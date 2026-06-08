Colombia

Hallaron sin vida al cuarto campesino secuestrado en Remedios, Antioquia, tras incursión de disidencias de las Farc

El operativo de rescate permitió ubicar a Efraín de Jesús Botero sin vida, mientras las autoridades investigan la responsabilidad del frente cuarto de las disidencias de las Farc en la violenta masacre

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Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Imagen de referencia. Cuatro campesinos asesinados en Remedios durante incursión armada de disidencias de las Farc - crédito Colprensa

La búsqueda de cuatro personas reportadas como secuestradas en Remedios, municipio de Antioquia, concluyó con la localización sin vida de Efraín de Jesús Botero, de 62 años. Su nombre se suma a la lista de víctimas de la incursión armada ocurrida en la finca El Bosque, ubicada en la vereda Las Camelias.

En el mismo hecho, también resultaron afectados su esposa, Rocío Silva, y otra pareja que laboraba en el lugar, todos ellos campesinos de la zona.

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La operación de rescate, que se extendió durante más de 24 horas, fue activada tras la denuncia del secuestro perpetrado por el frente cuarto de las disidencias de las Farc.

Durante el tiempo de cautiverio, se difundió una imagen en la que los cuatro retenidos aparecen custodiados por un hombre armado, con las manos atadas, bajo vigilancia de los insurgentes.

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Masacre en Las Camelias, Antioquia: confirman muerte de cuatro retenidos tras ataque del Frente 4 - crédito @Julian_VasquezP/X
Masacre en Las Camelias, Antioquia: confirman muerte de cuatro retenidos tras ataque del Frente 4 - crédito @Julian_VasquezP/X

El comandante encargado de la Policía en Antioquia, coronel Ferley Puerto, detalló que durante la incursión en la finca fueron destruidas dos viviendas mediante incendio y se detectaron grafitis alusivos al grupo ilegal.

“Fueron desplegadas capacidades especializadas de gaula, inteligencia e investigación criminal para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier actuación que atente contra la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos”, indicó el oficial.

Hasta el momento, no se ha establecido con precisión qué motivó la acción violenta. Algunas versiones apuntan a que las víctimas habrían sido señaladas como colaboradoras de estructuras rivales que disputan el control territorial y las rentas ilegales. No obstante, un familiar comunicó a las autoridades que recibió una llamada donde exigían 60 millones de pesos por la liberación de los retenidos, lo cual revela la posible intención extorsiva del secuestro.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, identificó como responsable del ataque a Luis Antonio Montoya, conocido como alias Jhon Fiera, cabecilla del frente disidente, con presencia en varios municipios del Nordeste antioqueño, entre ellos Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.

"El responsable de la incineración de viviendas en dos fincas, así como del asesinato de tres personas y el secuestro de otra, es alias Jhon Fiera, cabecilla del frente 4 de las farc, estructura que hace parte de la facción del narcoterrorista Calarcá“, afirmó el gobernador en su momento.

Ataque de las disidencias en Remedios, Antioquia - crédito Captura de Pantalla X/Blu Radio
Ataque de las disidencias en Remedios, Antioquia - crédito Captura de Pantalla X/Blu Radio

Esto fueron los detalles que dio Indepaz sobre la masacre en Remedios, Antioquia

En la vereda Las Camelias, ubicada en el municipio de Remedios, departamento de Antioquia, se reportó una incursión violenta atribuida al Frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc (Embf).

Según información publicada por Indepaz el 7 de junio de 2026, cuatro campesinos fueron retenidos durante la acción armada, que incluyó el incendio de varias viviendas.

Horas después, las autoridades hallaron sin vida a tres de las víctimas y posteriormente confirmaron la muerte de la cuarta persona, luego de difundirse una imagen en la que los secuestrados aparecían vigilados por un integrante del grupo armado.

Indepaz alerta sobre crisis humanitaria en el Magdalena Medio tras masacre número 62 del año en Antioquia - crédito @Indepaz/X
Indepaz alerta sobre crisis humanitaria en el Magdalena Medio tras masacre número 62 del año en Antioquia - crédito @Indepaz/X

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana AT 013/25, la cual incluye a Remedios entre los municipios bajo alto riesgo, enfatizando la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de actores armados en la región.

Este pronunciamiento refuerza la advertencia previa, contenida en la AT 023/22, que describe un escenario de amenaza constante en la subregión del Magdalena Medio antioqueño, donde la presencia de grupos ilegales condiciona la vida cotidiana de las comunidades rurales.

En la zona mantienen operaciones estructuras como el Clan del Golfo (EGC), el ELN, el propio Frente 4 del EMBF y diferentes bandas locales. El control territorial, junto con el ejercicio de poder sobre asuntos sociales y económicos, ha generado un entorno de inseguridad crónica y vulneración de derechos fundamentales.

La jurisdicción militar en la región corresponde a la Séptima División del Ejército Nacional. El hecho registrado en Las Camelias constituye la masacre número 62 en lo corrido de 2026 en Colombia, de acuerdo con el monitoreo permanente de Indepaz, y subrayó la gravedad de la crisis humanitaria que afecta a la población campesina del nororiente antioqueño.

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