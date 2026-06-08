Colombia

Afectadas rutas aéreas desde y hacia Popayán por cenizas del volcán Puracé

Las advertencias principales se relacionan con los viajes a Cali, Puerto Asís y Florencia

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Cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia afecta la conectividad aérea en Popayán - crédito Ministerio de Transporte
Cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia afecta la conectividad aérea en Popayán - crédito Ministerio de Transporte

El impacto de la reciente actividad del volcán Puracé se refleja en la interrupción parcial del tráfico aéreo en el suroccidente de Colombia. La Aeronáutica Civil comunicó hoy la decisión de mantener el cierre temporal de operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán como medida de seguridad.

La decisión responde a la presencia de ceniza volcánica en el aire, un fenómeno que representa un riesgo para el funcionamiento de los motores de las aeronaves. Las autoridades aeronáuticas recalcan que la restricción tiene un carácter preventivo y se mantendrá mientras persista la amenaza.

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Se identificó un área de afectación que abarca Popayán y zonas cercanas, según los reportes del Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (Vaac) de Washington y el Observatorio Vulcanológico de Colombia. La ceniza ha sido detectada de forma intermitente, con periodos de emisión intensa seguidos de intervalos de calma.

Varias rutas comerciales presentan restricciones por la actividad registrada en el volcán Puracé - crédito Aeronáutica Civil
Varias rutas comerciales presentan restricciones por la actividad registrada en el volcán Puracé - crédito Aeronáutica Civil

Repercusiones sobre la conectividad aérea

La evaluación técnica de la Aeronáutica Civil confirmó que cinco rutas comerciales se encuentran impactadas, afectando tanto los procedimientos de aproximación como los de salida en la región andina del suroccidente.

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Las restricciones han alterado el flujo operacional hacia y desde ciudades como Cali, Puerto Asís y Florencia (Caquetá), además de los tránsitos vinculados con los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

En la práctica, la situación ha generado demoras, cambios en los itinerarios y cancelaciones. Las autoridades recomiendan a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para recibir información actualizada sobre el estado de sus vuelos, ya que cada compañía gestiona de manera independiente las reprogramaciones y cambios.

Las variaciones sísmicas bajo el Puracé y Piocollo continúan generando emisiones intermitentes de ceniza - crédito Servicio Geológico Colombiano
Las variaciones sísmicas bajo el Puracé y Piocollo continúan generando emisiones intermitentes de ceniza - crédito Servicio Geológico Colombiano

La Aeronáutica Civil insiste en que la prioridad es la seguridad operacional, debido al riesgo que supone la ceniza para los motores de los aviones. El restablecimiento de los servicios dependerá de las condiciones del espacio aéreo, por lo que el monitoreo es constante.

Monitoreo de la actividad volcánica y zonas afectadas

Entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó fluctuaciones en la actividad sísmica bajo los cráteres de Puracé y Piocollo, a menos de tres kilómetros de profundidad. El incremento en la energía del tremor continuo se tradujo en nuevas emisiones de ceniza, con columnas que alcanzaron hasta dos kilómetros sobre la cima del volcán.

Los vientos predominantes desplazaron la ceniza hacia el occidente y noroccidente, afectando varias veredas del municipio de Puracé, como Hato Viejo, Ambiró, Pululó, Tabío, Hispala, Chapío, Cristales, Cobaló, 20 de Julio, Anambío, Pisanrabo, San Juan, Río Negro y la cabecera municipal de Coconuco. Además, algunos sectores de la ciudad de Popayán recibieron reportes de caída de ceniza.

La Aeronáutica Civil monitorea en tiempo real la evolución de la ceniza volcánica en el suroccidente del país - crédito Aeronáutica Civil
La Aeronáutica Civil monitorea en tiempo real la evolución de la ceniza volcánica en el suroccidente del país - crédito Aeronáutica Civil

El análisis técnico advierte que el sistema volcánico sigue en evolución y podrían producirse nuevas emisiones de ceniza. La dispersión dependerá de la dirección de los vientos, y se mantiene la recomendación de no ascender a las partes altas de la cadena volcánica de Los Coconucos.

El volcán Puracé se mantiene en alerta amarilla en el departamento del Cauca por un incremento constante de su actividad, marcada por mayor sismicidad, desgasificación y emisión de ceniza. Este es considerado uno de los volcanes más activos y monitoreados de Colombia.

Recomendaciones para la comunidad y usuarios del transporte aéreo

La Aeronáutica Civil exhorta a la calma y a la prudencia tanto a pasajeros como a habitantes de las zonas cercanas. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios hacia áreas de riesgo y atender los comunicados oficiales emitidos por el Servicio Geológico Colombiano.

El equipo de control de tránsito aéreo y los especialistas en meteorología trabajan de manera coordinada para actualizar las coordenadas del área afectada y tomar decisiones en tiempo real. El levantamiento de las restricciones solo ocurrirá cuando se garantice la total seguridad del espacio aéreo.

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