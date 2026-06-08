Enrique Gómez afirmó que Abelardo de la Espriella reducirá apariciones públicas por seguridad de cara a la segunda vuelta presidencial

Enrique Gómez habló sobre la seguridad del candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS

A menos de dos semanas de la cita electoral más relevante del año en Colombia, la campaña de Abelardo de la Espriella desarrolla sus últimos movimientos en un ambiente marcado por la tensión y la preocupación por la seguridad.

En la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026, los ciudadanos decidirán entre De la Espriella y el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

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Durante estos días, la actividad proselitista se intensifica mientras los equipos de ambos aspirantes buscan movilizar a sus bases y captar nuevos votantes.

Desde el entorno de De la Espriella, la inquietud principal gira en torno a amenazas recientes. El senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez, reveló a Semana que “lo que viene en la campaña es preservar la vida del candidato Abelardo de la Espriella, ese es el principal objetivo, y que esté vivo el 21 de junio”.

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Enrique Gómez habló en reciente entrevista sobre Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa - @delaespriella_style/Instagram

Según Gómez, la decisión adoptada por el comité estratégico implica reducir al mínimo “las apariciones públicas” del candidato, considerando que “el riesgo es extremo”. Aunque reconoció que De la Espriella disfruta el contacto directo con la ciudadanía, remarcó que “nos estamos multiplicando para cubrir esos espacios con otro tipo de actividades”.

La campaña sostuvo su meta de alcanzar al menos “unos 14 millones de votos para derrotar a Iván Cepeda”, movilizando equipos en todas las regiones, pese a las limitaciones logísticas derivadas de la situación de seguridad.

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“Lo que se vio en los últimos meses será complicado volverlo a ver de nuevo por seguridad”, apuntó el senador electo al medio citado, subrayando el esfuerzo de sus colaboradores para mantener la presencia en el territorio.

Otro eje de preocupación es la postura del presidente Gustavo Petro, quien, según el equipo de De la Espriella, no ha reconocido el resultado de la primera vuelta. Gómez expresó: “Creemos que se van a robar las elecciones, algo que no dejaremos que pase, pero nunca habíamos visto a un presidente en ese camino ni desconociendo resultados”.

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Campaña de Abelardo de la Espriella alertó sobre amenazas y extrema medidas de protección - crédito Colprensa

Las acusaciones del senador electo no se limitan al proceso electoral. Gómez afirmó que “ni Iván Cepeda ni Gustavo Petro son demócratas y tienen mucho que perder, porque han estado involucrados con beneficios a grupos criminales y todo lo que ha pasado. Saben que les llegó la hora y se quieren quedar en el poder como sea”.

El legislador advirtió sobre la posibilidad de desestabilización, asegurando que Cepeda y Petro “quieren llevar al país a un paro nacional violento de la mano del ELN y de las Farc”.

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Enrique Gómez habló sobre suspensión en la recolección de firmas de la Constituyente promovida por el Gobierno Petro

Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional y jefe de debate de Abelardo de la Espriella, se manifestó en X luego de que el Comité Promotor decidiera detener la iniciativa para recolectar firmas a favor de la Constituyente.

Gómez sostuvo que la paralización de la iniciativa respondió a “sobornos a los firmantes con mercados, huevos y dinero”. Según su testimonio, la suspensión no obedece a factores administrativos o logísticos, sino a hechos de posible corrupción vinculados al proceso de recolección.

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Enrique Gómez denunció corrupción tras el retiro de la Constituyente por parte del Gobierno Petro - crédito @Enrique_GomezM/X

De acuerdo con el propio Gómez, las motivaciones incluyen el uso indebido de recursos públicos para incentivar apoyos, señalando que estos fondos provendrían de impuestos gestionados durante la administración del presidente Gustavo Petro.

En el video, expresó: “Quieren gastar esos enormes recursos de los impuestos que Petro usaba en la recolección de firmas en el desorden social, en un nuevo paro nacional”. La acusación sugiere un posible desvío de fondos hacia actividades políticas y protestas, en lugar de destinarlos a fines institucionales.

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El senador electo advirtió sobre una estrategia política dirigida, en sus palabras, a “lavarle la cara antes de las elecciones a Iván Cepeda”, a quien atribuye la intención de modificar la Constitución de 1991.

Gómez insistió en que el trasfondo de la decisión excede el ámbito técnico, involucrando intereses electorales y riesgos para el sistema democrático. “La democracia está en peligro”, afirmó durante su intervención.

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