantes, como América de Cali e Independiente Medellín, fueron parte de su carrera y sus mejores recuerdos:

“Yo creo que han sido etapas y todas han sido importantes. En 2008 fue bueno cuando debuté con Envigado y empecé a hacer las cosas bien. Fue algo que soñé de niño y lo pude lograr. Maduré posteriormente en Chicó. También fue bueno estar en el fútbol internacional con Rosario Central y en Celaya. También cuando pasé por Deportes Tolima fue algo importante ya que jugué la Libertadores y la Sudamericana, además pasé por equipos importantes y grandes de Colombia como América y Medellín”.

Estadísticas de Charles Monsalvo en el fútbol profesional

El futbolista celebrando un tanto con Sport Huancayo en el 2022 - crédito @charlesmonsalvo / Instagram

El oriundo de Santa Marta debutó en 2008 con la Cantera de Héroes: Envigado.

A partir de allí pasó por varios clubes del fútbol colombiano como Boyacá Chicó, Deportes Tolima, América de Cali, Águilas Doradas, como también pasó por el fútbol internacional como en equipos como el Celaya de México, Aratat - Armenia del país asiático y el Al Kharaitiyat de Qatar, el Sport Huancayo y Alianza Universitario de Perú.

En su trayectoria jugó un total de 259 partidos y anotó en 64 ocasiones a nivel del fútbol doméstico. En las Copas, jugó 38 partidos y marcó 17 goles.

Y por el lado internacional en los torneos continentales, jugó un total de 19 partidos con Deportes Tolima y Sport Huancayo de Perú y marcó en dos ocasiones: el 1 de febrero de 2013 ante César Vallejo en la Copa Libertadores de aquel año, en un partido que terminó empatado a un gol, y con Sport Huancayo el 9 de marzo de 2018 en la Copa Sudamericana en el triunfo por 3-0 ante Unión Española de Chile.