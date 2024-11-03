Colombia

Manuel Medrano reveló que un desamor lo llevo a recibir sus primeros premios ‘Latin Grammy’

El cantante confesó que con una canción pudo despegar su carrera musical

Manuel Medrano confesó como pudo
Manuel Medrano confesó como pudo llegar a ganar su primer Latin Grammy por un desamor

El cantante cartagenero Manuel Medrano confesó en medio de una entrevista para Se dice de mí que gracias a un desamor tuvo oportunidad de hacer él una canción que lo catapultó a ser uno de los artistas más escuchados en Colombia y Latinoamérica, lo que le permitió ser considerado para los Latin Grammy en 2016.

En la entrevista, el intérprete confesó que antes de llegar al éxito se aventuró a ser uno de los primeros cantantes que se presentaban en vivo en bares pequeños de Bogotá, lugares en los que tuvo que iniciar, según él con un poco de vergüenza; sin embargo, sus ganas de brillar en la música, por lo que buscó a un bar en la capital en donde no había música en vivo y le propuso al dueño presentar su show.

Manuel Medrano empezó su
Manuel Medrano empezó su carrera tocando en bares de Bogotá

“Le hablé y le dije al dueño que lo nuevo en Bogotá era la música en vivo, era como un café de dos pisos, y el man me dijo que si había pensado en eso y me pidió que tocara algo. En esa época tocaba rock en español, fue mi primer contrato en la vida, me pagaron 30 mil pesos”, dijo el Medrano.

La canción que lo llevó al éxito

En la entrevista se explica que el cartagenero venía de un grupo de jóvenes que se estaban haciendo famosos en Bogotá por conquistar varios bares de la capital, misma época en la se le ocurrió escribir la canción Afuera del planeta.

Junto a Juan Pablo Vega escribí y pude producir mi primera canción, Afuera del planeta... En ese momento no había firmado con Warner, yo seguía siendo el man que tocaba en los bares Bogotá”, dijo el cantante.

Además, la canción fue un éxito en las radios de Colombia, pero incluso el cantante confesó que la canción se hizo popular, pero el éxito fue tan grande que después tuvo la oportunidad de grabarla profesionalmente en un estudio robusto.

'Afuera del planeta' fue la
'Afuera del planeta' fue la canción que lo llevó al exito

La canción llegó a las radios en Colombia porque la hija de uno de los directores más grandes de la radio en el país la estaba escuchando en Spotify, la vio en la playlist de su hija y le pareció una locura de canción... Empezó a sonar en una que otra ciudad hasta que llegó a las manos de Julio Correal”, explicó.

El reconocido empresario musical Julio Correal confesó en la entrevista para Se dice de mí que conoció la canción cuando estuvo en una radio y considero que la canción era un éxito, por lo que empezó a hacer la promoción en varias radios de la ciudad.

“Cuando entre a la 92, me di cuenta de que teníamos que apostarle a la música de Manuel, y lo hice porque la radio en ese momento le dejo de apostar a los artistas que no estaban en Billboard, por eso le apostamos a la vuelta”, dijo Correal.

Su éxito en los Latin Grammy

El éxito de su primer trabajo como solista fue acompañado de un álbum, proyecto que llegó al mismo tiempo que una ruptura amorosa, inspiración suficiente para poder poner su dolor en y sanación en las letras del disco que lleva por nombre Manuel Medrano.

Fue en 2016, que llega el éxito del álbum con las primeras nominaciones al Latin Grammy que recibió Medrano en su carrera musical. “Recuerdo que el público fue muy generoso conmigo, más que todo en México, y ya con esto en 2016, en menos de un año recibimos tres nominaciones a los Latín Grammy por mi primer disco”, momento en el que Manuel notó que su carrera había tomado fuerza en el exterior.

El cantante Manuel Medrano
El cantante Manuel Medrano se llevó dos estaquillas en su primera gala de los Latin Grammy

Cuando se celebró la gala, el cantante colombiano se hizo de sus dos primeros gramófonos de la academia latina de grabación. “Casi me desmayo, estaba en las vegas por primera vez y cuando dicen que el ganador soy yo para la categoría de Best new artist, me pare a toda y se me fueron las luces y en ese momento me di cuenta de que era el momento más importante de mi vida”, dijo.

‘Planchando el despecho’ reúne de

EN VIVO l Medellín vs.

Referente de la selección sub-20

EN VIVO Junior vs. Nacional,

EN VIVO Fecha 20 de
El año más crítico para

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera y Jenny López presentaron al nuevo miembro de su familia conmoviendo a sus seguidores: “Lloré”

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

