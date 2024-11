Sobrino de Omar Geles reveló cuánto gana por componerles canciones a Silvestre Dangond, Gusi y Víctor Manuelle

Wilfran Castillo, sobrino de Omar Geles, reveló cuando cobra por escribir canciones para grandes del vallenato - crédito @wilfrancastillo/Instagram y Colprensa

El compositor Wilfran Castillo, sobrino de Omar Geles, se ha convertido en unas de las piezas fundamentales detrás de los éxitos de grandes cantantes de la música vallenata como Silvestre Dangond y Peter Manjarrés.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, fue en medio de una entrevista para el pódcast Desnúdate con Eva, que el compositor guajiro reveló el precio que les cobra a grandes artistas por sus composiciones, pero explicó que existen dos formas en las que él puede cobrar por sus letras.

“Una canción no se vende, una canción se entrega... Yo se la entrego, por ejemplo, a Silvestre, él la graba, después suena en radio y por cada vez que suena a mí la Sociedad de Autores me paga”, explicó.

Wilfran Castillo reveló lo que gana por componer para los artistas -crédito Colprensa

Pero, además, Wilfran aseguró que la otra forma de hacerlo es llegar a un acuerdo verbal con un artista. “Si un artista llega a mi casa y me pregunta, ¿cuánto le cobro por una canción?, yo le voy a cobrar, si no me preguntan, nunca voy a activar esa conversación, pero si es negocio puedo cobrar entre 80 mil dólares o 50 mil dólares... He vendido unas más caras”, dijo el sobrino de Omar Geles y compositor del éxito vallenato Hoja en blanco.

Incluso reveló que la canción ya mencionada es uno de los mayores éxitos en términos económicos, pues la canción interpretada por Omar ha tenido ganancias de casi 4 millones de dólares para todas las personas que trabajaron en el proyecto.

“Hola en blanco, puede ser una canción de millones de dolores, debe estar entre los tres millones y medio de dólares para todos los que participamos en la grabación y todo lo que ha producido a lo largo de los 30 años”, dijo el guajiro.

El compositor confesó cuánto cobra por componer - crédito @wilfrancastillo / Instagram

Aprendió a lidiar con la frustración por el rechazo de sus letras

Aunque es considerado uno de los compositores más talentosos dentro de la música vallaneta, Wilfran confesó que al inicio de su carrera recibió negativas cuando le enviaba canciones a ciertos artistas, pues las consideraba éxitos, pero aun así los cantantes se negaban a grabarlas.

“A veces tú mandas varias canciones a un artista, pero al final terminan grabándote una o incluso ninguna, pero eso es normal y aprendí a lidiar con eso... Al comienzo me daba mucha rabia que Silvestre no me grabara, porque yo sentía que si debía hacerlo, pero al final terminaba entendiendo que en el próximo disco lo hacía y ya”, dijo el talentoso compositor.

De compositor a cantante

Como se mencionó, el éxito de Wilfran llegó gracias a sus letras y composiciones que hacía a otros artistas, sin embargo, el guajiro confesó que en un punto de su vida quiso aventurarse y ser ahora quien interpretaba sus propias letras.

“Al comienzo no me gustaba cantar, yo quería ser compositor hasta la época en la que hice El invierno pasado, esa canción que yo escribí... Hasta ese momento, yo quería ser solo compositor porque escribía muy bien, y yo pensaba que escribía muy bien para venir a hacer un ridículo cantando, y fue gracias a mi manager que empezó a contratarme para cantar y me vendía a otras personas”, explicó Castillo.

Wilfran Castillo confesó por qué se aventuró a ser cantante - crédito @wilfrancastillo/ Instagram

Después de que su manager lo impulsará a ser también cantante, una de sus seguidoras le recomendó hacer su show más dinámico, ya que lo consideraban monótono, en ese momento decidió hacerse de una orquesta que lo acompañara, “porque primero cantaba solo con la guitarra y ya después empiezo a perfeccionar, desde ese momento me volví cantautor de música latina, ya no le limito solo al vallenato”.

Aunque lleva poco como cantante, el intérprete confesó que le ha dado más dinero componer canciones que pararse en el escenario, sin embargo, explicó que eso se debe al largo tiempo en que se ha desempeñado como cantante. “Empecé muy niño, pero tuve muchas canciones que se volvieron exitosas, que hoy en día, con catálogo antológico”, añadió el cantante.