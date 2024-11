Así reaccionó la familia de La Segura tras enterarse de su embarazo: “Mi niña se creció”

El conmovedor video viralizó entre la audiencia de la influencer, quienes comparten su alegría por la llegada de un bebé a la familia - crédito la_seguraa / TikTok

La noticia del embarazo de Natalia Segura, conocida en redes como La Segura, ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y familiares. En un emotivo video compartido por la influenciadora, se observa cómo su madre, Alexa Mena, se entera de que se convertirá en abuela.

El video muestra a La Segura y su pareja, el chef uruguayo Ignacio Baladán, sorprendiendo a la familia con cajas llenas de globos y una pequeña prenda de bebé con un mensaje especial, según se ve en las imágenes compartidas por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La reacción de Alexa Mena fue conmovedora, expresando su alegría y agradecimiento en redes sociales. “Oh, Dios glorioso, momento dedicado a mi padre celestial a mi familia y obviamente a Ignacio y toda su familia somos uno en el amor de la preciosura de regalo mi nieto te amo mi ángel poderos@ bienvenid@, te espero con todas las fuerzas de mi corazón”, escribió Mena, reflejando la emoción que sintió al enterarse de la noticia.

Natalia Segura sorprendió a su madre con la noticia de su embarazo - crédito @la_segura/IG

El anuncio también resonó entre otros influenciadores, como Karen Sevillano, que expresó su sorpresa y felicidad en redes sociales. “Natalia me mueroooo”, comentó Sevillano, mostrando el impacto que la noticia tuvo en su círculo cercano.

Ignacio Baladán, por su parte, agradeció a la familia de Natalia por recibirlo con tanto cariño. “Los amo. Gracias familia de Nathi por dejarme entrar en su hogar”, expresó el chef, destacando la unión y el amor que rodea a la pareja en este nuevo capítulo de sus vidas.

El video del anuncio se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones positivas. Los seguidores de La Segura celebran junto a ella esta nueva etapa y le desean lo mejor a la pareja y a su futuro bebé. Comentarios como “La mamá de la segura nos hizo llorar a más de una” y “Lloré porque he visto mucho del proceso de La Segura” reflejan el impacto emocional que el anuncio ha tenido en su audiencia.

Las reacciones al embarazo de La Segura se hicieron notar en redes - crédito @la_segura/IG

La Segura ya es “toda una ama de casa empoderada”

Desde el 28 de octubre, día en que La Segura, anunció a través de un video que espera su primer hijo junto a su prometido, Ignacio Baladán, esta noticia sorprendió a sus seguidores, quienes han estado atentos a los cambios en su vida desde que compartió su embarazo. En el video, Natalia explicó que, a pesar de tener un ciclo menstrual irregular, nunca imaginó que estaría esperando un bebé.

La Segura ha estado compartiendo momentos de su vida personal en redes sociales, mostrando cómo se prepara para la maternidad. En una historia de Instagram, confesó con humor que, aunque no es una entusiasta de la cocina, ahora se siente capaz de preparar algunos platos básicos. “Me están viendo como toda una mamá, como toda una ama de casa empoderada… amigos, a mí no me gusta cocinar, pero sé hacer unos huevos, obvio”, comentó entre risas.

La revelación de su embarazo fue un momento especial que Natalia documentó con un video. Preparó un ambiente decorado con globos y un letrero que decía “Nos vemos pronto papá” para sorprender a Ignacio Baladán, que recibió la noticia con lágrimas de emoción.

Ignacio Baladán agradece a la familia de Natalia por recibirlo con cariño - crédito @ignaciobaladan/IG

A lo largo de las últimas semanas, Natalia Segura ha compartido detalles sobre cómo ha asumido esta nueva etapa de su vida, manteniendo la autenticidad y humor que la caracterizan. A pesar de no sentirse una experta en la cocina, la influencer se muestra llena de energía y emoción por lo que está por venir.