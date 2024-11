Pilar Castaño habló de los duelos detrás de su divorcio con el fundador de la revista ‘Semana’: “Yo tenía que proteger a mi hija”

La experta en moda confesó que tuvo que lidiar con varias crisis al mismo tiempo -crédito @pilarcastan / Instagram

La periodista y experta en moda Pilar Castaño es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Colombia; además, es hija de la recordada presentadora Gloria Valencia de Castaño y de Állvaro Casataño Castillo, fundador y director de la emisora cultural HJCK, y de quienes heredó el gusto por el periodismo.

Aunque Pilar se ha mantenido al margen con muchas situaciones privadas de su vida, en un reciente pódcast llamado Geniales y mayores que yo, decidió abrir su corazón y hablar del duro proceso de separación por el que paso con el periodista y empresario Felipe López Caballero, fundador de la revista Semana.

La experta en moda confesó que decidió separarse para evitar que su hija saliera lastimada por la fama que estaba obteniendo la revista. “Es lo peor que le puede pasar a uno después de una enfermedad, uno queda sin piso... Pero yo no me separé por haberme equivocado, fue porque María (su hija) nació al mismo tiempo que Semana, y yo tenía que protegerla a ella y a mi entorno”, dijo.

Pese a al duro proceso de despedirse de su esposo, aseguró que no fue por falta de amor e, incluso, confesó que Felipe López Caballero fue una persona fantástica mientras estuvo junto a ella.

Aunque intentó llevar la separación de la mejor manera, confesó que la soledad la invadió y la hizo enfrenarse a una cara de la sociedad que no pensó conocer. “Me quedé totalmente sola… Con mamá y con mi abuela, siempre mujeres, pero fuera de ellas dos, conocí lo que es esta sociedad… Duro, pero es una maravilla, porque te forma y te fortalece”, dijo.

Pilar confesó que por su contundente temperamento, la sociedad la juzgó cuando se quedó sola. “La gente fue dura porque yo siempre he ido a mi andar y siempre he sido como he querido ser, nunca sigo parámetros sociales, eso se va a recordar mucho de mí”.

El divorcio con Felipe López se dio a inicios de los años 90, razón por la cual recibió críticas machistas de la época en la que era juzgada por ser madre soltera, sin embargo, aprendió a vivir con eso y se volvió a enamorar años después del economista Guillermo Uribe, padre de sus otros hijos, Alejandro y Bárbara.

Su nueva historia de amor

Pese al duro proceso en el que se tuvo que despedir de Felipe López Caballero, Pilar asegura que con Guillermo Uribe se dio la oportunidad de disfrutar cada año, romance que permanece intacto hasta la actualidad.

“Me enamoré del padre de mis otros dos hijos, y no solo llevo como 200 años con él, sino que siento que no llevo nada... es una belleza porque es un hombre de mar, nos enseñó a navegar a todos, es un capitán en el que llevamos navegando 29 años todos, es un hombre tranquilo”, añadió.

Pilar confesó que aunque mantiene una relación sólida, también tiene en cuanta que el padre de su primera hija fue el amor de su vida, que aunque diferentes, la hicieron sentirse amada. “Yo siento que he tenido dos grandes amores en mi vida, y son dos grandes amores diferentes”, explicó.

En la entrevista, la escritora recordó que antes de casarse con Guillermo, él estaba detenido por la justicia, pero no confesó que el amor que sentía era más fuerte que algunas pretenciones, pues Pilar siempre ha pertenecido a una clase social en la que las apariencias importaban, según lo explicó, pero estas no fueron impedimento para estar junto al hombre que amaba.

“Uno no puede dejar de sentir ni dejar de ser por circunstancias de la vida, uno es y siente, así veo yo la vida, y a mí me tocó un momento muy oscuro y triste para él, y en ese momento lo apoyé, porque yo no puedo poner en remojo lo que siento, eso creó un vínculo maravilloso”, añadió la escritora y periodista.