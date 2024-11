Petro generó controversia al hablar sobre su “coherencia” desde su paso por el M-19 hasta su presidencia: qué dijo

En un clip de tráiler, Gustavo Petro comparte momentos clave de su vida política, al resaltar su coherencia a lo largo del tiempo y su compromiso con los sectores más vulnerables de Colombia - crédito Jesús Aviles/Infobae

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, es una figura controversial en el ámbito político, en especial desde su llegada a la presidencia, un rol en el que se le ha cuestionado tanto por su pasado en el M-19 como por sus comentarios en redes sociales. A pesar de mantener silencio en situaciones críticas para el país, como los recientes problemas de seguridad y la vulnerabilidad de los menores, el mandatario usó su cuenta en X para pronunciarse en su defensa.

En esta ocasión, el mandatario publicó un video del tráiler de un documental, publicados desde una cuenta en TikTok en apoyo a él, identificada como “@petro.film”, en el que se muestra en diferentes momentos de su vida, desde su juventud hasta su actual rol como presidente. Junto al clip, el jefe de Estado incluyó un mensaje en el que enfatiza su “coherencia” a lo largo del tiempo.

Destacó que: “Es el amor por el pobre, por la que excluyen, por los oprimidos de la tierra lo que nos ha movido. Es el amor y no la codicia lo que nos ha hecho grandes dentro del pueblo. El amor eficaz como decía el padre Camilo”.

Esta mención al padre Camilo Torres no es un hecho aislado en los discursos de Petro; el presidente ha recurrido en múltiples ocasiones a esta figura, un sacerdote y revolucionario colombiano que se unió a la lucha armada en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en su intención de transformar las estructuras de poder y abordar las desigualdades sociales en el país. El cura, que predicaba el “amor eficaz” como herramienta de cambio social, es un referente simbólico en el discurso de Petro, alineando su Gobierno con ideales de justicia social y lucha contra la exclusión, de acuerdo con él mismo.

En el video compartido por el presidente, se le observa en varios momentos emblemáticos de su vida política, como su militancia en el M-19, su tiempo como alcalde de Bogotá y su actual etapa como presidente, y el eventual apoyo que tiene de los colombianos a su causa y a su persona.

Su declaración “yo soy Gustavo Petro, miembro de la dirección nacional del Movimiento 19 de abril” fue rescatada como una afirmación de su pasado y compromiso político, a pesar de las controversias que ese antecedente continúa generando.

El presidente resalta que busca conectar con las nuevas generaciones, invitándolas a participar en la construcción de una coalición democrática - crédito @petrogustavo/X

En sus propias palabras, el mandatario asegura que su trayectoria política permanece en la búsqueda por la justicia social a través de la coherencia y el compromiso con sectores históricamente oprimidos, un mensaje que, sin embargo, sigue polarizando opiniones y generando debate en el país.

El propósito del documental es exponer la trayectoria del presidente y resaltar sus declaraciones, así como su visión y objetivos para el país, dado que en una sección subraya lo siguiente: “Nosotros llevamos dos siglos de violencia perpetua; ahora es una generación de jóvenes lo que va viendo si acertamos, ¿no? Yo creo que podríamos lograr esa gran coalición de fuerzas democráticas del país”.

Así reaccionaron en redes sociales a las declaraciones de Petro

Numerosos usuarios hicieron hincapié en las necesidades del país, especialmente en la falta de políticas efectivas en el ámbito nacional para enfrentar los problemas actuales. No dudaron en criticar al mandatario por sus declaraciones, señalando que es momento de exigirle que cumpla con sus funciones.

“El Caribe inundado y este dándose besitos mientras se mira al espejo. Qué pesar que del mismo Caribe salió mucho voto comprado para hacerlo presidente. No les diré “disfruten lo votado”, pero sí exíjanle”, señaló una usuaria en X.

A pesar de sus palabras sobre amor y justicia social, Gustavo Petro enfrenta la creciente presión de los ciudadanos que demandan acciones concretas - crédito @_ajaytuque/X

¿De qué se trata el documental en nombre del presidente Petro?

Sean Mattison es un destacado director, productor y director de fotografía, ganador del premio Emmy, que vive entre Brooklyn, Nueva York, y Bogotá. Su carrera ha logrado resonancia internacional, con trabajos que han aparecido en prestigiosas publicaciones como The New York Times, The Atlantic y The Fader. Además, él es el director de la película documental Petro, que explora la histórica candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia.

El filme ofrece una perspectiva íntima y privilegiada sobre el mandatario, un exlíder guerrillero del M-19, y su papel en un momento clave de la historia colombiana, cuando su candidatura despertó fuertes divisiones en un país agotado por décadas de conflicto. A través de un acceso exclusivo al político y a su campaña, Petro muestra los desafíos y esperanzas del movimiento progresista colombiano en su lucha por el cambio, siguiendo el desarrollo de la campaña hasta el día decisivo de las elecciones.