Cony Camelo se salvaría de la eliminación en MasterChef Celebrity Colombia: según redes sociales, hay pistas en un video

Cony Camelo nuevamente se salvaría de la eliminación - crédito @Hoooooo2585/TikTok

MasterChef Celebrity Colombia pasó una semana en la que ningún participante salió de la competencia, en vista de los espectaculares platos que presentaron, que evitó que estuvieran en riesgo y les permitió avanzar una semana más.

Sin embargo, las oportunidades se acabaron y para que continúe el reality es necesario que salga un nuevo famoso. En esta recta final, las reglas cada vez son más complicadas y la victoria en cada prueba resulta fundamental.

En el episodio 102 de MasterChef Celebrity, los participantes enfrentaron cuatro retos para acumular puntos y evitar la prueba de eliminación. La última prueba, el reto de la caja misteriosa, desafió a las celebridades a preparar postres, con nuevas reglas de puntaje anunciadas por la presentadora Claudia Bahamón: 15 puntos para el ganador, 12 para el segundo lugar, y 10 para el tercero.

La periodista Dominica Duque fue una de las tres afortunadas que subió al balcón y se salvó del reto de eliminación - crédito Canal RCN

“Hoy el primer lugar se lleva 15 puntos. El segundo, 12; y el tercero 10″, indicó la presentadora opita. Entre tanto, el chef Nicolás de Zubiría expresó que el reto estaba “divinamente diseñado para que el que está abajo tierne chance de quedar adelante”.

Caterine Ibargüen y Carolina Cuervo destacaron por sus preparaciones, mientras que Martina La Peligrosa también fue reconocida por el uso de ingredientes. Tras la deliberación de los jueces, Martina quedó en tercer lugar, Dominica Duque en segundo, y Carolina Cuervo fue la ganadora. Estas tres participantes subieron al balcón, asegurando su lugar entre los mejores nueve concursantes.

El actor sería el próximo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia - crédito @jacquestdm/Instagram

Ante el resultado, Nina Caicedo expresó su frustración por el cambio en las reglas, sintiéndose perjudicada después de liderar en puntaje durante todo el ciclo. “Me parece como difícil y muy duro que, si a una persona le va bien durante todo el ciclo pues hoy con un cabio de puntajes, no pueda yo, por ejemplo, subir al balcón. El reto de eliminación va a estar bastante difícil, estoy muy bajita de nota y no tengo estrategia alguna para el reto de eliminación”, expresó la actriz chocoana.

Con estos resultados, Paola Rey, Juan Pablo Llano, Caterine Ibargüen, Nina Caicedo, Cony Camelo, Vicky Berrío y Jacques Toukhmanian se enfrentarán en la próxima prueba de eliminación.

Cony Camelo, una de las participantes más “odiadas”, se salvaría de la eliminación

En efecto, el reto de eliminación está complicado en vista de la calidad de los cocineros participantes, que durante los meses de concurso han adquirido distintas habilidades culinarias que les permirió meterse en el grupo de los 10 mejores.

Por su parte, en redes sociales ya se especula quién podría ser el famoso que se salve de la eliminación y auguran quién se despediría del popular reality.

La moña de Cony Camelo se ve en el balcón mientras Carolina Cuervo llora - crédito MasterChef Celebrity/YouTube

Entre la teoría, que surgió luego de observar meticulosamente los avances del próximo capítulo, quedaría en evidencia que por lo menos Cony Camelo sería una de las cocineras salvadas, debido a que su moña roja se vió en uno de los clips del aclamado balcón, junto a Carolina Cuervo que se encontraba llorando.

De acuerdo con una seguidora del concurso, los opcionados para salir en este capitulo serían Jacques Toukhmanian o Vicky Berrío.“Muchachos yo se que la mayoría queremos que Cony se largue, pero, al parecer, ella no es la eliminada, yo creo que está entre Jacko o Vicky”, indicó la usuaria, vía TikTok.

Cabe señalar que los comentarios de Camelo han sido ampliamente comentados por usuarios en redes sociales, que no ven la hora que la actriz salga de una vez por todas. “Jacko quiere que lo saquen porque no supera el éxito de Dominica”; “Dios mío bendito 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️será posible q la Conny se quede ? 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🥹”; “ella hace las cosas a su ritmo. y no tiene por qué soportar a Cony ni a caro ni a Jacko, hay algo Carolina en el reto con ella ganó por el helado de dominica sino hubiera perdido.”; “Que salga conny qué salga conny, si no sale ya no volveré a verlo (sic)”, son algunas reacciones del clip.