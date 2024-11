La desgarradora conversación que tuvieron la mamá del menor atropellado por un BMW y su hijo: “Te amo”

El 15 de octubre, el pequeño Juan Felipe Camargo, de 9 años, fue atropellado por un vehículo de alta gama frente a su colegio en Bogotá - crédito redes sociales

Juan Felipe Camargo perdió la vida con tan solo 9 años, cuando el 15 de octubre mientras salía de las instalaciones de su colegio ubicado en el norte de Bogotá, fue atropellado por un vehículo de alta gama a las afueras del Colegio Gimnasio José Joaquín Casas. La familia del menor en medio del dolor que le causó la pérdida de su hijo, exige justicia y una mayor celeridad en el proceso de investigación.

El accidente ocurrió en la tarde, por un vehículo BMW último modelo, conducido por una mujer que, según testigos, parecía estar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, embistió a la familia. La identidad de la conductora que atropelló a Juan Felipe y responde al nombre de Jasleidis Díaz Barraza, “decirle que responda ante las autoridades”, dijo Juan Sebastián Camargo para Noticias Caracol.

En entrevista con El Tiempo, la mamá de Juan Felipe expresó con profunda tristeza el dolor que le generó la última llamada que tuvo con el menor, horas antes de que se desatara la tragedia en su familia. De acuerdo con Luz Marcela Correa, en esa comunicación le expresó a su hijo el cariño que sentía por él con dos tiernas palabras “te amo” y “bebé”, que apenado con el gesto de su mamá le retorno gesto de amor con una frase que quedará guardada en su memoria.

“‘Juanfe’, te amo con todo mi corazón… Mami, no me digas eso que me da pena. Yo también te amo, mami”, indicó la madre en conversación con el medio de comunicación antes citado. Según recordó la madre del menor, su hijo se caracterizaba por ser una persona alegre, incluso, reconoce que no logra asimilar su muerte.

“Desde que se fue, mi vida no tiene sentido. Todo giraba alrededor de él. Ya no me importa nada, no tengo nada que perder”, agregó.

Un cruce peatonal sin señalización adecuada

El accidente ocurrió cuando Juan Felipe, acompañado de su abuela, intentaba cruzar una calle en una zona que, según Correa, carece de la señalización necesaria para proteger a los peatones. “Es un cruce peatonal sin señalización, a pesar de que a esa hora salen estudiantes de dos colegios. No hay un lugar seguro para cruzar”, denunció la madre.

El siniestro se produjo cuando, de acuerdo con testigos, una mujer que iba conduciendo una camioneta y aparentemente distraída por el uso de su teléfono celular, aceleró sin advertir la presencia de Juan Felipe y su abuela. “La mujer arrancó con fuerza, pasó sobre mi hijo y mi mamá”, relató Correa.

Lo más desgarrador, según la madre, fue la actitud de la conductora tras el accidente: “No se detuvo a ayudarlos, simplemente siguió su camino”.

Habló la mujer que atropelló al menor

La conductora del vehículo, identificada como Jasleidis Díaz Barraza, de 46 años y oriunda de Valledupar, negó estar bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente. “Se me acabó la vida. Estoy muy mal. Esto es algo con lo que no puedo”, afirmó la mujer en conversaciones con el medio mencionado.

Díaz Barraza, propietaria de la empresa Gold Desing en Bogotá, aseguró que el incidente fue un accidente y que no huyó del lugar, permaneciendo con la Policía hasta la llegada de la ambulancia. Videos de cámaras de seguridad corroboran su presencia en el sitio del accidente.

Estos son los detalles de la camioneta con la que se atropelló al menor

Según la información de las autoridades, el vehículo que se vió involucrado en la muerte del menor de edad Juan Felipe Camargo es una camioneta BMW X6 blanca, modelo 2024.