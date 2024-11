Catherine Juvinao confesó que no se arrepiente de haber votado por Petro: “Hubiera vuelto a tomar esa decisión”

Catherine Juvinao aseguró que el presidente Gustavo Petro por excluir a personas que daban equilibrio a su gabinete - crédito Jesús Aviles/Infobae

Tras más de dos años de una administración de un gobierno progresista, en cabeza de Gustavo Petro, varios políticos, artistas y ciudadanos en general han mostrado su descontento. Los escándalos de corrupción, que involucran no solo a miembros de su gabinete y funcionarios de entidades estatales, sino también a su familia, han generado fuertes críticas y una desconfianza generalizada.

Entre las personas que han resaltado por cuestionar al primer mandatario está la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que en un inicio lo respaldó, esperando verdaderos cambios en el país. A pesar de tener muchos reparos con respecto a su gobernanza, aseguró que no se puede arrepentir del voto que le dio en las elecciones presidenciales de 2022.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Yo no me puedo arrepentir porque, si me voy atrás, en ese contexto, yo hubiera vuelto a tomar esa decisión”, precisó la congresista del partido Alianza Verde, en conversación con el medio de comunicación independiente Confidencial Colombia.

Catherine Juviano creyó que el presidente Gustavo Petro tendría un mejor entendimiento de las instituciones - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Aseguró que Rodolfo Hernández, candidato presidencial en ese entonces, no estaba preparado para asumir las riendas del país. Además, si hubiera ganado las elecciones presidenciales, ahora mismo no sería el representante de Colombia, sino Marelen Castillo Torres, que fue su fórmula vicepresidencial. Esto, teniendo en cuenta que el exalcalde de Bucaramanga falleció en septiembre de 2024, debido a un cáncer terminal.

“Yo realmente le di el voto de confianza a Petro porque yo creí que su carrera de 30 años en el Congreso le daba un manejo político superior al que podía tener Rodolfo”, dijo.

Los errores de Gustavo Petro que le han quitado apoyos: “Radicalización”

Sin embargo, insistió en que erró al pensar que el entendimiento del primer mandatario era “más sofisticado” con respecto a las instituciones. “Lastimosamente, eso le duró seis meses”, precisó.

Catherine Juvinao aseguró que Gustavo Petro tomó una postura radical en su administración - crédito Presidencia y Prensa Catherine Juvinao

Desde su perspectiva, luego del primer semestre de administración, Petro regresó a un escenario de radicalización, lo que se evidenció en las sacudidas ministeriales que protagonizó, sacando de varias a carteras a funcionarios y funcionarias que daban “equilibrio” en el gabinete. “Comenzó a rodearse de nuevo de sus propias tropas”, aclaró.

“No me arrepiento, pero no volvería a votar por el Pacto Histórico, ni por ningún candidato de Petro, eso sí lo puedo decir”, explicó la congresista.

Cabe resaltar que el primer mandatario está buscando la manera de que el progresismo continúe en el poder después de 2026, año en el que se cumple su periodo presidencial. Sin embargo, hay varios partidos políticos que se están uniendo para impedir que la izquierda siga gobernando en el país.

Catherine Juvinao nunca vio como una opción presidencial a Rodolfo Hernández - crédito Iván Valencia/AP

No es la primera vez que Juvinao se refiere a su postura política con respecto al Gobierno Petro. En 2023 contó que había recibido varias críticas por haber votado por el hoy presidente, pero aseguró que, a pesar de eso, no está arrepentida, reiterando que Rodolfo Hernández no parecía ser un aspirante adecuado para la Presidencia.

“Algunos me critican que por qué voté por @petrogustavo, o que si me arrepiento. De ninguna manera. Voté porque creo un cambio para Colombia y para mí Rodolfo NO era ni será opción. Y porque creo en el presidente es mi deber cuidar el proceso de cambio que le prometimos al país”, escribió en su cuenta de X.

La congresista Catherine Juvinao aseguró que Rodolfo Hernández nunca fue una opción para ella para la Presidencia - crédito @CathyJuvinao/X

En el hilo de X, explicó que siendo congresista apoyaría todo aquello que considerara correcto del Gobierno nacional, y cuestionaría las cosas que debieran mejorarse. “En política se construye en medio de contextos imperfectos y mi responsabilidad como congresista es no empeñar mi criterio y actuar anteponiendo el interés general”, añadió la representante a la Cámara.