Ramiro Meneses fue tildado de egocéntrico por declaraciones sobre su actuación en televisión: “No estoy para hacer personajitos”

En actor y ganador de MasterChef Celebrity 2022, Ramiro Meneses, es uno de los talentos más reconocidos en las producciones en colombianas, pues es recordado por su participación en Rigo, Los Victorinos, Décimo Grado, El Bronx, entre otras en las que se desatacó por su talento ante la cámara.

Sin embargo, en una entrevista para La Kalle, el actor de Medellín confesó que por su trayectoria en la televisión puede darse el lujo de aceptar solo los papeles que le interesan, incluso aseguró que sus personajes favoritos son los villanos o los protagonistas, razón por la que rechaza el resto.

“A mí, o me das el protagonista o el antagonista, si me das eso, cuentan conmigo y me importa un culo si me toman como soberbio... Yo no estoy para hacer personajitos en una película y solo en una escena... Yo me he preparado lo suficiente y hago un trabajo muy serio para hacer algo en lo que le pongo toda la energía y al final solo sale una escena porque en edición me quitan la mitad”, dijo el actor.

Las palabras Ramiro generaron una cantidad de reacciones divididas en las que algunos internautas lo tildaron de egocéntrico, mientras que otros apoyaron la idea del actor, pues aseguran que es uno de los mejores del país.

“Solo basta mirar la escena que hizo en Rigo para conocer postura de Ramiro, qué talento y nivel”, “se le quedó la humildad”, “mi favorito es cuando salió en Los Victorinos, un gran talento, el de Ramiro”, “que man tan sobrado”, “Ramiro es mucho talento”, fueron algunas de las reacciones.

Pese a los comentarios, Ramiro explicó que se siente seguro del talento que le ha puesto a cada uno de sus personajes, razón por la que no tiene una producción preferida. “Si yo meto un esfuerzo en cada cosa que hago, no puedo responder cuál es mi personaje favorito, para mí son todos... Si yo digo uno, estoy traicionándome, y decir que le puse más empeño a uno que a otros, a todos les meto roda mi vida”, explicó.

Según Ramiro, su respuesta sobre ese tema siempre ha sido la misma porque ha tenido amor por todos los personajes a los que le ha dado vida, y asegura que le parece imposible escoger.

Así llegó Ramiro a la producción de ‘La Patasola’

El paisa confesó que el director Harold Tropetero fue quien lo buscó por muchos años para que participara en sus producciones, a las que Ramiro se tuvo que negar por cuestiones de tiempo; sin embargo, fue hasta La Patasola, que pudo organizar su tiempo para volver a la pantalla grande.

La producción colombiana que se encargó de adaptar el famoso mito para la pantalla grande, en la que Ramiro obtuvo el protagónico. La cinta se estrena el 7 de noviembre en las salas de cine del país.

“Trompetero me llama y me dice que tiene un gran personaje hace unos años, y en ese momento le dije que no podía, intenté cuadrar los tiempos. Un año después me volvió a llamar, me mando un guion... Llevábamos cuatro años intentando trabajar juntos, y me llamó (para La Patasola) con cuatro meses de anticipación para que organizara, y le dije a todo sí”, confesó.

Meneses aseguró que acepto el guion del reconocido director porque se sintió bien con la historia que contaba, “A los cuatro meses ya estaba yo aquí trabajando, la historia es buena, los personajes, todo me gustó”, añadió.

Además, confesó que se ha podido ganar el respeto de los directores por su talento ante la cámara, razón por la que Trompetero lo volvió a contactar.

“Uno debe tener planeaciones, si usted me llama con un tiempo prudente, yo puedo preparar su espacio para trabajar, pero si me llamas para reemplazo del actor que te falló yo no alcanzo... Y además ya son muchos años en los que uno ha mostrado las capacidades como para que te llamen como un plan b”, dijo el actor.

Ramiro incluso confesó que esa la razón por la que le tiene respeto a sus personajes, pues ha tenido la oportunidad de disfrutarlos desde el momento en que presenta la audición.